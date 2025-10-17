〈「ダメダメなニセジャパン」南アの寿司屋に日本の職人が“上から指導”で炎上も…「日本スゴイ」系テレビ番組はいつから始まった？〉から続く

「クールジャパン」「観光立国」を始めとする国家的文化政策を筆頭に、書籍・雑誌・ムックからテレビ・ラジオ番組、人材育成セミナーなど、さまざまな媒体を介して社会的に広がっていった「日本スゴイ」コンテンツ。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

それがどのような機能をはたしているのか、具体的なエピソードを早川タダノリさんが読み解いた話題の著書『「日本スゴイ」の時代』（朝日新書）から一部を抜粋して紹介する。（全3回の2回目／続きを読む）

◆◆◆

YouTubeで視聴数を稼ぐ「日本スゴイ」動画

地上波テレビやBSでは退潮していった「日本スゴイ」番組だが、ネット上の動画では相変わらず大量の「新作」がアップし続けられている。その大半が、すでに雑誌やテレビで流されたネタを無料素材画像とテキスト（テロップ）で「動画」に仕立て上げているきわめて安直な作りのものだが、とにかく検索に引っかかってPVを稼ぎ、小銭を稼ぎ出すことが目的であるため、とても正視に耐えないものが多い。



©AFLO

またYouTubeでは「日本スゴイ」系チャンネルの名前もわかりやすく、

「すごいぞ日本！【海外の反応】」

「世界から見た日本ch 感動大国Japan」

「大好き日本！【あすか】」

「−World Sense−海外の反応と日本」

「LOVABLE JAPAN」

「JAPAN日本最高」

--と、「日本大好き」ぶりを強くアピールしていることがわかる。

とはいえこうした動画群は順調に視聴数を稼いでおり、例えばチャンネル登録者数9万2200人にのぼる「大好き日本！【あすか】」チャンネルでは、「ベルギー人「今何て言いました？」【日本車】が壊れ修理するべく、日本人整備士を呼んだ結果、修理後に衝撃的な一言が……【日本好き外国人・親日家・ほっこり話・感動話】」というタイトルの動画が1年間で200万回の視聴を稼ぎ出していた。3分間のこの動画、日本人の自動車修理工に頼んだら時間通りにきっちりと仕上げ、車内の掃除までしてくれた……という内容。ところがこのエピソード、ネタ元についてはまったく言及がないのである。

ネタ元は2ちゃんねるの投稿で、真偽不明

調べてみると、もともとは2006年に2ちゃんねる（当時）の「日本びいきの外人を見るとなんか和む」スレッドに投稿されたもので、その内容の真偽はもちろん不明。ところがこのエピソードが多数の「まとめサイト」に転載され、いまだにネットで流通しているのであった（ちなみに同チャンネルで最も視聴されているのは「女「この人触りました」冤罪なのに連行された俺、ある一言を呟いた瞬間、警察と被害者女性が青ざめた。女「許して…」警察「それだけはご勘弁を…」」というタイトルの「痴漢冤罪」に関する動画で、2017年12月にアップされてから1カ月で370万回の視聴を記録している）。

これらの「日本スゴイ」系ユーチューバーたちがアップするコンテンツは、単に「日本のスバラシサ」をうたいあげるものだけではなく、真偽不明な中国や韓国・北朝鮮への誹謗中傷や、日本の自衛隊への賞賛などもちりばめてあるのが特徴だ。前述の「大好き日本！【あすか】」チャンネルでは「韓国人「日本人は謝罪しろ」➡︎周囲が静まり返る中、一人のアメリカ人留学生が「教授ちょっといいですか？」➡︎韓国人顔真っ赤www 」というタイトルの動画が1年間で300万回視聴されたという。このあたり、「大好き日本」な人びとのメンタリティがあらわれているのだろうと推察するが、どうか。

クラウドワークスの募集要項は「1動画80円」

こうしたYouTube動画群の製作者は明らかではないが、クラウドソーシングの大手サイト「クラウドワークス」に、2017年9月、「単純作業のyoutube収益化動画の作成依頼 1動画80円 継続依頼可能（試用期間有）」と題する動画製作者の募集が掲載されていたことが話題になった。募集要項には次のようにあった。

【仕事内容】

ムービーメーカーでyoutube収益化テキスト系動画を

作成していただきます。……

ジャンルは政治系（海外の反応）です。

テキスト系動画を作成して

いただきます。

こういった動画を作っていただきます。

その「こういった動画」のリンク先が、「すごいぞ日本！【海外の反応】」チャンネルの動画「海外の反応 日本の弓道女子が美しすぎる！日本の弓道に外国人が羨望の眼差し【すごいぞ日本！海外の反応】」と、「海外の反応「日本を恐ろしいほど尊敬」外国人はなぜこんなに日本を賞賛するのか…韓国人の疑問に対して日韓の考えの違いが明らかに！【すごいぞ日本！】」だったのである。

「『日本スゴイ』＋中韓ヘイト動画」を量産する素人激安ライター

静止画像にテキストが流れるだけの動画であるとはいえ、一本80円というすさまじい低価格で、「日本スゴイ」＋中韓ヘイト動画が大量に制作されていたわけだ。やはりこうした「日本スゴイ」チャンネル群の内容の真偽不明ぶりや粗悪さ・ソースの不明さも、一本80円だからだと聞くと「なるほど」と思わざるをえない。かわいそうなのは、こんな動画で眼を潤ませてしまうマヌケな視聴者の方だろう。

「まとめサイト」的なものでも、こうした素人激安ライターは活用されており、こちらもクラウドソーシングのサイト「ランサーズ」で、2017年1月にこんな求人広告が出されていた。

お仕事のタイトルは「【翻訳ライター様募集】日本の素晴らしさが認識できる事例と海外の声」……。この仕事内容の説明を読んでいくと、ネットの「日本スゴイ」コンテンツってこうやって作るんだーということがよくわかるので、少し長いが引用しよう。

日本の素晴らしさが再認識できるよう、海外からどのような称賛、反応が得られているかわかる記事を募集します。

・日本の技術力に関する海外の反応

・日本食に関する海外の反応

・日本文化に関する海外の反応

・日本人の快挙に関する海外の反応

・日本と海外の比較に関する海外の反応

こういうあたりのネタを集めるわけですね。で、「読者の反応」も想定されている。

「読者が中学生ぐらいだと思い、わかりやすく文章を編集して下さい」

読者は日本人なので日本人が

「うわぁー、まじか！」

「へぇーこんなのが人気あるんだぁ…」

「おお、やっぱ日本すげー！さすが！」

「海外にはないの？日本人でよかった〜」

と思えるネタをピックアップください。

※日本人が読んで当たり前だと思われる内容はお控えください。

これら「まじか！」的な驚きと「やっぱ日本すげー！」という自画自賛とを読者に与えることが目標としてしっかり据えられているわけだ。末尾にある「日本人が読んで当たり前だと思われる内容はお控えください」は笑える。そして、ご丁寧にも「注意事項」がついており、

・日本人の読者が中学生ぐらいだと思い、わかりやすく文章を編集して下さい。

……「日本スゴイ」製造業者からは、「日本スゴイ」にハマる人びとは「中学生ぐらい」だと見られていたわけですね。

〈「日本ほど地球を感じる国はない！」“日本スゴイ”ムックのバカ売れで「100万部突破」の出版社が2019年「民事再生法」適用にいたるまで〉へ続く

（早川 タダノリ／Webオリジナル（外部転載））