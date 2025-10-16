株式会社SUBARUは、2025年10月31日～11月9日に東京ビッグサイトにて開催される「Japan Mobility Show 2025」に出展すると発表した。

同社ブースは、出展コンセプトを「ブランドを際立てる」とし、STIの電動＆内燃モデル、次世代BEV「Trailseeker」、タフなSUV「Wilderness」シリーズなど、ブランド戦略を体現する個性豊かな6台のコンセプトカーやプロトタイプを公開する予定だ。SUBARUらしい“安心と愉しさ”の進化を体感できるブースとなっているため、興味のある方はチェックしてみてはいかがだろうか。

SUBARU Japan Mobility Show 2025 出展概要

～SUBARUのブランド戦略を表現した個性際立つモデルを展示～

SUBARUは、Japan Mobility Show 2025（プレスデー：2025年10月29日～30日／一般公開日：10月31日～11月9日）に出展します。

SUBARUブース（イメージ）

今回の出展コンセプトは、「ブランドを際立てる」です。SUBARUは「人を中心としたモノづくり」の考えのもと、「安心と愉しさ」を不変の提供価値とし、お客様に寄り添い、技術や商品を磨き続けてきました。今後もSUBARUがお客様にとって「Different」な存在であり続けるために、「安心と愉しさ」を基盤としながら、走る愉しさを表現するPerformanceシーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現するAdventureシーンという2つのシーンを際立たせ、お客様との絆や共感を深めていきます。

ブース内の、Performanceシーンを演出するエリアには世界初公開となる2台の「STI」コンセプトモデルを、Adventureシーンを演出するエリアでは「Wilderness」といった個性際立つモデルを展示し、SUBARUブランドの魅力を提案します。

プレスカンファレンスは、10月29日午後12：30から、SUBARUブース（東京ビッグサイト・東展示棟・東5ホール）にて、代表取締役社長の大崎篤が登壇し、その様子をSUBARU On-Tubeで配信します。



https://www.youtube.com/user/SUBARUOnTube



https://www.subaru.jp/jms

【Japan Mobility Show 2025 SUBARU出展車両一覧】

【出展内容】

◆Performance-E STI concept

Performance-E STI concept

SUBARUの新世代を牽引する、Performanceシーンの未来を表現したバッテリーEV（BEV）ベースのコンセプトモデルです。見ているだけでワクワクするプロポーションと高い空力性能や実用性を融合させながら、ヘリテージも想起させるデザインとし、運転し易いレイアウトと居心地のよい開放的な室内空間を実現。また、様々な革新的技術を採用することで、意のままに操ることができる、感動の運転体験を提案するモデルです。

◆Performance-B STI concept

Performance-B STI concept

SUBARUのPerformanceシーンを象徴する、内燃機関（ICE）をベースとしたコンセプトモデルです。性能の高さや力強さと、実用性を両立させたデザインを採用。また、SUBARUがこれまで磨き続けてきた水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDなどのアセットを柔軟にアレンジすることで、SUBARUらしい選択肢を広げ、より多くのお客様にクルマを操る愉しさを提案するモデルです。

◆Trailseeker prototype

Trailseeker prototype

SUBARUグローバルバッテリーEV（BEV）ラインナップ第2弾となる新型「Trailseeker（トレイルシーカー）」の日本仕様を初公開します。BEVならではの緻密な制御による走行性能と、クロスオーバーユーティリティビークルとしての実用性を高い次元で両立。日常でも非日常でも使いやすく、アクティブで新しいライフスタイルを後押しするモデルです。

◆Forester Wilderness prototype

Forester Wilderness prototype

「Forester（フォレスター）」をベースに、専用のフロント&リヤバンパーや、拡大したホイールアーチクラッディング、専用LEDフォグランプなどを装備したモデルです。フォレスターが持つ正統派SUVとしての価値に、タフでラギッドなデザインや、走破性や機能性の強化といった新たな価値を加えることで、個性を際立たてました。

◆Outback Wilderness prototype

Outback Wilderness prototype

「Outback（アウトバック）」をベースに、「お客様の多様なライフスタイルに寄り添い、自然と共生する」というアウトバックのコンセプトを継承しながら、タフでラギッドなキャラクターに磨きをかけ、アウトドアシーンで頼れる走破性と機能性をさらに強化したモデルです。

◆1983 Subaru GL Family Huckster

1983 Subaru GL Family Huckster（ファミリー ハックスター）

スバルオブアメリカ*2のモータースポーツ部門が、1983年製Subaru GL Wagon*1をベースに、最新のテクノロジーを組み合わせ、SUBARUのDNAを感じる外観と圧倒的なパフォーマンスを両立するマシンとして蘇らせたモデルです。時代を越えて、最新のカルチャーと融合させることで生まれる、SUBARUブランドならではの新たな価値の盛り上がりを紹介します。

*1：日本仕様「レオーネ ツーリングワゴン」（2代目）

*2：Subaru of America, Inc. （SUBARUの米国販売子会社、米国ニュージャージー州カムデン）

リリース提供元：株式会社SUBARU