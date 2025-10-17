帰宅を待つ愛犬の“シュールすぎる”姿に飼い主「腹筋がつるくらい笑いました」 いつものことなのか聞いた
飼い主の帰宅を待つ愛犬の衝撃的な姿がインスタグラムに投稿され、再生回数395万回以上、14万9000「いいね」が付く反響があった（16日午前11時時点）。
【写真一覧】「これは笑ってしまう」個性的な体勢で飼い主を待つおりんちゃん
投稿したのは、飼い主のビーグルこま&おりんさん（＠beagle_koma92_orin91）。「帰ってきたらこれ」と題された動画では、Mrs. GREEN APPLEの楽曲「僕のこと」に合わせて帰宅時の様子が捉えられている。
ドアを開けると「あーなんて素敵な日だ」の歌詞に合わせて、愛犬・おりんちゃん（メス・1歳）がソファにまたがる衝撃的な体勢で登場。ソファの横には、兄のこまくん（オス2歳）が立っており、飼い主の帰宅に2匹とも動かずにぼう然とした様子だった。
そんなビーグル2匹に飼い主は「変な兄妹」とコメント。インパクトのある体勢は、普段からよくやるのだろうか。当時の状況と普段の様子について、飼い主がオリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――どういう状況だったの？
「仕事から帰ってきて、玄関を開けても犬たちが静かだったので、寝ていると思ってリビングのドアを開けたらこの状態でした。笑いをこらえながら一旦リビングのドアを閉じて、スマホで撮影しながらもう一度入りました」
――初めてソファにまたがる姿を見た時、どう思った？
「キッチンで目が合った時は、かわいいなと思っただけでしたが、今回のように誰もいない時にやっていたのを見て、腹筋がつるくらい笑いました。真顔で微動だにしないのがさらにツボに入りました。下にいる兄（こま）も同じように微動だにしなかったので、逆に帰ってきたらまずかったのかな？という気持ちになりました」
――普段からよくやることなの？
「キッチンで洗い物をしている私と、ちょうど目が合う高さになるので、私がキッチンにいる時は何度かやっていました。今回のような誰もいない時にやっていたのは初めてです」
――兄・こまくんもこの体勢をやる？
「今のところ、妹のおりんだけが座ります。兄のこまも、ひじ掛けの上に立つことはあるのですが、まだ座ったことはないです」
この衝撃的な動画に「シュールすぎますね」「可愛すぎる。表情がたまりません」「これは笑ってしまう」などのコメントが寄せられている。
【写真一覧】「これは笑ってしまう」個性的な体勢で飼い主を待つおりんちゃん
投稿したのは、飼い主のビーグルこま&おりんさん（＠beagle_koma92_orin91）。「帰ってきたらこれ」と題された動画では、Mrs. GREEN APPLEの楽曲「僕のこと」に合わせて帰宅時の様子が捉えられている。
そんなビーグル2匹に飼い主は「変な兄妹」とコメント。インパクトのある体勢は、普段からよくやるのだろうか。当時の状況と普段の様子について、飼い主がオリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――どういう状況だったの？
「仕事から帰ってきて、玄関を開けても犬たちが静かだったので、寝ていると思ってリビングのドアを開けたらこの状態でした。笑いをこらえながら一旦リビングのドアを閉じて、スマホで撮影しながらもう一度入りました」
――初めてソファにまたがる姿を見た時、どう思った？
「キッチンで目が合った時は、かわいいなと思っただけでしたが、今回のように誰もいない時にやっていたのを見て、腹筋がつるくらい笑いました。真顔で微動だにしないのがさらにツボに入りました。下にいる兄（こま）も同じように微動だにしなかったので、逆に帰ってきたらまずかったのかな？という気持ちになりました」
――普段からよくやることなの？
「キッチンで洗い物をしている私と、ちょうど目が合う高さになるので、私がキッチンにいる時は何度かやっていました。今回のような誰もいない時にやっていたのは初めてです」
――兄・こまくんもこの体勢をやる？
「今のところ、妹のおりんだけが座ります。兄のこまも、ひじ掛けの上に立つことはあるのですが、まだ座ったことはないです」
この衝撃的な動画に「シュールすぎますね」「可愛すぎる。表情がたまりません」「これは笑ってしまう」などのコメントが寄せられている。