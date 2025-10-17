Google ストアで「紹介プログラム」が再び開始！紹介された人はPixelスマホなどが10％OFF、紹介した人は最大5万円分ストアポイント付与
|Google ストアで「紹介プログラム」がスタート！紹介された人はPixelスマホが10％OFFに
グーグル（以下、Google Japan）は10日、同社が運営する日本向けGoogle公式Webショップ「Google ストア」（ https://store.google.com/ ）において再び「Google Pixel 紹介プログラム」を開始したとお知らせしています。プログラムで紹介できる人は開始時点でGoogle ストアのメール配信に登録しており、プログラムの期間限定トライアルの対象者として選ばれている必要があるとのこと。
一方、紹介された人（以下、被紹介者）は送られてきた紹介コードをクーポンコード「Google ストア紹介特典ポイント」として使って対象のPixelスマホが10％OFFで購入できます。なお、この紹介コードは他の特典と組み合わせることが可能ですが、新製品の発売キャンペーンや Google 創立記念キャンペーン、新生活キャンペーンなどといった特定のキャンペーン時には利用できないということです。また紹介コードの有効期限は2026年2月28日（土）までとのこと。
Google ストアではこれまでにも何回かに渡って「紹介キャンペーン」が実施されており、特に以前に紹介したように[https://s-max.jp/archives/1834310.html[昨年1月より今回と同様のGoogle Pixel 紹介プログラムが実施]]され、今回もこれと同じように紹介者が家族や友達などに紹介コードをメールで送るか、紹介コードを生成してSMSやLINEなどで送り、被紹介者が対象のPixelスマホを購入すると、紹介者と被紹介者ともに特典がもらえ、特典は紹介者が1人を紹介するごとに5,000円分のGoogle ストアポイントで、被紹介者が対象のPixelスマホの10％OFFクーポンコードとなっています。
クーポンコードは購入時における「ご購入手続き」において「プロモーション コードを追加」の「コードを入力（オプション）」にクーポンコードを入力（コピー＆貼付）して「適用」して購入します。適用された場合には「Pixel 紹介コードで10％ 引き」といった表示がされるため、きちんと確認してからご購入ください。これにより、例えば、Pixel 9の128GBなら通常128,900円なので10％OFF（12,890円割引）の116,010円で購入できます。なお、紹介してもらう人がない場合には以下のクーポンコードをご利用ください。
REF-V30641YNVFO0RHDWF54GZVP
REF-VL26G0RNJKNM7WCTASBCBFZ
REF-13V1VSZTYOKHICPQZIU8L74
REF-HP9TSXEWTY7JMNMDZCS5S5X
REF-WJOSCLLB4XH3P0Z1GGISG7E
REF-1EXUBL5W3M1UQJVIRZX8R1C
REF-3KNCHODSEC5KWEFC2D7ULVR
REF-VHC5SPJEE14HOQIM47S0HGY
REF-AOJM42Q4VEO1794FJFLKSYG
REF-BYCNVGCQXDXFNA3SF8DNOE6
REF-G9PTVYBD0MVJPY2VB2NZIYA
REF-472YEKIB8YVQ4JFGTJDDZ77
REF-YTZB7247D07DB1VML7BUBLI
REF-U0UUXKY4Q0B34L854HCQPCL
REF-VFFA5E6J21ADTI84UBBRWWA
REF-NXJ0XPX02XFSZTCBBMP3XYP
REF-1FXB08DXF5JPEX0AMWHOM82
REF-U5AJPVZBGXP4C6QQ0CFQ6CJ
REF-H46WZLHOLKV7SV2SHT7S0BY
REF-3YP39TZ8KRLE7ZC6SFMKY7G
獲得した5,000分のGoogle ストアクレジットはコード利用者による対象スマホの15日間の返品可能期間が経過した後、15日以内にGoogleアカウントに反映されます。またプログラムの紹介コードは生成またはメール送信すると「有効」となり、紹介された人が購入手続きの際に適用ボタンを押して購入すると、そのコードは「無効」になるほか、紹介特典はコード利用者が対象スマホを返品しても無効になります。その他、詳細は紹介プログラムの専用Webページをご確認ください。
記事執筆：memn0ck
