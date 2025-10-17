人気ロックバンド「ヤバイTシャツ屋さん」のボーカル・ベースを担当する「ありぼぼ」が16日、自身のX（旧ツイッター）で第1子を出産していたことを発表した。夫はトリオユニット「怪奇!YesどんぐりRPG」のメンバーとしても知られるピン芸人・どんぐりたけし。



【写真】40時間かけて“リリース”した直後！ありぼぼの幸せそうな笑顔

ありぼぼは「いつも応援してくれているみなさまへ 先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました」と新曲風に出産を発表。「ちょっぴり声が低い女の子です」と記し、「約40時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！」と出産後の健康状態も良好であることを知らせた。



現状については「今はライブ復帰に向けて、ひたすら安静にすることをがんばっています！」と説明。「ライブ復帰の目処がついたらまたお知らせするので、それまでまだしばらく待っていてくれると嬉しいです」とファンへのお願いも含めて報告した。投稿には、どんぐりたけしと赤ちゃんとで撮影した3人での家族写真も添えられた。



「ありぼぼ」は「どんぐりたけし」と2023年11月に結婚を発表。2025年5月に第1子を妊娠したことを発表していた。



（よろず～ニュース編集部）