高市「総理」局面打開の突破口はトランプ会談…政権の支えになるかもしれない「総務省四羽烏」の存在

筆者がかつて「政界の寝業師」と呼ばれた松野頼三元総務会長（故人）にロングインタビューした際、小泉進次郎農林水産相の祖父である小泉純也元衆院議員についての話となった。純也氏は「国会の安保男」の異名を取り、岸信介元首相とは派閥を超えた安保政策上の同志であったという。

高市早苗自民党総裁が、敬して止まない安倍晋三元首相の祖父・岸信介と、総裁選を戦った小泉進次郎氏の祖父・小泉純也が、安全保障を介して繋がっていたことを承知して「小泉防衛相」を検討しているのであれば、筆者は少々、高市評価を見直さなければなるまい。

前編記事『高市「総理」が進次郎を防衛大臣に…？その背景にある安倍晋三元総理との「世代を超えたつながり」』に続いて、高市氏を待ち構える難関とその突破口になりうるイベントについて記す。

知られざる霞が関人脈

それは措いて、現実政治に戻る。前回コラムで21日に誕生する高市官邸の主要人事がなかなか決まらないと書いた。その理由の一つは、高市氏の霞が関人脈が乏しいことだ。

だが、それには例外があり、知る者は殆どない。高市氏の持つ総務省人脈を、筆者は「総務省四羽烏」と名付けた。高市氏は第2次安倍改造内閣から第3次安倍第2次改造内閣（2014年9月〜17年8月）、第4次安倍第2次改造内閣（19年9月〜20年9月）の延べ4年間、総務相を務めた。

特に注目したいのが、第3次内閣総務相時代の々田武一郎自治財政局長（1982年旧自治省入省）、原邦彰自治財政局調整課長（88年）、松田浩樹自治行政局地域政策課長（89年）、ぢ臑博自治財政局交付税課長（90年）の4人である。

トランプが突破口に？

現在、黒田氏は宮内庁次長、原氏が総務事務次官、松田氏は内閣府審議官、大沢氏が消防庁長官だ。黒田氏は次期宮内庁長官の最有力候補、原氏は将来の内閣官房副長官（事務）説が取り沙汰される。高市次期首相にも数は少ないが、官僚人脈は総務省に存在したのである。

だが、自身が総務相も経験した菅義偉元首相のように「大官房長官」時代に築いた総務省人脈とは異なり、高市氏には同省人事への影響力はない。それは他省庁もほぼ同じだ。

こうして見てみると分かるように、高市氏は確かに熱い想いと集中力はあるが、政局観TPO（時・場所・場面）に欠けることから、早くも高市政権は2026年度政府予算成立の来年3月末までに行き詰まるとの見方が浮上する。

その逆に突破口となり得るのは、28日午後に行われるドナルド・トランプ大統領との日米首脳会談かもしれない。アドリブ力がある高市首相は意外とケミストリーが合うと見る向きが在京外交筋に少なくない。果たして如何に。

