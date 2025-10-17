◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席でポストシーズン（PS）初めての三塁打を放ち、2試合連続安打をマークした。

「オープナー」として先発した救援左腕・アシュビーの5球目、外角スライダーを上手く拾うと打球は右翼線へ飛び、快足を飛ばして一気に三塁を陥れた。本拠ファンが沸く中、ベッツの中前への適時二塁打で生還。幸先良く先制点を奪った。

レッズとのワイルドカードは9打数3安打4打点、2本塁打を放つなどシリーズ突破の原動力となったが、フィリーズとの地区シリーズ（DS）に入ってから調子は急下降。左腕と多く対戦したこともあり18打数1安打に終わり、NLCSでもここまで2試合で7打数1安打で、直近6試合は打率・080に低迷している。

前日の会見では「打席のクオリティーを高めていくってことがまず一番最初にやるべきこと」と話し、会見後の全体練習では今季初めてフリー打撃に参加。5セット、計32スイング中、推定飛距離150メートル弾を含む14本の柵越えをマークし、見守ったロバーツ監督やフリーマンらを驚かせていた。

フリー打撃のような豪快弾は生まれるか。今ポストシーズン3発目となる本塁打にも期待がかかる。