ステイゴールドとサイレンススズカに「共通する体質」とは…《社台SS・徳武場長が明かす》もし「天皇賞秋」の故障がなければ、受け継がれていた「才能の系譜」

グラスワンダーもエルコンドルパサーも撃破

迎えた天皇賞・秋でサイレンススズカは単勝１・２倍の圧倒的な１番人気に推されていた。

５月の金鯱賞（Ｇ供砲鯊膾垢覇┐伽擇蝓続く宝塚記念（Ｇ機砲能蕕裡猫祇覇を飾った。秋初戦の毎日王冠（Ｇ供砲任魯哀薀好錺鵐澄次▲┘襯灰鵐疋襯僖機爾鯑颪覆撃破して、“もはや敵なし”の状況をつくり上げていた。

サイレンススズカはこの日も迷いなく逃げた。

前半１０００メートルは57秒４で通過した。ついてこられる馬はおらず、３コーナー手前では２番手の馬でさえ10馬身も後方にいた。

もうこのままだ……。

誰もが思った４コーナーの手前、信じがたい光景に観衆は騒然とした。

突然失速したサイレンススズカの背中で、武豊が懸命に手綱を曳いていた。コースの外に向かい、馬を止めようとするその姿から、故障の発生は明らかだった。

左前脚の手根骨（しゅこんこつ）が砕けていた。

競走中止、無念の予後不良。

競馬場で観戦していた小園が言う。

「（競馬場の）スタンドでその場にへたり込み、立ち上がれなくなりました。組合の種牡馬事業もこれで終わりか、と残念でなりませんでした」

岡田繫幸の心境

繁幸はこのとき競馬場にいなかった。事故に何を感じたか、私は心境を聞けていない。

小園が予感したとおり、ＨＢＡはその後、細々と種牡馬事業を継続したが、２０１０年秋、半世紀にわたる歴史に幕を下ろした。

サイレンススズカはサンデーサイレンス３年目の産駒、ディープインパクトは11年目の産駒だ。サイレンススズカが仮に種牡馬になっていれば、ディープインパクト産駒が登場する前の種牡馬地図を“サイレンススズカ一色”に塗り替えた可能性がある。

なぜそう思わせるのか。

サンデーの後継として強固なサイアーライン（父方の系統）を築いたディープインパクトとステイゴールドの共通要素がサイレンススズカにもあるからだ。両馬ともコンパクトな馬体の持ち主であり、備わったパワーやストライドの大きさに助けられたのではなく、強靱で柔軟な筋肉が一流の競走成績に繋がった。この特徴にサイレンススズカは合致する。

社台スタリオンステーションの場長・徳武英介はこう話す。

「母の父・ストームキャットとディープインパクトには好相性が確認されていますが、（社台グループでは）サンデーサイレンスもストームキャット牝馬にけっこう付けたんです。でも、アメリカのスピード血統とサンデーの血はケンカしてしまうのか、気性的な問題などが生じて、うまくいきませんでした。そうしたなかで、サンデーにアメリカのスピード血統を配合した産駒にはイシノサンデーなどもいますが、一番うまくいった例がサイレンススズカになりますね。あの馬は、まさにアメリカ競馬の先行逃げ切りのスタイルです。ステイゴールドと同じく、皮下脂肪のつきにくいサンデーの体質を受け継いでいましたし、種牡馬になっていればきっと成功したでしょうね」

皐月賞（１９９６年）を勝ったイシノサンデーはサンデーサイレンス２年目の産駒だ。母の父に米国の名馬・アリダーを持つ。サイレンススズカの母の父にも、米国の名馬・ミスワキの名前がある。

その後の２００１年春、ＨＢＡを離れた繁幸のもとに「ステイゴールドを種牡馬にしないか」と相談が舞い込んだ。自身のビッグレッドファームに導入したいのはやまやまでも、繁幸はその話を、直前まで副組合長として率いたＨＢＡに委譲し、検討を促した。

だが、ステイゴールドの導入をＨＢＡは見送った。

それならば、と繁幸は手を挙げて、大株主になった。繁幸が最初に手に入れたサンデーの有力後継馬はステイゴールドだった。

革命的種牡馬・サンデーサイレンスの血をいかに味方にするか。

繁幸をはじめとする生産者たちの手腕が問われていた。

