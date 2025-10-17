「来世で生まれたい国」に日本が選ばれない意外な理由…人種でも親でもない「ガチャ」が生む深刻な格差の正体

日本社会に根強く残る男女間の賃金格差。その背後にあったのは、「男性らしさ／女性らしさ」が生む歪な構造だったーー。

「今とは異なる境遇に、自分が生まれていたなら……。」

「あり得たかもしれない自分への想像力」に始まり、「今を生きる他者への想像力」に終わる、性別をめぐる社会の理不尽に問いかける田中世紀氏著『なぜ男女格差はなくならないのか』（講談社現代新書）が2025年10月23日についに刊行されます。

世界的に起こっているマイノリティや女性の優遇策に対する「バックラッシュ」現象を考えるヒントにもなる一冊、ぜひお楽しみください。

＊本記事は、2025年10月23日発売の田中世紀氏著『なぜ男女格差はなくならないのか』（講談社現代新書）の「はじめに」を抜粋・編集したものです。

生まれ変わっても〇〇に生まれたいですか

「もしあなたが生まれ変われるとしたら、いつの時代のどの国で生まれ変わりたいですか？」

これは、オランダの大学で働いている私が、初回の授業に学生の緊張を和らげるために聞く質問である。ただし、この質問にはいくつかの少し変わった条件がある。

生まれ変わったときの性別はわからない

生まれ変わったときにどの人種で生まれるかはわからない

生まれ変わったときの親の職業や収入はわからない

世界のあらゆる国にはさまざまな格差があり、それは日本にも当てはまる。

たとえば、日本は高度経済成長を遂げてしばらくは、「一億総中流社会」の国として、お金を持っている人と持っていない人の格差、つまり所得の格差は小さいと考えられていた。しかし、今の日本ではその所得の格差は広がっていて、貧乏な家庭に生まれた子どもは貧しいままであることが多い。その一方で、お金持ちの子どもは恵まれた環境を利用してますます裕福になっていく。

こうした状況を見ると、われわれの人生は、特にこれから日本で生まれてくる子どもの人生は、生まれたその時点である程度決まってしまっているように思えてしまう。

格差社会では、成功している人はその成功を自分の才能と努力の結果として当たり前のように感じる傾向にあると言われることがある。生まれたときの境遇の影響が大きいということは棚上げにして、自分で成功を勝ち取ったのだと。

そうした人たちは、格差社会において「別世界」にいる人、たとえば貧しい人が貧しいのは、才能と努力が足りていないだけだと考えているのかもしれない。

どんなに才能があっても、どんなに努力をしても、生まれたときの境遇、家庭環境が足かせになってしまう。格差というピラミッドの上にはじめからいる人は、格差の底辺にいる人のこうした苦労がわかりにくい。

冒頭の生まれ変わりの質問は、そうした境遇や家庭環境の影響について、自分とは逆の立場に置かれた人の人生を、想像してもらうためのものでもある。つまり、

人は「生まれる境遇」を選べない

もちろん、自分の歩んできた人生以外の人生を想像するのはなかなか難しい。

今、自分の人生に満足している人は、「生まれ変わってももう一度、今の自分の境遇に生まれたい」。そのように思うかもしれない。逆に、今、自分の境遇に不満を抱いている人はこの非現実的な質問にファンタジーを感じ、「どういった境遇に生まれたら今とは別のより良い人生を送れただろうか」と思いふけるかもしれない。

しかし、この質問の残酷なところは--そしてそれは現実も同じなのだが--あなたはあなたの境遇を選べない、つまり、あなたが生まれる境遇（ここでは親の職業、人種、性別）は「宝くじ」や「ガチャ」のように決まるということである。あなたがお金持ちの家に生まれたとしたら、それは必然ではなく偶然である。あなたが日本に住む外国人労働者の子どもとして生まれたとしても、男性として生まれたとしても、それもまた偶然である。

上述の質問には、こうした偶然によって今の自分と全く異なる立場に生まれる可能性を考えながら答えないといけない。もしかしたら、一般的には恵まれていると考えられている境遇に生まれるかもしれないし、そうでないかもしれない。

こうした性別ガチャ、人種ガチャ、親ガチャの下、あなたはどの国の、どの時代に生まれたいですか？

ときどき、「ジャズが好きだから20世紀前半のアメリカのニューオリンズで生まれたい」「韓国のポップカルチャーが好きだから今の韓国に生まれたい」といった回答が返ってくることもある。ただ、オランダの学生の多くは現在の北欧のどこかの国、たとえば「スウェーデンに生まれたい」と答える。「今の日本に生まれ変わりたい」と答える人は非常に稀（まれ）である。なぜ多くの学生は日本ではなく北欧に生まれたいと思うのだろうか？

答えは簡単である。北欧に生まれた方が、性別や性的指向、そして人種による差別が少なく、親の収入や職業の違いによる貧富の差もあまりなく、総じて幸せに暮らしていけそうだからだ。

そして、どうやら海外の学生は、今の日本に全く逆のイメージ、「ガチャ」の影響が強い国というイメージを持っているらしい。ちなみに、日本が選ばれないのは、オランダの学生たちの選択肢にそもそも日本が含まれていないからというわけではない。日本という選択肢があるにもかかわらず、日本は生まれ変わりの場所として選ばれない。

生まれるときの境遇を自分で選べないのはどの国でも同じである。ただ、社会の仕組みの違いによって、どういった境遇に生まれるかがその後の人生を大きく決めてしまう国と、生まれたときの境遇が自分の人生にそれほど影響を与えない国がある。

日本はどうやら前者であり、生まれてきたその時点で、ある程度自分の人生が決まってしまっている。もっと言えば、「生まれたときの境遇によってはその後の人生が難しくなりそう」と思われているようだ。

｢性別ガチャ」次第の国

特に、性別ガチャによって、女性として生まれてきたときのリスクが高いと考える学生が多い。「男性として生まれるならありだけど、女性として生まれると生活が大変になりそう」というイメージらしい。

日本でも近年、親ガチャの影響が注目を集めているが、人種ガチャや親ガチャの影響は、アメリカをはじめとして、他の国の方が大きいと思われることも多いかもしれない。

ただ、少なくとも性別ガチャがもたらす影響については、他国と比べて日本は特に大きいと思われている。どんなに努力をしても、どんなに才能があっても、日本では、生まれたときの性別が足かせになってしまう。

このようなイメージが強いと、生まれたときの性別によって困難な人生が決まってしまうリスクを避けたい人は、日本を「生まれたい国」の選択肢から外してしまう。

私も長らくヨーロッパとアメリカに住んできて、もちろん日本に良いイメージを持つ人にたくさん会ってきた。今でも海外の多くの人にとって、日本は旅行してみたい素晴らしい国というイメージが強いようだ。しかし、「生まれ変わって日本に住みたいか」と聞かれれば話は違ってくる。

もちろん、他人のイメージが現実と異なることもある。イメージは空想に過ぎず、日本は実は女性にやさしい国なのかもしれない。そして、今の時代、逆に日本は男性にやさしくない国になったと主張する人もいるだろう。

果たして、他国の人が持つイメージどおり、日本は女性が生きづらい国なのだろうか。それとも今は男性が生きづらい国になっているのだろうか。日本が「性別ガチャ」の影響が強い国だとすれば、どうしたらこれから生まれてくる子どもが「性別ガチャ」の影響を気にせずに生きていくことができるのだろうか。

そして、なぜ「性別ガチャ」の影響をなくそうとする努力は反発を招いたり、失敗したりしてしまうのだろうか？

『なぜ男女格差はなくならないのか』はこれらの問いについて、ジェンダーやセクシュアリティといった言葉をなるべく使わずに考えたものである。

