トランプ政権が利用した「勝ち組」「負け組」の構図…世界中に吹き荒れる「バックラッシュ」の嵐から見えるもの

日本社会に根強く残る男女間の賃金格差。その背後にあったのは、「男性らしさ／女性らしさ」が生む歪な構造だったーー。

「今とは異なる境遇に、自分が生まれていたなら……。」

「あり得たかもしれない自分への想像力」に始まり、「今を生きる他者への想像力」に終わる、性別をめぐる社会の理不尽に問いかける田中世紀氏著『なぜ男女格差はなくならないのか』（講談社現代新書）が2025年10月23日についに刊行されます。

世界的に起こっているマイノリティや女性の優遇策に対する「バックラッシュ」現象を考えるヒントにもなる一冊、ぜひお楽しみください。

＊本記事は、2025年10月23日発売の田中世紀氏著『なぜ男女格差はなくならないのか』（講談社現代新書）の「はじめに」を抜粋・編集したものです。

終わりが見えない「男女平等」論争

「男女平等って小さい頃から教えられてきているから、近頃は女性差別なんてないと思います」大学生の聡太がうそぶく。

「大体、最近は女子の方が大切にされて、男子の方がぞんざいに扱われているじゃないですか。フェミニズムなんて時代遅れですよね」

「それってあなたの感想ですよね？」同じセミナーをとっている優衣が反論する。

「この大学の医学部だって女子受験者の試験の点数を意図的に低くして合格させないようにしていたし、データを見れば女性が不当に扱われているのは明らかだと思う」

「でもそもそもこの多様性の時代に、男性差別、女性差別って時代遅れじゃないかな」自身がトランスジェンダーの雄大が議論に入ってくる。

「トランスジェンダーや同性愛者といった性的少数者への差別も考えるべきで、性別の枠組みを超えた議論が必要だと思う」

近頃、大学での授業はこのような三つの意見を中心に展開されることが多い。どの主張もそれなりのロジックがあるように見えるので、誰も論破できない。

優衣の医学部の不正という事例に対して、聡太はさらに「それを言ったら最近の男性は、痴漢を訴えられるのが怖くて、電車に乗るときは常に両手を上げてないといけないだろ。おれの親父なんてセクハラで訴えられるかもしれないって会社でびくびくして何もできないって言ってたし、その割に残業するのは男ばかり。日本の会社では逆差別が主流じゃないかな」と反論するかもしれない。個別の事例に対して、個別の事例で反論し、また、差別という言葉に対する共通理解もない。結局、話の終わりが見えない議論が続いてしまう。

アメリカは誰に「やさしくない」国なのか

「この国は女性にやさしくない」「この国は男性にやさしくなくなった」「この国は性的少数者にやさしくない」

実はこうした主張の対立は、アメリカをはじめとして、他の先進国における多様性政策をめぐる議論でも見られるものである。

特にアメリカでは、20世紀後半以降、多くの企業や教育機関において多様性政策、より広義にはDEI（多様性・公平性・包摂性）の政策が導入されてきた。DEI政策には、差別やハラスメントを防ぐためのトレーニングをはじめ、さまざまな取り組みが含まれるが、たとえば「女性枠」など特定のグループを優遇する措置もその一つとなる。

アメリカで多様性政策が積極的に進められてきた背景には、「この国は女性にやさしくない」「この国は性的少数者にやさしくない」といった、不平等な状況を問題視する人の声が大きくなってきたことがある。

ところが、「女性枠」などを用いて多様性を確保していった結果として今度は「女性（やその他の社会的弱者）ばかりが優遇されて不公平だ」「この国は男性にやさしくなくなった」という反発も増えてしまった。

トランプ政権はこのような反発感情を利用して、「社会で成功できないのは個人の努力不足であり、特別な支援は特に必要ない」「すべての人に同じ政策を適用すべきだ」といった能力主義の理念を掲げて、多様性政策に基づく優遇措置を次々と廃止していった。

しかし、そもそも今の世の中、社会は本当に女性や性的少数者に対してやさしくないのだろうか？ それとも男性にやさしくないのだろうか？

｢正しさ」をめぐる争い

トランプ政権やその支持者からは、「社会は特に女性に厳しいわけではなく、もし女性が社会で不利な立場にあると感じるならば、それは自由で公正な競争の結果に過ぎない」「それなのに優遇策が存在することで、今のアメリカは過度に男性にやさしくない社会になっている」という答えが返ってくるかもしれない。

他方、社会には全く違った考え方をする人もいる。そうした人たちにとっては、「いやいや社会のあらゆる場面で女性は不利益を被ってきたし、今もそうである」。このように答えるだろう。そして、「歴史的な背景を考えれば、むしろ自由で公正な競争を実現するためにこそ、多様性政策による優遇措置が必要なのだ」と。

ここで今、あなたはこの二つの意見のどちらかを「正しい」と思ったかもしれない。女性が不遇を被ってきたのは紛れもない「事実」であり、何らかの対策が必要なのは当たり前だろう。あるいは、性別を問わず誰しもが「平等」に入学、就職、昇進の機会が与えられるのは当然ではないか、と。

しかし、あなたがそう思ったのなら、それは残念ながら「誤り」である。冒頭の大学生の鼎談（ていだん）のように、それぞれの立場にはそれなりのロジックがあり、「私の考えこそが正しい」という明確な結論を出すことは簡単ではない。

社会は誰に「やさしい」のか

そこで、この問題をじっくり考えるために、『なぜ男女格差はなくならないのか』ではまず、第１章から第３章で、男女間にどれだけの「格差」があるのか、そして、格差があるとすればそれはなぜかについて調べてみることにする。社会で、男性がどれだけ優遇されているのか、あるいは女性がどれだけ不利益を被っているのかを明らかにし、その違いが生じる理由について考察するのである。

ただし、格差とは、単に「違いがある」という「事実」を意味しているので、それが「差別」という「行為」から生じるかどうかは、また別の問題となる。社会のある場面において男性が女性と異なる扱いを受けている「事実」があったとしても、それが「差別」の結果として、であるとは限らない。その違いは、他の何らかの要因によって生じているのかもしれないからだ。

たとえば、女性だけが妊娠と出産をできる現状において、もし本当に「出産ができるか・できないか」という違い「だけで」男女間に収入の格差が生まれているのだとしたら、それは差別による格差ではないかもしれない。仮に男女間の格差が差別によって生まれていないとしたら、能力主義を信じて過度な優遇策を批判する立場の方が正しいということになるかもしれない。

続く第４章では、格差の一つの要因としての差別がなぜ、どのように生まれるのかをじっくりと整理してみたい。

社会には、いろいろな形の性差別が存在する。目に見えやすい差別もあれば、一見すると差別には見えない行為もある。ある人が「差別だ」と思う行為が、別の人には「差別じゃない」と思われることもあるだろう。

この問題を考えるため、第４章では「性差別とは何か」について、共通理解を作っていく。その上で、性差別がどのように生まれるのかを明らかにし、第５章以降で「どうやって差別をなくすか」を考える準備をしたい。

「やさしい」政策とはなにか

女性の話をするということは、男性の話をするということでもある。

今の時代、日本をはじめ、多くの国で女性を優遇する政策がとられているが、こうした政策を使って「性別ガチャ」による影響を少なくしようとする過程で、アメリカと同様に日本も、男性にやさしくない国になっているのかもしれない。また、女性優遇策が、かえって女性にとっても生きづらい状況を生んでいる可能性もある。

第５章では、「優遇策は本当に必要か」という問いを軸にして、男性と女性、両方の立場から性差別について検討してみる。その上で、優遇策はなぜ社会の分断を生んでしまうのか、その「失敗」の背景に迫っていきたい。世界中で差別がなかなかなくならないというが、差別をなくそうとする努力、そして政策の存在自体が皮肉にも社会の分断を加速して、それがさらなる差別を生むことになっている可能性がある。

第６章では、優遇策以外の格差をなくすための方法について検討する。これまで多くの格差是正策が実行されてきたが、結果はどうも思わしくない。日本が「性別ガチャ」の影響がない国になったと言う人は、悲しいかな、皆無だろう。

なぜこれまでのやり方はうまくいっていないのだろうか？ 具体的な政策、特に「なぜ差別撲滅運動がうまくいかないのか」にスポットライトを当てながら、どのようにしたら「性別ガチャ」の影響をなくしていけるのかについて考えていく。

第７章では、既存の格差是正策がさまざまな「危険」を孕（はら）んでいることを考慮しながら、日本における差別や格差の是正策をまとめてみる。社会の分断を意識した上で、より柔軟なアプローチはないだろうか。これを模索することがこの章の目的になる。

想像力を使って考える

『なぜ男女格差はなくならないのか』は、中学生でも読めるように書いたものなので、もし難しいと感じられる箇所があればそれは私の力不足によるものである。内容についても、なるべく多くの読者に読んでもらえるようなものになるよう心がけたが、特に男女格差や差別というテーマにあまり関心がない方にこそ、読んでもらいたいと思っている。

この問題に興味を持っている人や、すでに多くの知識を持っている人にとっては、少し違和感のある箇所もあるかもしれない。それでも、最後まで読み進めることで、これまでとは違う新たな視点や論点の整理の仕方が得られるのではないか。そのような期待を密かに抱いている。

本書は、もちろん興味のある章だけ読んでもらっても大丈夫だが、できることなら「性別ガチャ」によって今の自分とは反対の境遇に生まれた場合の自分の人生を想像しながら、第１章からファンタジー小説のように読み進めてもらいたい。

もしあなたが女性だとしたら、「男性として生まれてきたら」と考えてみてほしい。あなたが男性であったなら、「性別ガチャ」で「女性として生まれてきたら自分はどうなるだろうか？」と自分に問うてみてほしい。あるいは、身のまわりに小さな子どもがいる人や、これから子どもを持つかもしれない人は、「その子が男の子として生まれてきたら、あるいは女の子として生まれてきたら、どのような人生を歩むのだろうか？」と想像してみてほしい。

社会には多種多様な価値観を持つ人々がおり、「何が正義なのか」について社会全体で合意形成を行うことがますます難しくなっている。本書をここまで読んで、「何を言っているんだ、けしからん！」と思った人も多いかもしれない。他方で、「なるほど、しっくりくる」と感じた人もいるだろう。社会には多様な価値観がある。男女の格差を議論するということは、まさにそうした価値観の違いと向き合うことでもある。

異なる価値観が共存する今の社会において、急に「他者の視点に立ってみて」、と言われても戸惑う人は多いかもしれない。ただ、生まれたときの境遇が少し違うだけで、ほんの紙一重の差で、あなたの未来や信じる価値観が大きく変わる可能性がある。

もしあなたが現在のアメリカで男性として生まれていたら、たとえ今のあなたが優遇策に賛成していたとしても、反対の立場にまわってしまうかもしれない。逆に、もし女性として生まれていたら、現在のあなたが反対の立場であっても、自分にとって有利な優遇策に賛成することになるかもしれない。

今とは異なる境遇に、自分が生まれていたなら……。

そのような想像をふくらませ、じっくりと考えながら本書を読んでもらえたら、と思っている。

2025年10月23日発売 定価：1,012円（本体920円）日本社会に根強く残る男女間の賃金格差。その背後にあったのは、「男性らしさ／女性らしさ」が生む歪な構造だったーー。

「今とは異なる境遇に、自分が生まれていたなら……。」

「あり得たかもしれない自分への想像力」に始まり、「今を生きる他者への想像力」に終わる、性別をめぐる社会の理不尽に問いかける一冊。世界的に起こっているマイノリティや女性の優遇策に対する「バックラッシュ」現象を考えるヒントにも。

