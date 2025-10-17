高血圧、白髪、抜け毛…最新研究でわかった、植物療法の第一人者が効果を認める、男性が摂るべき「すごいハーブ」の名前

「病院に行くほどではないが、血圧が高い」「最近、白髪や抜け毛が多くなってきた」……そんな、ちょっとした不調が続いている人に、市販薬に頼る前にためしてみてほしいのが、日々、あらゆる効果が“科学的”に実証されつつある「植物療法」（フィトテラピー）。

「これからは、不調を自分で治していく時代」--そう語るのは、世界45の国と地域で刊行されている女性誌『ELLE』にて、「世界を変える女性100人」に選ばれた、日本における植物療法（フィトテラピー）の第一人者・森田敦子さん。2025年10月4日放送の「一柳良雄が問う 日本の未来」にも出演するなど、経済界からも注目されています。

森田さん曰く、植物療法研究は日々進化しており「ただ『この植物が効く』という単純なものではなく、『合わせる』という考え方が注目されてきています。ハーブとハーブ、ハーブと食べ物を組み合わせることで、体への吸収率が高まり、代謝が活性化し、より高い効果を得られることが科学的に実証されてきています」と言います。

本稿では、森田氏の新刊『ベスト・オブ 自然ぐすり 体と心の不調と予防に』（ワニブックス刊）より一部抜粋・編集し、高血圧、白髪、抜け毛の改善に効果的な、男性が摂るべき“自然ぐすり”について、徹底解説します。

血管の病気になる前に…「高血圧」を改善するハーブ

◇柿の葉…タンニンが血圧を下げる（高血圧予防／動脈硬化予防）

柿の葉には、ポリフェノールの一種であるタンニンや、ビタミンCが多く含まれています。その中でも注目の成分が柿にしか含まれないカキタンニン。血圧を調整して血流を促す作用に優れているので、血圧を下げたいときにはぴったり。

また、悪玉コレステロールを減らしてくれる働きもあるので、血管の病気予防からダイエットまで幅広く役立ってくれます。

またルチンやカリウムといった成分が毛細血管をやわらかくするので、血圧を下げるだけではなく、血管そのものをしなやかで丈夫なものにしてくれます。

ノンカフェインなので、妊娠中の方から、子ども、高齢者の方まで安心して飲むことができます。

◇コーン茶…むくみをやわらげ血圧を下げる（高血圧予防／利尿）

韓国では日常的に親しまれ、香ばしい風味が特徴的なコーン茶。コーン茶に含まれるカリウム、リノール酸には、体内の余分なナトリウムを排出しやすくする作用があるので、その結果むくみがやわらぎ、血圧を下げると言われています。

また、鉄分や食物繊維も含んでいるので、便秘や体の冷えにも効果が期待できます。利尿作用も強いので、むくみ対策にも。コーン茶もノンカフェインです。

◇次に選ぶなら…「杜仲」（血管拡張／抗酸化）

杜仲には、血圧を下げる作用を持つゲニポシド酸という成分が含まれており、その効果は特定保健用食品としても認められています。

このゲニポシド酸が一酸化窒素の生成を促すことで、血管の拡張作用、抗酸化作用を発揮して、高血圧を改善するというメカニズムがわかってきています。

効果を実感するには、8週以上続けて摂ることがおすすめ。杜仲茶もノンカフェインです。

髪に栄養を運ぶ…「白髪・抜け毛」を改善するハーブ

◇スギナ…髪に栄養を運んでくれる（収れん／抗酸化）

髪の健康には欠かせないミネラル類を多く含んでいるスギナ。スギナに含まれるミネラルの1つ、ケイ素（シリカ）は、髪の毛の主成分ケラチンの生成を助ける作用があり、さらに血管も強くする作用もあるので、髪に栄養を運ぶサポートもしてくれます。

また、抗酸化作用を持つ成分も豊富に含むので、頭皮の老化を防ぐことで、白髪発生を抑制する働きも。まさに髪の悩みにはぴったりのハーブです。

ハーブティーを1日に1〜2杯飲むことで、白髪が出にくくなる効果が期待できるでしょう。

粉末になっているものもあるので、水と一緒に摂取したり、ヨーグルトやパンケーキなどに混ぜたりと、食事の中に取り入れることもできます。

健やかな髪のためには、十分な鉄分や亜鉛、ケイ素などのミネラルが必要なのですが、そのためにはまず食事の面でも、たんぱく質や良質な脂質、ミネラルを意識して、しっかり摂取することも大切です。

それだけでなく、ホルモンバランスも髪に大きな影響を与える要素の1つ。バランスを整えるためにも、ホルモンの材料になる良質なオイルを摂るといいでしょう。えごま油、月見草オイル、麻の実油などがおすすめです。

◇次に選ぶなら…「マルベリーリーフ」（血流改善／抗ストレス）「ごぼう」（浄血／抗酸化）

マルベリーリーフは蚕が主食として食べている葉で、ビタミン類や亜鉛、カルシウムなど豊富な栄養素を含んでいます。

血流を良くする作用があるので、これらの栄養素を髪に運ぶ役割も。またマルベリーリーフに含まれる神経伝達物質GABA（ギャバ）は、白髪や抜け毛の原因にもなるストレスを和らげてくれます。

また、ごぼうも髪の栄養となる成分がたっぷりで白髪・抜け毛対策にぴったり。お茶でも、食材として摂ってもいいでしょう。

＊

自然ぐすりには、もっとも身近でポピュラーな存在の「ハーブティー」、ハーブをアルコールやグリセリンなどに浸けて成分を滲出させた抽出液「タンチュメール（チンキ）」、味を気にせず飲める、持ち運びにも便利な「錠剤などのサプリメント」、そして、一般的にエッセンシャルオイルやアロマオイルなどと呼ばれる「精油」があります。これらを、ご自身の生活スタイルや、ハーブの性質に合わせて、適宜、使い分けるといいでしょう。

忙しい日々でも、必ず体と心の声に耳を傾け、SOSをスルーせず、できることからケアする……。ヘルスリテラシーとは、ただ知識を集めることではありません。情報を理解したうえで見極め、きちんと実行してこそ。「なるほど」と思って終わりにしてしまうのではなく、実践につなげていってください。

