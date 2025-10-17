「一人遊び」的な世界観。朱喜哲✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』（講談社現代新書）がついに刊行。人生も、世界も、物語ではない。そう断言する本書はまた、「では、世界とは何なのか？」を探究する冒険の書でもあります。

今回、対談のお相手としてお招きするのは、『人類の会話のための哲学』『バザールとクラブ』『〈公正（フェアネス）〉を乗りこなす』といったご著作を通じて、他者と生きることの難しさ、そして芳醇な味わいに向き合ってこられた、哲学者の朱喜哲さん。

朱さんがご研究されているローティという哲学者は、主著『偶然性・アイロニー・連帯』のなかで、「アイロニー」、すなわち自分自身を（何度でも）語り直すこと、「再記述」にひらくことを重視しています。

人生を、もっと自由に遊ぶために。誰かと共に語らいながら生きることと、自由であること。両者の関係性を探りあてようとする大胆な対談を、どうぞお楽しみください！

＊本記事は、2025年8月22日に鴨葱書店様にて開催されましたトークイベント「おうち遊びと公園遊び──人生を、もっと自由に遊ぶために」の一部を抜粋・編集したものです。

バザールとクラブの功罪

難波 今日のタイトルは、実は思いつきでつけました。 「おうち遊びと公園遊び」。朱さんの『バザールとクラブ』に着想を得たものです。

朱 あ、じゃあ『バザールとクラブ』（よはく舎）もちょっと紹介していいですか？

難波 どうぞどうぞ......。 お願いします。

朱 先ほどちらっと申し上げましたが、ローティは言葉には公共的な側面がものすごくあると考えるんですね。私的に言葉を使うということはできない。これはウィトゲシュタインが言ったことです。

そうすると、「公共的なもの」と「私的なもの」というのが、少なくとも対立軸としてあるわけです。そのうちの「公共的なもの」とは、ハンナ・アレントの議論などでよく耳にするメタファーで言うならば、たとえば古代ギリシャにおけるアゴラであると。

難波広場。

朱 そう、広場です。政治に参加する空間、広場というのは、生活の必要性から解き放たれて、自由に政治に参加できる場所ですよね。でもそこに来れるのは、古代ギリシャやアテネであれば、納税している成人男性の一部だけであると。女性や子どもや奴隷階級は、生活の必要性に奔走しなければいけない。まさしく公共的なものへのアクセス権を奪われた状態としてのプライベートというものがあって、そのプライベート空間の象徴として「家」空間があるわけです。だから、アレントが使うメタファーにおいては、市場なども含めて、生活の必要性に汲々したものって、全てプライベートなものということになると思うんですよ。

にもかかわらずローティは、パブリックを「バザール」、プライベートを「クラブ」って言うんですよね。これはオリエンタリズム満載のメタファーでもあるから、取り扱いが難しいんだけれど.......。バザールというのはもちろん、中東のバザールを想定しています。混沌として、誰がいるかも分からないような市場空間。あらゆる人が、人類にとって唯一のバザールで生活せざるを得ないこと。それを公共性と謳うんですね。

そのうえで、バザールというのは誰がいるかも分からないし、疲れきっちゃう場所でもあるから、その疲れを癒す場所としてのクラブも必要であると言います。自分にとって同質性が高かったり、安心してしゃべれたりする場所が、誰しもになければいけない。これが、「バザールとクラブ」なんですね。

これには面白い点が二つあって、両方とも商業モチーフという点がまず面白い。これはやっぱり、ローティがいかにブルジョア的か、資本主義的かという話でもあるし、アメリカという国がいかに反共かということでもある。

で、もう一点は、バザールとクラブの「いいとこどり」はできないんだという点。バザール空間というのは、誰がいるか分からないからみんな気をつけるんだけど、その分疲弊しちゃう場所。で、クラブ空間っていうのは、くつろげるし、心理的安全性があるんだけれども、昼間会った自分にとって見慣れない格好の人の悪口とか、ここにいないことになっている人への差別的な言動とかが、うっかり出やすい場所。その両側面があるんですね。

ローティのこの「バザールとクラブ」という比喩自体は割と有名なのですが、バザールとクラブの論文は、社会学者のクリフォード・ギアツとの論争のなかで出てきた話なので、単体だと訳しづらいという事情があって、あまり訳されてこなかった。その初邦訳と、その２倍ぐらいの量の解説からなっている小冊子です。

言語プレイの多様性

朱 今回の対談のタイトルは、この『バザールとクラブ』に引っ掛けてくださったんですよね。

難波 そうそう。おうち遊びと公園遊び。

朱 ご提案をいただいて、率直に言うとまだ全然腑に落ちてないんですけど笑笑 残りの時間で腑に落ちたらいいなと思っています笑笑

難波 自分も直感で、可愛いから言っただけなんで。腑に落ちるかな......？

少し違うところ、「遊び」に関連して、「言語ゲーム」について朱さんにお伺いしてみたいことがあったので、そこから話をしてもよいでしょうか。自分が言語ゲームという言葉を知ったのは、高校生のとき。教科書かなにかで見て、かっこいいなと思ったんです。ただそれからは、どの本を読んでも言語ゲーム言語ゲームとばかり書いてあって、ついにはしつこいぞ、と嫌になりました。言語ゲームというのはなにかよくない概念だろうとさえ思ってしまうようになった。

ただ、改めてドイツ語を勉強していたときに、今度は「シュピール」（Spiel、ドイツ語で「ゲーム」や「遊び」）という言葉に出会ったんです。そうか、要は「プレイ」なんだなと。

朱 プレイですね。

難波 言語プレイなんだ、へえ〜と感心した。改めていま、そのことについて思い返すと、一口に言語ゲームといっても、たとえばロバート・ブランダム（Robert Brandom）であれば、規則がまずあって、そこでゲームをするという世界観があるいっぽうで、マイケル・オークショット（Michael Oakeshott）の場合は、むしろ言語を遊ぶような感覚、混成して、グチャっとなるものとしての言語ゲーム観がある気がするんです。

公園で子どもたちを観察していると、この子は砂遊びをしていて、その子は城をつくっていて、あの子は川を流してすべてを壊そうとしている。もちろん、事故や衝突も起こる。でも、それこそが〈遊び〉の原風景なのではないかという気もしています。オークショットにとっての言語とは、そうした「おもちゃ遊び」だったのではないかと、ふと思いました。むしろなぜ、言語シュピールが規則的なものだけに限られると言えるのか、ふしぎにも思うんですが、朱さんにとって言語シュピールは、どのような手触りがあるのでしょうか。

朱 それについてはかなり明確に言えることがあります。言語ゲームの特殊性については、ウィトゲシュタインが言っていることですらありますし、そこから影響を受けて、先ほどから出てきているセラーズが言っていることでもあるのですが、単なるゲームとは何かが違う。

まず何かしらのルールに統べられた営みであること。文法的な規則とか、ターンテイクとか、いろいろなレベルがあるものの、何かしらのルールに統べられた営みという意味で、広く「ゲーム」であると言える。

そのうえで、言語ゲームに特有のルールがあるとすれば、われわれは単に規則を学んで従うだけではなくて、新しい規則を制定するケースがあるということ。「あ、そういうルールへの従い方があるんだ」と発見したり、今までとは違う言葉づかいを用いはじめたり、それが流行ったりする。そうしたかたちで、新しい規範を生み出すこともありますよね。

難波 うんうん。

朱 新しい規範は、「スベっちゃって」消え去ってしまうこともあれば、みんなが使うようになって言語体系に新しい言葉が付け加えられて、別のルールが捨てられるということもある。この「ルールに従うこと」と「ルールを作ること」の両輪でやっているというのが、「言語ゲーム」の考え方、そしてそこに影響されたプラグマティックな言語哲学のポイントです。

私自身は、すべての言語的な営みは、ある種の「命令」であるというふうに考えたほうが、分かりやすいと思っています。何らかの異議申し立てがない限りは、その言葉の連なりが現に流通している以上は、従っているかのようになるし、従っていないという場合には、それが焦点化されることになる。そうすると、オークショットが考えたかった言葉の多元性、一つの声に回収されない何かについても、この枠組みで扱うことはできるから、そんなに困らないかなと思っています。

難波 ありがとうございます。ただ、いまお話を聞いていても、やっぱり「ゲーム」をしているんだなあ、と思いましたね。

朱 それは、遊んでいるということ？

難波 うーん……。何と言えばいいのだろう.......。何かしらの得点というか、スコアがあって、もちろん、その得点の前提となるルールが変わるということはあるかもしれないんだけれども......。そうしたゲームとは別に、急に「面白いことを言ってやろう」と思い立つ人もいますよね。ウケるかなと思って賭けてみて、スベる。そういう人は、ギャンブル遊びをしているのだろうという気がするし。あるいは、急に歌い出すということもあるし。

自分自身は、ゲームっぽい言語ゲームプレイは苦手だなあとずっと感じています。言葉の意味論的には、何かのルールに従って進行しているという前提はあるかもしれないんだけれども......。もしかしたら、自分は言葉の遊びかたのことを言いたいだけなのかもしれないですね。

朱 なるほど。やっぱり今日お話していて、理解が深まった気がしています。

「一人遊び」が楽しくなる本

朱 さらに一つ、難波さんにぶつけてみたかったことがあります。「おうち遊びと公園遊び」という言葉をいただいたとき、「おうち遊び」と「公園遊び」という比喩の両方とも、難波さんが想定しているのは「一人遊び」なのではないかと思ったんです。

ローティの場合、バザールもクラブも両方とも商業空間で、そこでは常に「店と客」の関係がつきまとうんですね。

難波 そうですね。

朱 まさに今、その図式を用いて、お店について考えることが、ローティの哲学にとって重要なポイントになるという趣旨の連載「バザールとクラブの哲学」をBRUTUS.jpでしているんですが......。言いたかったのは、バザールにもクラブにも、人は複数いるんですよ。商取引関係があって、利害関係があって、ケアがあるわけです。提供する側とされる側という。

対して、難波さんが揚げてくださった公園遊びについて考えてみると、公園単位で見れば、ブランコを漕いでいる子がいて、砂場で遊んでいる子がいて、確かに複数の人がいるんだけど、一人ひとりの子がめいめいに遊んでいる。おうち遊びも、場所は違うけれども同じようなことが言えるのではないかと。『物語化批判の哲学』を拝読して、そういう光景がまず、難波さんの頭の中にあるんだろうという気がしたんです。

難波 はい。

朱 ローティの場合、プライベートもパブリックも、どちらも商取引空間ですから、そこで「寛げる」かどうかというグラデーションはあるんだけれども、どちらもスタート地点は「人と一緒に生きざるを得ない」というところにある。

対して難波さんの哲学観、人間観にはかなり「一人遊び」感があって、それが『物語化批判の哲学』全体を、暗黙の前提として貫いている気がしましたし、「一人でどう人生を味わうのか」を論じているのだとすると、意外と「孤独」な本なんじゃないかという気もしました。

先ほど難波さんも「スコア」という言葉を使っておられましたが、たとえばデイヴィッド・ルイス（David Lewis）なども、言語のコミュニケーションというのは、ある種のスコアキーピングであると言っています。譬えるならば野球のような、コミュニケーションを取り合いながらーースリーアウト、チェンジ、ストライク、とかーースコアをつけるようなゲームなんだ、と。

ただ、スコアキーピングというのは当然、一人だとやる意味がない。対人戦、あるいは対チーム戦だからやる意味があるんですよね。

そういう意味では、難波さんははじめから、対戦相手がいるような、公共的なものとしての言語というよりは、私的な言語、遊びとしての言語についてずっと考えているんじゃないかなという気がした。そこが面白いし、さらにそれを自覚的に書かれるとまた違うものが出てくるのではと思ったので、ぶつけてみようかなと......。

難波 「一人遊び感がある」とおっしゃっていただいて、ようやく「ははあ！」と腑に落ちました。人としゃべるのは大好きなんですが、確かに「公園遊び」という比喩も、自分が砂遊びをしていて、他人がやってきて、作っていたものを破壊されて、また作り始めて......といったことを想定していました。

自分にとって、一人遊びって、全然苦じゃないんですね。これまでの人生も、ずっと一人遊びをしていたと言えばしていた感じだったので笑 なるほど、それかあ、と。逆に、ルイス的な世界観やローティ的な世界観、対人戦みたいなものって、確かにあまりピンとこないような感じがありますね。面白いなあ。

朱 そんな心象風景を描きながらだと、『物語化批判の哲学』はより読みやすくなるんじゃないか、という気がします。

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版より近刊予定）など。

朱喜哲（ちゅ・ひちょる）｜1985年、大阪府生まれ。哲学者、大阪大学招へい准教授。大阪大学文学部卒、同大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。また研究活動と並行して、企業においてさまざまな行動データを活用したビジネス開発に従事し、ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究の推進にも携わっている。著書に『〈公正フェアネス〉を乗りこなす』(太郎次郎社エディタス)、『バザールとクラブ』『人類の会話のための哲学』(よはく舎)、『NHK100分de名著 ローティ「偶然性・アイロニー・連帯」』(NHK出版)など。

