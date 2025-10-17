ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が右肘の手術を受ける必要がなくなったと、アーロン・ブーン監督が16日（日本時間17日）に明かした。

ジャッジは7月下旬に右肘の屈筋損傷（フレクサーストレイン）を負い、送球時に強い痛みを感じたため負傷者リスト（IL）入り。8月上旬の戦列復帰後もDHがメーンとなり、9月から始めた外野守備でも送球に影響が出ていた。ブルージェイズに敗退した地区シリーズ終了後、「しっかり治すつもり」と手術の可能性を否定していなかった。

しかし、ヤンキースタジアムでシーズン総括会見を開いたブーン監督は、シーズン後に受けたMRI検査の結果、肘の回復状況が順調であることが分かったとして「アーロンに手術は必要ないはずだ」と明言した。来季は開幕から右翼手として期待しているといい、「彼はしばらく休養して筋力強化とリハビリを続ける」と話した。

一方、アンソニー・ボルピ遊撃手（24）は左肩関節唇断裂の修復手術、先発左腕カルロス・ロドン投手（32）は左肘の骨棘（こっきょく）の除去手術を受けた。いずれも来季開幕には間に合わず、4月か5月に復帰見込みという。