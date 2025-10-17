六代目山口組の中核組織「弘道会」の四代目に就任…！「野内正博」の名前がヤクザ社会に轟いた「中央道カーチェイス事件」の恐怖

今どき珍しいヤクザらしいヤクザ

構成員数減少の一途をたどる暴力団社会において、「今どき珍しいヤクザらしいヤクザ」と内外から評価されているのが、六代目山口組の中核組織「弘道会」の野内正博・新会長だ。

中学卒業後に極道社会に入ると、'90年に高山清司・現相談役が率いていた高山組に加入。高山組内に野内組を結成した後、'05年に弘道会の直参となってキャリアを重ね、今年9月25日に四代目会長就任の儀式を行った。

その名が一躍広まったのは、'16年に起きた「中央道カーチェイス事件」だ。捜査関係者が明かす。

「山口組分裂抗争勃発から半年近く経った頃で、神戸山口組の傘下組織・竹内組が長野県飯田市内に勢力を拡大してきていた。それに待ったをかけたのが、岐阜の野内組。両組織の衝突を恐れ、当時は飯田の繁華街から酔客が消えたほどだった。

中央道で起きたカーチェイス事件

事件は'16年1月27日に起きた。野内組が長野市内での会合に参加するために中央道を利用。それを妨害しようとした竹内組と高速でカーチェイスを繰り広げた。大量の警察車両も投入され、のべ4時間にわたり交通が麻痺した」

勢いのある竹内組との抗争で一歩も引かなかったことで、野内氏は「武闘派」と呼ばれるようになった。ただ一方で、決して力だけの人物ではないという。暴力団事情に詳しいジャーナリストの成田俊一氏が語る。

「人の話をよく聞き、交渉や組織運営にも長けている。その最たる例が、'23年の『指詰め事件』です。組員が友好組織である稲川会とトラブルを起こした際、事が大きくなるのを避けるため、野内氏は自ら指を詰めて相手方に送った。義理と人情を重んじる、まさに野内氏らしいやり方です」

野内会長については、早くも「将来の山口組組長候補」との声もあがる。義理と人情を重んじる男は、組織をどう舵取りしていくのか。

あわせて読む『元山口組幹部・盛力健児氏、独占インタビュー「ヤクザは必要悪」「山口組がやるべきことはカネ儲けではない」』

「週刊現代」2025年10月27日号より

【あわせて読む】元山口組幹部・盛力健児氏、独占インタビュー「ヤクザは必要悪」「山口組がやるべきことはカネ儲けではない」