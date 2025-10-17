控えめに言って「不老不死」！　植物の寿命がすごすぎる

果てしない寿命、変幻自在な身体、スマートな問題解決能力、したたかな生存戦略……どれをとっても植物のスペックがすごすぎる！ 「哲学する園芸家」による『植物哲学』は、まず植物の超絶っぷり、とりわけその桁違いの長寿命と向き合うことから始まります。

控えめに言って「不老不死」

植物は控えめに言って「不老不死」です。まず、ほとんどの植物には「寿命」という概念がそもそもありません。一年草（１年以内に発芽・開花・結実し、種子を残したら枯死する植物）などを除き、私たちの身近に生えている公園や庭園の樹木、観葉植物や盆栽なども、そのほとんどがほぼ「不死」なのです。

現代の生物学でも、植物の寿命が遺伝的にプログラムされているかはまだわかっておらず１、少なくとも長寿命の樹木についてはプログラムされていないと考えるのが前提とされています２。自然界の植物が枯死する原因は、病害虫、強風、山火事、積雪など外部要因が主になります。鉢植えの植物なら、人為（水のやり忘れなど）による枯死が断然トップでしょうか。

また、植物は生きている限り基本的に大きくなり続けます。数百年にもなれば成長速度は非常に遅くなりますが、成長そのものが止まることはありません。同時に長寿命の植物の多くは生殖能力も衰えることがありません３。数千年の樹木であっても生殖能力の減退は起こらずほぼ開花結実します。ここからわかるとおり植物はほぼ「不老」でもあるのです。

一般的に老化は生理的機能が衰えることです。老いの定義によるかもしれませんが、少なくともぼくは、毎年萌芽して枝を伸ばし続ける植物に老いを感じることはほぼありません。そのためどれだけ年を重ねた植物も「老木」と呼ぶのには抵抗があり、なるべく「古木」と呼ぶようにしています。

最高齢の植物は？

地球上に現存する最高齢の植物として、園芸家の間でよく知られているのは通称「Pando（パンド）」と呼ばれる植物です。アメリカのユタ州フィッシュレイク国有林に生えるポプラの群体です。諸説ありますが、少なく見積もってもその寿命は数万年４だそうです。

「Pando」はラテン語で「広がる」を意味しますが、その名のとおりに約４万7000本の幹が群生して一帯に広がっています。約43ヘクタール（東京ドーム約９個分）にも及ぶポプラの森は、一つの根系で繫がっているそうです。もはや人の思考ではその全容を捉えることが不可能です。「いち植物」というより「地球の一部」として理解すべきでしょう。しかしこのポプラについては推定根拠を疑う声もあるようです。桁が桁ですから無理もないでしょう。

可能性という点で言うと、推定寿命が最も長いと目されているのは「ポシドニア海草」という水性植物の群体で、なんと約10万年５です。この海草は、クラブカルチャー界隈で聖地としても有名なスペイン領の地中海西部に浮かぶイビサ島周辺に生息しています。イビサ島は1999年に世界遺産に登録されていますが、ポシドニア海草も含んだ豊かな生態系が評価されてのことだそうです。

では現時点で確かとされる推定根拠を持つ植物の最高齢はというと、約４万3600年６です。オーストラリア南東海上のタスマニア島に生える「タスマニアロマティア」です。

耳馴染みのない名前だと思いますが、いわゆる「ワイルドフラワー」の一種で、南半球の乾燥地帯を原産とする植物です。このロマティアもポプラと同様に数百本の木が根系で繫がった群体で、全体が約１.２キロメートルにも及ぶ植物体だそうです。写真で見た感想ですが、ロマティアの群体と他のさまざまな植物が混在していて、まるで藪のようです。残念ながら、最高齢の植物の群体だと言われてイメージする荘厳な外観ではないかもしれません。タスマニア島内の王立植物園では、このロマティアの枝は挿し木にして大切に管理され、栽培も進んでいるそうです。

次いで、推定根拠を持つ植物の長寿第２位は、約１万1700年７です。アメリカのカリフォルニア州モハベ砂漠に生える「クレオソートブッシュ」の群体です。

主に北米の砂漠地帯に生える常緑の低木です。モハベ砂漠にはこの植物の群体が点在しているそうですが、そのなかでも最古の群体が直径約20メートルの円形のような不思議な群落を作っています。こちらも写真で見る限りはひざ丈くらいの大きさしかなく、荒れ地でよく見かける風景のようにも思えます。長寿植物の第２位を期待し見てしまうと「これじゃない感」を禁じ得ません。

最後に、推定根拠を持つ長寿植物の第３位は、約１万年８です。アメリカのフロリダ州の林に生える「パルメットヤシ」の群体です。別名「サバルヤシ」とも呼ばれ、成長が非常に遅く葉柄（ようへい）が特徴的なことから造園用の植物としても人気の種類です。

このように群体で生きる植物は、それぞれが単体のように見えても実はだいたい地中で繫がっており、その全体がひとつの生命体として生きています。地上でも常に新陳代謝があり、古い木が枯れても次から次へと新しい木が生えてきます。ぼくが植物に老いを感じない理由のひとつでもあります。

そもそもどうやって調べるの？

ところで、そもそも植物の年齢はどうやって調べるのでしょうか？ さまざまな方法がありますが、よく知られるのは年輪を数える方法です。多くの樹木は通常なら１年に一つの年輪を重ねます。地道な測定方法ですが、専門家からはいまだに根強い支持があるようです。他方で、数百・数千・数万年単位の推定には放射性炭素（14Ｃ）の量を調べる方法が用いられます。放射性炭素を利用するのは遺跡調査などで一般的ですが、年輪のない植物や、年輪からは測定不可能な植物の年代推定はこの方法で行われます。植物の中心部を少量採取するだけで測定が可能だそうです９。

測定には主に「成長錐」というＴ字形の特殊器具が使われます。ワインの栓抜きのような形の器具で、ドリル状の先端で小さな穴を植物の中心まで空け、サンプルを採取します。この成長錐は樹木を切り倒す必要もなく、植物にかかるストレスが比較的少ないために広く用いられているそうです。

これぞ最高齢の貫禄！

ここまではすべて群体の植物の例でした。群体で生きる植物は、地上部で個々の植物がいくら短命に終わろうとも大した問題ではありません。地下部からどんどん生えてくるのですから全体として寿命が長くなるのも当然です。しかしこれではなんかズルいと感じる気もします。ポプラの群体がそうであったように、ほぼ「地球の一部」ならばそれはノーカウントでしょう、と。

では正々堂々と、単体の植物の最高齢を見てみましょう。それは、アメリカのカリフォルニア州インヨー国有林の「ブリスルコーンパイン」です。放射性炭素の測定によると、約5000年10だそうです。

和名では「イガゴヨウマツ」と呼ばれる五葉松の一種になります。「最高齢の木」として一般的にも有名な植物で、ＴＶやネットや雑誌などのさまざまなメディアで紹介11されています。標高3000メートル以上のシエラネバダ山脈ホワイトマウンテンに生えており、過酷な気候の影響を受けたその外観は、まさに「最高齢の木」の称号に相応しく「まってました感」を十二分に満たしてくれるものです。

まず、どれだけの巨木かと想像した期待は意外にも裏切られます。森林を形成可能な標高の限界付近に生えているため樹高が極端に低く、樹齢約5000年にもかかわらず高さは約３メートルしかありません。一方、直径は約２メートルでずんぐりむっくりとした不思議なシルエットです。極度の低温、紫外線、乾燥などの影響により木全体の樹皮がほぼ剝がれ落ち、磨き上げたような白色の幹がむき出しになっています。枯死したような幹からは僅かな松葉を茂らせる程度です。日夜強風に晒され続けた結果、吹き流されて白骨化したような枝はうねりながら緊張感のある樹形を作っています。まるで神様が仕立てあげた五葉松の盆栽のようです。通称「Methuselah（メトセラ）」と呼ばれることも多いのですが、これは旧約聖書の創世記に登場する伝説の人物名で、聖書世界のなかで最も長寿（969歳）だったそうです。「ノアの方舟」でよく知られるノアの祖父にあたる人です。

日本国内で自生する単体の最高齢植物として有名なのは、誰もが知る屋久島の「縄文杉」です。約7000年と推定されたこともある日本を代表する植物です。生物学者の鈴木英治は『植物はなぜ5000年も生きるのか』（講談社ブルーバックス）で、屋久島の生態系を研究していたときの経験を紹介しています。あるときアメリカ人のキリスト教徒から縄文杉の樹齢について問い合わせを受けたそうです。そのキリスト教宗派では天地創造が7000年前ということになっているため理解に困るのだ、というのです。

幸か不幸か、その推定根拠には諸説あって現在ではあまり信じられていません。放射性炭素の測定によると、縄文杉の樹齢は約2170年12だそうです。屋久島には縄文杉以外にも樹齢1000年以上の杉が多数存在すると言われています。なかでも有名なのは「大王杉」と呼ばれる巨樹で約3000年13とされているそうです。確かなら縄文杉を上回ることになりますが、生物学者の大島靖美は『400年生きるサメ、４万年生きる植物』（化学同人）で「どの程度確かかわからない14」と見解を述べています。

では鉢植えの最高齢は？

ここまではすべて自生する植物の例でした。しかしこれでもなんかズルいと感じる気もします。自生する植物が長生きするのは、人為の及ばない自然界が育んだからであってノーカウントでしょう、人が育てたらまさかそんなに長生きしないでしょう、と。

では鉢植え植物の最高齢も見てみましょう。最高齢の盆栽は約1000年15と推定されています。さいたま市大宮盆栽美術館コレクションの「蝦夷松（銘：轟）」です。蝦夷松はその名のとおり北海道を主な自生地とする松で、密生する短い葉と黒褐色の幹肌が特徴です。本作品の魅力は「幹は半ば空洞化しており、洞から向こう側がのぞき見えている。蝦夷松ならではの厳しい表情の樹皮の中で、シャリ（白骨化したような枝）が一際白い輝きを放っており、鳴り響く雷のような激しい音を意味する『轟』という銘にふさわしい姿を見せている」（括弧内筆者）と、同コレクションのホームページに紹介されています。同コレクションを一瞥すればわかるとおり、樹齢数百年クラスの盆栽は無数に存在しています。

同じく推定樹齢約1000年16として有名な盆栽は、さいたま市大宮盆栽村を代表する盆栽園のひとつ蔓青園の「真柏」です。正式な和名ではミヤマビャクシンと呼ばれるヒノキ科の植物です。松と並び盆栽界で圧倒的に人気な「松柏盆栽」の一角をなします。これらの常緑針葉樹以外は「雑木盆栽」として区別されています。

海外の事例も紹介すると、イタリアのロンバルディア州にある盆栽博物館（Crespi Bonsai Museum）に収蔵されている「The thousand-year-old Ficus」も推定樹齢約1000年17の盆栽として有名です。こちらはフィカスなのでいわゆる「ゴムノキ」の一種です。つまり観葉植物としてごく普通に流通している植物ですら、人が正しく管理すれば1000年以上生きる可能性があるということです。ただしこれらの長寿盆栽の例は、ぼくの知りうる限り年齢の推定根拠が明らかではありません。

注

