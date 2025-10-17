哲学者は「スパーリングパートナー」だ。朱喜哲✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』（講談社現代新書）がついに刊行。人生も、世界も、物語ではない。そう断言する本書はまた、「では、世界とは何なのか？」を探究する冒険の書でもあります。

今回、対談のお相手としてお招きするのは、『人類の会話のための哲学』『バザールとクラブ』『〈公正（フェアネス）〉を乗りこなす』といったご著作を通じて、他者と生きることの難しさ、そして芳醇な味わいに向き合ってこられた、哲学者の朱喜哲さん。

朱さんがご研究されているローティという哲学者は、主著『偶然性・アイロニー・連帯』のなかで、「アイロニー」、すなわち自分自身を（何度でも）語り直すこと、「再記述」にひらくことを重視しています。

人生を、もっと自由に遊ぶために。誰かと共に語らいながら生きることと、自由であること。両者の関係性を探りあてようとする大胆な対談を、どうぞお楽しみください！

＊本記事は、2025年8月22日に鴨葱書店様にて開催されましたトークイベント「おうち遊びと公園遊び──人生を、もっと自由に遊ぶために」の一部を抜粋・編集したものです。

哲学をすることで、「強く」なった？

難波 朱さんは「強い」のかもしれない。

朱 うーん……。強いというか......。ちょっと言いかたを変えると、哲学を学ぶことのよさって、まさにそこにあると思うんです。

『群れから逸れて生きるための自学自習法』（向坂くじら、柳原浩紀、明石書店）という、芥川賞候補作家の向坂くじらさんたちによる勉強論の本に、勉強とは孤独になるためにするんだと書かれているんですよ。この感覚は、私もすごくよく分かる。

この本に登場する面白い表現で、勉強するということは「内側の論理」を学ぶことだとも書かれているんですね。もともと自分が持っているのは「外側の論理」で、学習しているのがむしろ「内側の論理」なんだと。直感とはまるで逆ですよね。でも、これも自分にはよく分かる論理なんです。

哲学を学ぶということは、自分の外部、自分じゃない人生を送った人にも内部があることを発見することなんです。たとえばセラーズを読むということは、セラーズに内在的に、セラーズの内側から読まなければならない。現代の感覚で、「こんなことを言うのはよくない」「こんな直感は共有できない」と、セラーズを外側から読むことは、意味がなくはないんだけれど、もし哲学者を理解したければ、内側から、その哲学者がなぜそのように考えたのかを理解するように読まなきゃいけない。それを先ほど難波さんは「山に登る」と譬えられたんだと思うんですが....。

自分はそうは考えないし、そうは生きないんだけれども、でもそういう人生があり得て、そういう思考があり得るという、内側を発見する。自律的で体系的でーー体系と言ってもそこまでシステマティックなものを意味するわけではないけどーーそれなりに粒だった思想や理念というものが、下手すると人の数だけ、哲学者の数だけあり得る。

哲学を学ぶことは、そのようにして自分以外にもいろいろな内側があると分かることで、自分が変化することについての恐れがなくなるということだと思うんです。学ぶこと自体、対象から不可逆的に影響を受ける変容的な体験でもあって、それも込みで、変化への耐性がつくのではないかと。

だから、難波さんがいま「強い」とおっしゃったのは、もともと強いというよりは、哲学を学んだことによってそうなったという感じがしますね。これについて難波さんは、また違った感覚をもっていらっしゃいますか？

難波 うーん......。言われてみれば、そういうことがあり得る気もします。でも、パクって食べられちゃうんじゃないかなあって。

朱 セラーズとかに？笑

難波 そうそう、パク、って。朱さんを食べてあっ、セラーズが一回り大きくなったぞ、みたいな。

朱 なるほど......？笑笑

ローティは「スパーリングパートナー」

難波 これはだいぶ偏見かもしれないんですが、有名哲学者を研究している人の、有名哲学者を語る語り口って、なんだか「憑依している」「下ろしてきている」ように感じられるときがあるんです。あなたと話したいのに、セラーズが出てきちゃった、ハイデガーが出てきちゃった、あなたはどこへ行ったの......と。それがちょっと気になるんですね。「強化外骨格としてのハイデガー」が常にいるような。朱さんは、あまり感じないですか？

朱 私自身は......どうかなあ。ローティが、そういったことをしづらいタイプの哲学者だからかもしれませんね。あまり自分でそう思ったことはないな。

自分がよく使うのは、対戦のメタファーなんです。つまり、ローティに憧れたり、ローティになりたいということは全くない。でも、「スパーリングパートナー」は、ローティ。

難波 あ、いいですね、それは......!（拍手）

朱私の哲学がある種ローティにコミットするのだとすれば、それは、スパーリングパートナーがローティだから。彼の技を見て盗んでいる面もあるし、彼の「避（よ）けかた」に合わせて自分の手癖がつく部分もある。

けど、どうなのかな。そうじゃない人もいることは否定はしませんし、経験的な話をすることにはあんまり意味がないとは思うけど......。

哲学者を研究することは、内側を発見することだと先ほど言いましたが、それは「その哲学者になるため」ではなくて、あくまで「対戦のため」。もうちょっと上手く言うならば、比喩に比喩を重ねちゃうけれども、そうだな......。私の場合、ローティをノックアウトしたい、勝ちたいというのでもなく、ローティとの試合それ自体を、よい試合にするために哲学している感覚があります。ローティとのスパーリングの、ある種の芸術的・美的な価値というか......。こんなステップワークを踏むんだ、こんなジャブの応酬があるんだ、というような。

難波 それはすごく素敵ですね。今までの、哲学研究をしている人への偏見が打破されました......！

朱 ほんとう......？笑笑 少なくとも、N＝1ではありますが笑笑

難波 ほんとうに素敵です。智者がいて、無知なわたしがいて、その両者が同化していく、深奥を極めるみたいなものではなくて、互いに技をかけあって、「ああ、いい汗かいたなあ」と楽しむというのは、すごく素敵です。

朱 少なくとも言語哲学や分析哲学には、そういう傾向があると思いますし、分析美学の難波さん、少なくとも方法論としては分析美学を通っていらっしゃる難波さんが、初期から分析美学に惹きつけられたのは、それが一個、理由としてあるんだと思うんですよ。作家性があるタイプの人は、そんなにいないじゃないですか。

難波 そうですね。

朱 だから、難波さんは、概念をおもちゃとして使う、自由に遊ぶという感じだけれども、使いかたにはいろいろパターンがあると思うんですよね。

難波 面白いですね......! 確かにな......。

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版より近刊予定）など。

朱喜哲（ちゅ・ひちょる）｜1985年、大阪府生まれ。哲学者、大阪大学招へい准教授。大阪大学文学部卒、同大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。また研究活動と並行して、企業においてさまざまな行動データを活用したビジネス開発に従事し、ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究の推進にも携わっている。著書に『〈公正フェアネス〉を乗りこなす』(太郎次郎社エディタス)、『バザールとクラブ』『人類の会話のための哲学』(よはく舎)、『NHK100分de名著 ローティ「偶然性・アイロニー・連帯」』(NHK出版)など。

