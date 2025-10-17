女性向けの「男性型ラブドール」の開発が「現実的ではない」のはなぜか…「快感のかたち」の違いがあった

人は「人以外」と愛し合うことはできるのか？ 人間と動物との性愛を描く『聖なるズー』で鮮烈なデビューを果たしたノンフィクションライター・濱野ちひろさんが次に選んだテーマは「人と無機物のセックス」。10月16日発売の話題作『無機的な恋人たち』より一部を抜粋して、紹介する。

中国には数十社のラブドールメーカーがある。なかでも、品質と価格のバランスの良さ、デザイン性の高さなどから人気を集めているのがZELEX（ジーレックス）社のラブドールだ。濱野さんは中国最南端の大都市、広東州・広州からさらに南へ向かった中山という街にある、ジーレックス社へと向かった。同社CEOである王さんと韋さんが出迎えてくれた。

男性型の等身大人形が少ない理由

ところで等身大人形には男性用のものが圧倒的に多く、女性用のものが少ない。この理由について王さんは次のように語る。

「まず、致命的な問題に“重さ”があります。通常、ラブドールは三十五キログラム以上ある。これを抱え、姿勢をつくり、動かすのは女性には至難の業。男性用の女性型ドールは動かなくてもいいですが、女性用の男性型ドールは自律的に動けるほうがいい。こういった機能はまだまだ発展途上です」

純粋に技術的な問題で男性型の等身大人形は少ないのだという。女性が性的に満足するには男性とは違う快感の形があるだろうという直感も、彼らは持っている。

「女性は抱きしめられたいという感覚や相手に動いてほしいという欲求があると思う。それは現在のドールには無理。だとすれば、いますでにあるディルドなどの道具のほうが、女性には向いているのではないかと思います。中国の他メーカーが女性向けの男性型ドールをつくったことがあるのですが、売れ行きは悪かったという実績もあります。といって、男性型のドールを諦めているわけでもありません。今後の方向性としては、ゲイのユーザーに向けて、男性型のドールを打ち出したいと思っています」

等身大人形の重さの問題は、私が出会ってきたドールの夫たちやドール・フェティシストたちからも繰り返し聞かされた。当然ながら、重いほど扱いは難しくなり、セックスの場面だけでなく着替えやメンテナンスにも手間がかかる。軽量化は、業界全体の課題でもあるといえる。

「重量については常に模索しています。重すぎると使いにくい。ただし、手触りやリアルさを保証するにはどうしてもある程度の重みが必要なのです。解決するにはシリコン材のさらなる改良が必要で、これについては大学とも提携して研究を進めていますが、いまのところ現在のもの以上に満足できる材料はできていません。工程面からの改良もしていますが、低価格でなおかつ耐久性を保つためにはやはりある程度の重さが必要になってくる。コストが高すぎるとお客様の満足度が低下するため、ちょうどいいポイントを探るのが重要です。見た目と触感に影響が出る場合には妥協できません」

と、王さんは言う。

性的体験をさらに改良していくこと

女性向けの男性型等身大人形は現時点では現実的ではない。ただし等身大人形のジェンダー格差は、素材の重量をはじめとして、自律的に動けるようなロボット的機能など、テクノロジーの進歩があれば解消されていくと思われる。だが、それには相当の長い時間がかかるだろう。特に腰を繊細に動かしたり、腕を回して人を抱きしめたりするような人間らしい動きができるロボットの開発は、そう簡単に達成されるとは思えない。

王さんは私からのインタビューに答えるだけでなく、私にも質問を繰り返した。なかでも、女性の性的欲求を満たす道具にはどのようなものが考えられるか、との質問には私も頭を悩ませた。私はこのように答えた。

理想は、会話するのに十分な性能の人工知能を備え、動くことも自在にできる男性型ロボットが登場すること。そうなれば多くの女性が興味を持つだろうし、生身の男性よりもロボットを選ぶ人が増えるかもしれない。けれども現在のテクノロジーではそれは到達できない。となると、発想を根本的に転換したほうがよさそうである。例えば、抱きしめられるような感覚で身体を包んでくれる毛布。ぎゅっと締め付けられる安心感があると良さそうだ。その毛布にディルドがついていてもいいかもしれない。いまの技術ではディルドが女性にとってはむしろ目的にかなっているという見解には賛成だ、と。

ディルド付きの毛布、と言ったら王さんと韋さんは大笑いしていた。商品化してもらえることはなさそうだ。王さんに今後の課題を聞いた。

「ドールの見た目と手触りのリアルさをより追求することと、もうひとつ、性的体験をさらに改良していくこと。具体的には、たとえば膣にペニスを吸い込む機能をつけるなど、バージョンアップしていくつもりです。人工知能の搭載は現状ではあまり現実的ではないと考えています。ロボット・ヘッドの動きも限定的で、リアルさからはまだ遠いからです。けれども、時期を見てそのような展開もありうると思います」

