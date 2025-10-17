佐賀県鳥栖市の刑務所で16日、出所者の雇用を検討している事業者へのセミナーが開かれました。出所者の就職は「前科」が壁となり厳しい現状がありますが、セミナーの主催者は再犯防止のためにも「働くこと」の重要性を訴えています。

■平石千夏記者

「10組の事業者が集まり、出所者の雇用についてのセミナーが始まりました。」



佐賀県鳥栖市の麓（ふもと）刑務所で開かれたのは、出所者の雇用を検討している福岡・佐賀県内の10の事業者を対象にしたセミナーです。どのような受刑者がいるのかや、就労支援の取り組みについて説明するものです。





刑務所を出所した人の就職をサポートする法務省の機関「コレワーク九州」が初めて開きました。セミナーが開かれた麓刑務所は、九州で唯一の女性刑務所です。20代から80代までの204人が収容されていて、受刑者は制服の縫製や、小物入れ・ペンダントなどの製作を行っています。■コレワーク九州・平床隆二室長「福祉の仕事などを増やしていって、そうするためにはいろんな業種の方に来てほしい。再犯者の7割が無職。再犯防止に必要な住まいと仕事を確保してあげるのが刑務所の役割だと思う。」

刑務所や保護観察所などの出所者で就職を希望する人のうち、実際に就職が決まった人の割合は、2016年にコレワークが設置されて増加しましたが、近年は50％前後で横ばいが続いています。



出所者の社会復帰に協力するとして保護観察所に登録している「協力雇用主」は増加傾向にあり、おととしはおよそ2万5000となっています。しかし、このうち実際に出所者を雇用しているのはおよそ900で、人数にして1300人ほどにとどまっています。

出所者の雇用が増えない背景に、受刑者について十分な理解が進んでいない状況があるとして、この日のセミナーでは刑務官に参加者が直接質問して意見交換する場が設けられました。



■事業者

「麓刑務所では資格を取るときに自費？それとも公費？」

■刑務官

「公費です。」

■事業者

「受刑者の方は出られたときに突然、一人きりになると思うんです。出た後のサポートはいろいろある？」

■刑務官

「基本的に刑務所は刑務所の敷地内でしか効力が及ばない。つなぐとすれば保護観察所。保護観察所から更生保護施設を紹介いただいたり。」



セミナーに参加した会社の経営者は今後、出所者を雇用することを前向きに検討しています。



■電気工事業

「受刑者の方は不安だと思う。不安を支えていく上で、衣食住もきっちりと確保していく、生活を安定する、そこを念頭に置いて。社会復帰をしたいという方が多いと思うので、何かしらの手助けになれれば。」



コレワーク九州では今後も刑務所などでのセミナーを続け、出所者の雇用につなげたいとしています。