共産党関係者でなければ富裕層になれない…古代から続く中国の階層社会の仕組み

今や国内のどこへ行っても見かけないことがない中国人観光客。その大多数は富裕層と言われているが、そもそも共産主義の国で「富裕層」と言われる彼らは一体何者なのか？静岡大学教授の楊海英氏が中国の歴史をもとに解説する。

（本記事は10月8日発売『中国共産党 歴史を書き換える技術』（ワニブックス刊）より抜粋・編集したものです）

中国における富裕層の形成

本稿では、中国人の本質を読み解く手がかりとしてまず指摘しておくべきは、中国における富裕層の形成が、古代より連綿と続く「階層社会」に深く根ざしているという点である。

遊牧民族に見られるような流動的で緩やかな社会観とは対照的に、中国の歴代王朝は身分差を厳格に区別し、それを社会秩序の根幹として構築してきた。階級格差は、制度として固定化され、正統な価値観として社会に深く浸透していった。その結果、硬直した階層構造は長きにわたって維持され、時代を超えて受け継がれていくこととなった。

一方、このような社会構造のもとでは、次第に民衆の不満が蓄積し、一定の時期に爆発することは避けられなかった。民意の噴出は、次第に政権打倒の機運へと転じ、やがて政治的転覆を伴う王朝交替が繰り返されることとなった。王朝の交替に際しては、旧体制が従来の政治機構を崩壊させ、文化や伝統も根こそぎ一掃された。新たに樹立された政権は、あたかも焼畑農業のように、旧秩序を破壊し尽くしたうえで、新たな体制の再構築を試みたのである。

ところが、そのような苛烈な変動が幾度となく繰り返されながらも、「階層社会」という基本構造が根本から覆されることはなかった。新たな王朝はいずれも、旧来の身分制度を踏襲しつつ、その枠組みの中で体制の維持と再生を目指したのである。中国という国家は、数千年にわたり階層の固定化を特徴とする、極めて不平等な社会構造を持続させてきたのである。

階層格差は都市部に限らず、伝統的な村落共同体の内部にも存在した。もっとも、中国における村落は基本的に同姓の親族集団によって構成されていたため、たとえ貧富の格差があったとしても、相互扶助の仕組みのもとで一定の社会秩序が保たれていた。

たとえば、貧しい家に才覚ある若者がいれば、一族が協力してその者を支援し、科挙に送り出すといった慣行も見られた。科挙に合格すれば出自に関係なく官僚としての地位と権力を得ることができ、それが出世への道を開いた。結果として、富の獲得と一家の生活安定が実現されるのである。

言い換えれば、中国においては権力の掌握こそが富裕層への唯一無二の道であり、この価値観は古くから社会全体で広く共有されてきた。そしてこの構図は、時代が移り変わった現在においても、中国社会の根底に変わらず息づいている。

富裕層＝共産党関係者

固定化された階層構造の背後には、潜在的に儒教的価値観が影響している。儒教では「名分」や「礼」の概念に象徴されるとおり、社会秩序を保つために君子（上位者）と小人（下位者）の役割分担が明確化され、下位者が社会の変革を求めて積極的に意見を述べるようなことは慎むべきとの考えが根付いている。それゆえ、階層的な社会構造は自然で正当なものとして受け入れられ、この価値観が社会における不平等を維持しやすくしている側面がある。

毛沢東もまた、その革命理念に儒教的価値観を反映させており、農民層を支持基盤としながらも、革命後にはその移動の自由を奪い、土地所有を共産党に集中させることで、政治的・経済的権力を独占した。このように、儒教的価値観と共産主義が交錯する中で、富の集中と階層の固定化が制度的に強化され、今日に至っているのである。

このような歴史的背景を踏まえることで、現代中国における富裕層の実態も、より明確に浮かび上がってくるだろう。では、現在の中国において「富裕層」とは、具体的にどのような人々を指すのか。

結論から言えば、現代中国における富裕層とは、中国共産党の党員、あるいは党と密接な関係を築いている者たちである。共産党との結びつきなしに、中国社会で経済的成功を収め、富裕層としての地位に到達することは不可能といってよい。

「共産党員である」ことは優位である

経済的に成功している企業のほとんどは、いずれも何らかの形で党との関係を持ち、その経営者自身が党員であることも一般的だ。中国の経済システムそのものが、共産党による一党独裁体制の下で厳密に統制されている以上、この構図は当然のことといえる。

事実、中国社会で共産党員であることの意味は極めて大きい。2023年末の時点で、中国には約9900万人の共産党員が存在し、これは総人口の約7％に相当する。この膨大な党員数は、必ずしも共産主義思想への信奉によるものではない。むしろ多くの場合、党員であることがビジネスや社会的活動において圧倒的な優位性をもたらすという、極めて現実的な利得が動機となっている。共産党への所属は、経済的な機会への繋がり方を広げ、社会的地位を高めるための実利的な手段と見なされているのである。 たとえば、中国では民間企業であっても、従業員の中に党員が一定数（通常は3名以上）在籍している場合には、「党委（党委員会）」と呼ばれる共産党委員会の設置が中国の「会社法」で義務づけられている。

この党委は企業の人事や経営方針に至るまで、極めて強い影響力を持っており、企業側も党委に対し、共産党活動に必要な場所や経費の提供、専従職員の常駐といった協力も義務付けられている。党委の設置率は国有企業で9割以上、民営企業でも5割以上と言われており、中国共産党と企業が制度的に深く結びついている実情が見て取れる。

世界的に知られる電子商取引企業、アリババ・グループの創業者である馬雲（ジャック・マー）も、当然ながら共産党員である。彼のような国際的な起業家でさえ、共産党との強固な関係なしには、あれほど巨大な企業を築くことは不可能であった。

同様の構図は、通信機器大手「ファーウェイ」の創業者・任正非にも当てはまる。彼もまた、人民解放軍の出身であり、その経歴自体が企業と国家権力との深い結びつきを物語っている。現代中国において富を獲得するには、中国共産党との政治的関係が不可欠であり、社会制度そのものがそうした構造を前提に設計されている。そして、この体制の根底にあるのが、古くから中国社会に根づく伝統的な階層構造である。

その頂点には共産党幹部が位置し、以下、人民解放軍の軍人、国有企業や官僚、農民と続く。そして、意外なことに最下層には知識人が置かれている。共産党における価値観では、知的専門職に従事する人々は、社会的にも政治的にも発言力が乏しく、党内での地位も極めて低い。

実際に権力を掌握しているのは、人民解放軍出身の軍人や、党内闘争を勝ち抜いた労働者階級の出身者たちであり、知識層は長らく意思決定の中枢から排除されてきた。こうした傾向は、習近平政権においても顕著である。

