自己分析に効果的な「いまの自分の状況を10点満点で言えば、どれくらいか？」という指標…日常的な”数値化”がもたらす客観的な自己認識

自分はこのままで本当にいいのだろうか？本当にここは自分の居場所なのか？

悩むのは当たり前。それはあなたが生きている証拠だ。

でも変化の激しい時代、あなたが成長を願うなら、踏み出すのは早いほうがいい。世界の超一流を知る筆者は、世界的な人材コンサルティングファーム「コーン・フェリー」で30年間、主にグローバル・トップ企業のエグゼクティブ・クラスを対象にヘッドハンターおよびエグゼクティブ・コーチとして第一線で活躍した。そんな彼が著した『成長の書』より一部抜粋・再編集して、あなたを「タイパ」「コスパ」などではけっして得られない「成長」の世界へ導く。

数値化して俯瞰

ここまで、自分の視点を離れ、他人の視点を取り入れたり、自分を客観的に眺めたり、全体を俯瞰することの重要性を述べてきた。これに加えて、もう一つ有効な方法として「数値化して俯瞰する」という手法がある。

これはコーチングでもよく使われる手法のひとつだ。コーチは、相手の認識を引き出すために、質問を通じて多角的に掘り下げる。その中で特に効果的なのが、この「数値化」を用いた質問だ。

たとえば、コーチが「やってみてどうでしたか？」と聞くと、答えは「まあまあです」といった曖昧なものになることが多い。ここで「曖昧でもOK」として流してしまうのではもったいない。そこで、次の一手としてこう聞いてみる。

自問自答を引き出す質問

「10点満点で評価すると、それは何点くらいですか？」

この質問を受けると、多くの人が一瞬はっと考え込む。普段の視点では、すぐに点数をつけるのが難しいからだ。この時点で、彼らはいつもの視点を離れ、状況を俯瞰するプロセスに入る。そして、「満点とはどんな状態か？」「それに比べていまの状態はどうか？」と、自分に問い返す。

こうした自問自答を通じて、曖昧だったものが徐々に具体化される。漠然と「まあまあ」と思っていた状態が、数値化を通じて「7点」や「5点」といった形で具体的に認識されるようになるのだ。このプロセス自体が、自分や周囲の状況を冷静に俯瞰する行為となる。

「いまの自分の状況を10点満点で言えば、どれくらいか？」

ぜひ、この質問を日常的に自分自身に発してみてほしい。その数字を通じて、意外な気づきや新しいポイントが見えてくるかもしれない。

