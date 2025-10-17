長澤まさみが「何者でもない女性」を「かっこよく演じた」という理由

「葛飾応為」という江戸時代の絵師をご存じだろうか。

葛飾「北斎」なら知ってるけど、葛飾応為ってどう読むの？ という人が多いのではないだろうか。「おうい」と読むこの絵師は、「富嶽三十六景」などの浮世絵で知られる北斎の実の娘であり、北斎の右腕として活躍した実在の人物だ。女性の絵師がほとんどいなかった江戸時代において、「美人画では父を凌ぐ」とも言われるほど高い画力を持っていたと伝えられているが、作品はほとんど残されていない。

北斎が90歳で亡くなるまで、共に暮らし続けていたというが、北斎の死後のことはわかっておらず、その生涯は謎に包まれている。

10月17日（金）に公開される『おーい、応為』はその葛飾応為の生涯を描いた映画だ。今回、長澤まさみさんは、その稀代の絵師・葛飾応為を演じた。

父・北斎を演じる永瀬正敏さん、幼馴染みの善次郎を演じるKing ＆ Princeの高橋海人（本来は「高」ははしご高）さんなど、豪華な俳優陣が並ぶ。

映画公開を前に行った長澤まさみさんインタビュー前編では、女性の絵師でありながら、「かっこよさ」を意識したという長澤さん自身の「かっこよさ」が浮かび上がってくる。

子どものころから絵を描くことは好きでした

「葛飾北斎に娘がいたということはなんとなくは知っていたのですが、くわしくは知らなくて。ただ、子どものころから絵を描くことは好きだったので、応為という存在を知って、すごく興味が湧きました」

長澤まさみさんはこう語る。

映画では、机もない長屋で、名画家の父・北斎と応為が机もなく、床にひざまずいて絵を描くシーンもある。細い筆で描いていく姿勢だけでも保つのが大変そうだが、ご自身も絵が好きだったと聞いて納得してしまう。いったいどんな絵を描いていたのだろうか。

「決して上手ではないんです（笑）。私より上手い子はたくさんいたので、そんな子が絵を描いているのを隣で眺めているのが好きでした。私の場合、『上手い』ではなく、『面白い絵だね』『絵心がある！』と言ってもらうことが多かったですね（笑）。もちろんうれしいものです。将来、なりたい職業を聞かれた時に、『絵描き』と答えた時期もあったくらい。今でも絵を描くのは好きです。神経を使う細かい作業に魅力を感じます」

絵を描くことは、芝居にも通じるものがあると分析する。

「映画の中で、絵には技術だけでなく、心が必要だといったせりふがあるのですが、お芝居と同じだと思うんですよ。心が入ることで、人の心を動かしたり、人の心や目に留まる何か──魂のようなものが作品に宿ることって、あると思うんですよね、やっぱり」

筆を使っているのに細いペンで描いているような筆致

撮影に入る前には共演者と一緒に北斎から絵を学びたい人へ向けた、全15編からなる絵手本（指導書）『北斎漫画』を見に行ったという。

「筆を使っているはずなのに細いペンで描いているかのような繊細な筆致に感動しました。私、丹念の先にある匠の技を見るのが大好きなんですよ。（『北斎漫画』は）線の太さ、細さを自由自在に作り込んでいるんです。筆の圧による濃淡も美しく、技術の高さに圧倒されて、“こういったものを描いている”ことが伝わるといいなと、出演が決まってからは日常的に絵の練習をしていました。映画ではしっかりと手元が映るわけではないのですが、雰囲気だけでも画面に落とし込みたいなと思って」

子どもの頃は「誰でもない人間の絵」（長澤さん）や風景を好んで描いていたというが、今回、描いていたのは、

「もうずっと金魚を描いていました（笑）」

劇中の応為は、気持ちいいくらいに“男勝り”だ。短気で気が強く、世間に媚びない。お茶をいれられなければ針仕事も苦手。

「監督から応為が男勝りで豪快な女性だったと聞き、いったいどんな女性だったのかとますます興味が掻き立てられました」

映画のなかの応為は、赤い着物は一切身につけず、男性用の布地で仕立てた着物を着崩し腰紐を締めた着流し姿も“かっこいい”。煙管がよく似合う。

「監督やスタッフの方と、葛飾応為というキャラクターを作り上げていきました。監督、スタッフの方がそれぞれの立場で、応為のかっこよさを追求していきました。また、今回、京都での撮影だったことも大きかったかもしれません。自然と役に入っていくことができました」

“かっこよさ”といえば、『キングダム』で長澤まさみさんが演じる“山界の死王”楊端和の“かっこよさ”にしびれた人は多かったことだろう。ただ今回の応為は王ではなく、戦士でもない。長屋に暮らす「天才絵師の娘」であり、自身の才能にはまだ気づいていない「何者でもない存在」だ。日本の時代劇で「武士ではない」「お金もない」「何者でもない」「女性」の“かっこよさ”を追求した。それはどういう意味なのかは、是非スクリーンでご確認いただきたいが、応為の絶対的に「絵を見る力」そこへの妥協のなさがひとつの理由ではないだろうか。

「撮影が短時間で『ちゃんと撮れてるのかな』と心配になりました」

監督・脚本は大森立嗣さんが担当。長澤さんとは映画『MOTHER マザー』以来、2度目のタッグとなる。

「やさしい方です。『とても怖い監督だよ』と聞いていたのですが、私は一度もそんな姿を見たことがないんです。気を遣っていただいているのかもしれません（笑）。撮影は短時間で、『ちゃんとカット数撮れているのかな』と心配になりました。朝9時にスタートし、夕方には撮影が終わります。こんなに撮影時間が短い映画監督、他にいないのでは？」

「大森組」の撮影は、照明の数が少ないことでもよく知られている。

「ろうそくの灯りだけで、室内のシーンを撮ることもありました。現場でモニタが見えた時は何が映っているのかわからないほど暗くて少し不安になるくらいで、本編を見たら表情までしっかり映っていました。少ない光で美しく撮ることに長けている現場です。どうやって光当てて陰影を付けているのか不思議で仕方ありません（笑）。本当にすごいと思います」

今回の撮影は約1ヵ月にわたって京都で行われた。「9時にスタートし、17時には終わる」（長澤さん）、時にはお昼前後に解散となることもある現場だったこともあり、京都では自炊もしていた。

「ロケ弁だけだと体調管理がうまくいかないことがあるので、撮影後、スーパーで野菜や魚、肉を買って、ごはんを炊いて、味噌汁を作ってといった感じで自炊をしていました。京都に撮影で来ている俳優の方などと外食にでかけた日もありますが、今回、通常より長い滞在だったとわかっていたので、炊飯器や塩・胡椒などの調味料は持参しました」

もともと料理は好きなほうだという。

「凝ったものを作るわけではないですが、自炊をすると、外食やロケ弁で足りない栄養素を補ったり、バランスを整えることができるんですよね」

今回のインタビュー撮影では眼鏡をかけていた長澤さん。こうして話している姿は、凛としていながらユーモアもあって柔らかく、“これぞ長澤まさみ”というたおやかさだった。応為の、ぶっきらぼうなところもある“かっこよさ”との“落差”に改めて俳優としての力を感じる人は多いのではないだろうか。

◇インタビュー後編「長澤まさみが「女は赤を着たほうがいい」と言われて感じたこと」では、映画の中でいわゆる「女らしさ」を求められるシーンについて聞く。

『おーい応為』

江戸時代を代表する浮世絵師の葛飾北斎の弟子であり娘の応為の謎多き人生を描く時代劇。監督と脚本は『日日是好日』の大森立嗣が務める。

浮世絵師・葛飾北斎の娘であるお栄は、ある絵師に嫁ぐが、かっこばかりの夫の絵を見下したことで離縁される。その後、実家に出戻り、すでに有名な絵師であった、実家の父の北斎のもとへ。絵がすべての父の背中を見つめながら、いつしかお栄自身も絵を描き始め、父親譲りの才能を開花。絵師として生きる覚悟を決め、は持ち前の画才と豪胆さで男社会を駆け抜けていく。

そんなお栄に、北斎は「葛飾応為」の画名を贈る。「応為」という画名は、北斎から、何かと「おーい、筆！」「おーい、飯！」と頼まれていたことに由来。ことから、「応為」という号を授かったお栄は、父娘として、そして師弟として、父・北斎が90歳で亡くなるまで生涯を共に過ごした。

長澤まさみ（ながさわ まさみ） 1987年6月3日生まれ。静岡県出身。2000年に第5回「東宝シンデレラ」オーディションにてグランプリを受賞。同年に映画『クロスファイア』(金子修介監督)でデビュー。2004年には、映画『世界の中心で、愛をさけぶ』(行定勲監督)で第28回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞・話題賞など数々の賞を受賞。その後もドラマ・映画・舞台と幅広く活躍している。2019年には映画『キングダム』(佐藤信介監督)で、第43回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を、2020年には映画『MOTHER マザー』(大森立嗣監督)で、第44回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を2年連続で受賞。昨年主演を務めたTVドラマ「エルピス―希望、あるいは災い―」では第31回「橋田賞」を受賞した。近年の出演作に、NHK大河ドラマ「真田丸」(16年)、ドラマ・映画『コンフィデンスマンJP』シリーズ(18年〜)、映画『シン・ウルトラマン』(22年／樋口真嗣監督)、映画『スオミの話をしよう』（24年／三谷幸喜監督） 、映画『ドールハウス』(24年／矢口史靖監督)などがある。

ミュージカル『キャバレー』(17年)、『紫式部ダイアリー』(14年)、新感線☆RS『メタルマクベス』disc3(18年)、NODA・MAP番外公演『THE BEE』(21年)、『正三角形』(24年)『おどる夫婦』（25年）など舞台での活躍も目立つ。

ヘアメイク／スズキミナコ スタイリスト／百々千晴

【後編】長澤まさみが「女は赤を着たほうがいい」と言われて感じたこと