Doke Communicationは14日（現地時間）、同社が展開する「OSCAL」ブランドにおける新商品としてフラッグシップタフネススマートフォン（スマホ）「OSCAL TANK 1」（Doke Electronics製）を発表しています。大手ECサイト「AliExpress」にて全世界向けに2025年10月14日（火）に発売され、日本からも購入できるようになっています。販売されるモデルは内蔵メモリー（RAM）と内蔵ストレージの違いによって複数あり、価格（金額はすべて税込）は12GB RAM＋256GBモデルが79,812円、16GB RAM＋512GBモデルが89,022円とのこと。
OSCAL PILOT 3はDoke Communicationが展開するOSCALブランドにおける最新機種で、性能的にはOSCALのタフネススマホとして5Gに対応したエントリーからミドルレンジ相当ながらもアメリカ国防総省（いわゆる「米軍」）が制定した物資調達規格「MIL-STD-810H」に準拠した耐衝撃性能（堅牢性）やIP68およびIP69K（高圧放水機による水の噴射を直接浴びせても平気な防水性）に準拠した防水・防塵性能を備えた超タフネスモデルとなっています。
また予測不能な環境、例えば、高所や深水域、荒地での作業や冒険において失敗は許されませんが、OSCAL TANK 1はIronClad Shield構造で武装され、独自試験によって10m落下や2m水中沈下、最大1200Kgの圧力に耐える設計となっており、さらにアメリカの製品安全認証機関「UL」が定めたプラスチック材料の難燃性を評価する世界的な規格「UL94」に準拠した耐火性能も備え、さらに-50°Cの冷衝撃、高湿度、紫外線暴露にも耐えます。加えてSOSモード付き170ルーメンデュアルビーム懐中電灯や100dBスピーカー、Glove Mode 3.0、防水カメラ、赤外線リモコンなどのミッション対応ツールを備えています。
そして電源のない場所で長時間活動する人々のために設計されており、業界トップクラスの20000mAh大容量バッテリーを搭載し、過酷な環境でも安心して長時間使用可能で、ヘビー使用で3〜5日、待機時間は最大1080時間（約45日）、懐中電灯使用は最大45時間駆動します。また55W有線／ドックターボ充電（従来の33Wより41％高速）やリバース充電にも対応し、一般的なスマホを最大4.5回充電でき、砂漠を踏破するときも寒冷地での作業中も長期のフィールドワークでも電源を確保して安全かつ快適に操作をサポートしてくれます。
画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の縦長な約6.78インチFHD+（1080×2460ドット）IPS液晶ディスプレイ（約396ppi）を搭載し、AIによって調整された最大120Hzリフレッシュレートや最大240Hzタッチサンプリングレート、明るさ最大700nits、8bitカラー（約1670万色表示）、TUV SUD認証の低ブルーライトに対応しており、強化ガラス「Gorilla Glass 5」（Corning製）で覆われ、傷が付きにくく割れにくくなっているということです。また背面に約2.01インチセカンダリスクリーンでも搭載し、コンパスや天気、健康状態、通知、カメラビューをひと目で確認できるため、シングルスクリーンと比べてバッテリーの消費を抑えつつ作業効率を高め、どんな環境でもすぐに対応できます。
外観はTANKシリーズのデビューを飾るのに相応しく、軍用グレードの堅牢性と未来的なシャドウエッチングデザインを融合しており、戦車のような装甲車にインスパイアされた大胆なシルエットと光に反応する質感によって見た目だけでなく実際に強力さを備え、落下やほこり、水、圧力に耐えるよう設計され、強さとスタイルを求める人のための次世代タフネスフォンとなっています。サイズは約184.0×83.0×29.5mm、質量は約640g、本体色はBlackとOrangeの2色展開です。
性能面ではチップセット（SoC）に6nmプロセス製造のMediaTek製「Dimensity 7050」（オクタコアCPU「2.6GHz Cortex-A78コア×2＋2.0GHz Cortex-A55コア×6」、クアッドコアGPU「950MHz Mali-G68 MC4」）を搭載し、次世代の熱設計として強力な組み合わせを採用しており、総放熱面積9009.4mm2の5層冷却システム（2794mm2銅箔、4400mm2冷却グラファイト、735.42冷却シリコン、1802放熱ジェル、9002銅箔）を内蔵してスムーズに操作できるとしており、RAMはLPDDR5、内蔵ストレージはUFS3.1とのこと。また外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大2TB）も搭載。なお、RAMはストレージを使って12GBモデルでは＋24GB、16GBモデルでは＋32GBの仮想RAMを追加して最大36GBで利用可能です。
加えて荒野のために設計されたSmart-K対応の高出力BOXスピーカーは最大100dBを提供し、クリアな音声によって最も騒がしい屋外環境でも簡単に聞き取れ、さらに建設現場を案内したり、遠隔のトレイルを歩いたりする際にも緊急時に助けを呼ぶ場合でも声をはっきりと大きく届きてくれます。一方、カメラは以下の構成で、1／2型の大型センサーを用いたAI True-Chromaメインリアカメラは低照度でも色彩豊かでシャープな描写を実現し、フロントカメラもクリアなビデオ通話や現場報告に最適です。さらに専用の赤外線ナイトビジョンレンズは完全な暗闇でも鮮明な撮影が可能で、パトロールや野生動物観察、緊急捜索などに最適となっており、他にも4K動画録画と内蔵AI編集ツールによってすべての作業を鮮明かつ正確に記録できます。
＜フロントカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／2.76型、Samsung製「ISOCELL JN1」、1画素0.64μm、4in1、PDAF）＋広角カメラ（F1.8、5P）
＜リアカメラ＞
・約6400万画素CMOS（1／2型、4in1、PDAF）＋広角カメラ（F1.79、6P）
・約2000万画素CMOS（1／2.78型、Sony製「IMX376」）＋ナイトビジョンカメラ（F2.2、6P）
その他の仕様ではUSB Type-C端子および独自キー、ストラップ穴、Wi-Fi 6（IEEE801.11a／b／g／n／ac／ax準拠、2.4および5GHz）、Bluetooth 5.2、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS）、ジャイロセンサー、指紋センサーなど。またSIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つのデュアルSIMデュアル5Gに対応していますが、片方のスロットはmicroSDカードと共用となり、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。
OSにはAndroid 15をベースにした独自ユーザーインターフェース「Doke OS 4.2」をプリインストールし、より直感的に操作でき、セキュリティーも強化されているほか、DeepSeek-R1、ChatGPT、Gemini AI 2.0 Flashの3つAIモデルを統合しており、AI SuiteアプリやAtomic Memory 2.0、ゲームモード、パフォーマンスモード、Surfline Browser、Game Center、Search Hub、プライバシーツールなどに対応。また3年間のOSバージョンアップが保証されています。同梱品はOSCAL TANK 1本体のほか、ACアダプターおよびUSB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書となっています。
5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A, 28B, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
3G CDMA: BC0, C1, C10
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
