〈「読者が中学生ぐらいだと思って編集してください」“激安素人ライター”が「1本80円」で作る「日本スゴイ」系YouTubeの実態〉から続く

「クールジャパン」「観光立国」を始めとする国家的文化政策を筆頭に、書籍・雑誌・ムックからテレビ・ラジオ番組、人材育成セミナーなど、さまざまな媒体を介して社会的に広がっていった「日本スゴイ」コンテンツ。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

それがどのような機能をはたしているのか、具体的なエピソードを早川タダノリさんが読み解いた話題の著書『「日本スゴイ」の時代』（朝日新書）から一部を抜粋して紹介する。（全3回の3回目／最初から読む）

◆◆◆

「なぜ日本は世界中から愛されているのか」で売れたムック

他方、書籍・雑誌など出版の分野では、時期的にテレビよりもはるかに先行しているだけでなく、その「日本スゴイ」のあらわれかたも多様である。

その中でテレビの「日本スゴイ」番組と同じ作り方をしているものとして、単テーマのムック『JAPAN CLASS』（東邦出版、2014年-2019年）、『JAPAN 外国人が大絶賛した！すごいニッポン100』（宝島社、2015年-）の2シリーズを代表的なものとして挙げることができる。いずれも「秋葉原」「自動販売機」「ウォシュレット」「京都」「アニメ」などなど、外国人旅行者が驚嘆した日本の「スゴイ」ものをランダムに取り上げ、それに対する海外からのコメントと合わせて紹介してゆくという構成が採用されている。



©graphica_イメージマート

ほぼ見開き2頁ごとに話題が変わっていき、章立てもなければ体系的構成もないため、取り上げられた小ネタ間の関連を推測しつつ真面目に読むとかなりアタマが疲れるしろものだ。しかも海外からのコメントに出典が付されていないので、どこから拾ってきたものなのかさっぱりわからないという面妖さも共通している。けれどもテーマは「なぜ日本は世界中から愛されているのか」で一貫しているのである。

「100万部突破‼おかげさまで20号！」が数年で…

これがかなり売れた。『JAPAN CLASS』は2014年に第1弾が出て以来2019年8月の第24弾まで刊行された。第20弾（2018年10月刊行）の帯には「100万部突破‼おかげさまで20号！」と大々的に謳われているので、1号につき平均5万部は印刷していたと思われる（残念ながら出版元の東邦出版は、2019年12月に民事再生法の適用を申請するにいたった）。

毎号126ページあまりで60本から70本の「日本スゴイ」ネタを拾ってくるのは本当に大変だろうと、同書の編集者氏には同情を禁じ得ないが、それを20数冊も出すとなると、なんだこれ？的なよくわからないネタもかなりまじってくる。

「日本ほど“地球”を感じる国はない！」

なかでも『JAPAN CLASS』第11弾（2017年4月）にあった、「日本ほど“地球”を感じる国はない！」、おまえはクスリでもやってんのか的なわけのわからないタイトルだが、「地震」や「台風」などが頻繁にやってくる日本に「自然を感じる〜」のだそうだ。「外国人のコメント」なるものも、「いくらなんでも日本は大地震が起きすぎだろ」とか「天災の多い国なのに、日本はなんであんなに落ち着いていて、機能的なんだろうな」などが紹介されている。

一体何と比較してそう言えるのか、冷静に読めばツッコミどころ満載なのだが、それぞれがYouTubeやFacebook、海外ニュースメディアのコメント欄に書き込まれた、裏付けのない無責任な個人の書き込みにすぎないものだ。しかしそれを大きく取り上げることで、なぜか権威を持つ見解にしたてあげられ、「日本スゴイ」の論拠として流通させられていくのである。

宝島社の『JAPAN……』シリーズは、2015年以来、ほぼ年1冊のペースで刊行されており、続編『JAPAN 外国人が感嘆した！ 世界が憧れるニッポン155』（ネタが100から155に増えた。2016年）、『JAPAN 外国人が何度も訪れたいニッポンの秘密』（ネタの数は160。2017年）、そして『JAPAN 東京五輪まであと2年だってよ！ いこーぜニッポン！』（ネタの数は170。2018年）、『JAPAN 外国人が感動したニッポンの世界一！』（ネタの数は表記なし。2019年）……と、先述の『JAPAN CLASS』を十二分に意識した作りでシリーズが続いた。

191ページのうち、新規原稿は20ページだけ…

興味深いのは2018年の『JAPAN 東京五輪まであと2年だってよ！』で、最新刊で、タイトルに「いこーぜニッポン！」とあるが内容は全面的に日本語で、一体、読者はどこにいる人だと想定しているのか意味不明なものになっている。たぶん、「世界中で絶賛されている」という幻の「ニッポン」というユートピアへと誘われているのだろう。

ともあれ、2019年の『JAPAN 外国人が感動した……』では、カバーのおりかえしと目次部分に、

・本書の29〜191ページは、小社より刊行した『JAPAN 外国人が感動した！すごいニッポン』（2016年）、『JAPAN 外国人が感嘆した！世界が憧れるニッポン』（2016年）、『JAPAN 外国人が何度も訪れたいニッポンの秘密』（2017年）、『JAPAN 東京五輪まであと2年だってよ！いこーぜニッポン！』（2018年）に掲載した記事に加筆・修正を加えて再編集したものです。

・巻頭記事（8〜28ページ）は新たに作成したものです。

総191ページのうち、20ページだけが新規原稿だから、「前と同じじゃないか」とクレームがつく前に小さい文字で注意書きを書いておきました……的な、悲しいお知らせが載っていたのであった。さすがにネタ切れ、だったのである。

（早川 タダノリ／Webオリジナル（外部転載））