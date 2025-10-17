日本テレビ系報道番組「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）などでコメンテーターを務める経済キャスター、瀧口友里奈（38）が16日、自身のSNSで第1子を妊娠していることを正式発表した。

瀧口は11月に自身2冊目となる「東大教授の超未来予測」（日経BP）を刊行予定で、本紙の取材では「ダブル“出産”です」と喜びを語っていた。

16日に更新したインスタグラムでは「新著の出版＆妊娠のご報告です」と書き出し「この一年間大切に撮りだめてきました、“東大教授たちの『超』未来予測”という動画コンテンツに大幅加筆増補を施した“完全版”をこのたび、書籍『東大教授の超未来予測』として出版させていただきます」と報告。

そして「実は、今回のこの新著は特に思い入れの強い一冊となっています。というのは、本日の新聞記事等で、もしかしたらご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、現在、第一子を妊娠中です」と発表し「この新刊の執筆中はまさにつわりの真っ最中で、吐き気と眠気に襲われる半死状態の中で、前作以上に時間をかけながら執念で、執筆・編集した一冊となりました（笑） 特に、ピーク時には“船酔い”のような症状で、あまりの気持ち悪さで活字が読めない状態でした」と振り返った。

「家族をはじめ、様々な方の温かいサポートのおかげでここまで来ることができました。出産は来年春を予定していまして、出産の前後以外は、仕事もこれまで通りしていければと思っております」と説明してから「ぜひこの新刊『東大教授の超未来予測』を多くの方に手に取っていただけますと幸いです！」とつづった。

瀧口はテレビ東京「ニュースモーニングサテライト」でキャスターも務めた東大卒。ビジネスなどのかたい情報を平易に伝えることに定評があり「難しいテーマをだいたい司会する人」として知られている。

また、エイベックス、SBI新生銀行、テラスカイの3社で社外取締役を務めており、企業からの信頼も厚い。YouTubeチャンネル「アカデミアクロス」では東大教授らを迎えたトークの企画、司会を担当し、有識者からも高い評価を得ている。