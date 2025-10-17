ロシアによる侵略が続くウクライナで、ロシア軍が撤退した地域の地雷処理活動が本格化している。

国土の２３％で地雷が敷設されている可能性があるとされる中、２２日からは東京で「復興に向けた加速」をテーマに掲げたウクライナ地雷対策会議が開かれる。無人機や人工知能（ＡＩ）など新たな技術の活用による地雷処理の迅速化が期待されている。（キーウ 蒔田一彦）

キーウ中心部の北西約７０キロ・メートルにあるキーウ州イワンキウは、２０２２年２月の侵略開始直後から約１か月間、露軍に占領された。

今年８月上旬、国際非政府組織（ＮＧＯ）「ヘイロー・トラスト」が地雷処理を行っている雑木林を訪れると、フェースシールドや防護ベストを着けた作業員が、金属探知機などを使って地雷が埋まっていないかを確認していた。昨年９月に始まった地雷処理作業の対象面積は２万６０００平方メートル。うち３５％で作業を終え、地雷１２個を発見した。

地雷処理の現場では、こうした地道な手作業が不可欠な一方、新たな技術の導入も進む。ヘイローはＡＩに地雷の画像を学習させ、無人機などで撮影した画像を分析して地雷発見につなげるシステムを開発。今年１０月から運用を始めた。

８月上旬、キーウ郊外にある事務所ではシステムの試験が行われていた。画像に映った金属片のようなものを探知すると、可能性のある地雷の種類がパソコン画面上に表示された。部署のトップを務めるジョン・ウィルソンさんは「画像の分析は骨の折れる作業だ。ＡＩを使うことで迅速化が期待できる」と話す。

新技術の活用は作業員の安全確保の面でも重要だ。ヘイローのウクライナ支部は、金属探知機で反応があった箇所を遠隔操作で掘り起こす新型ロボットの試験を来年実施予定だという。

２２〜２３日に東京で開かれるウクライナ地雷対策会議には、地雷処理に関する技術開発を手がけるウクライナ企業も参加する。

その一つ、以前は農業用の無人機を作っていた「アイランド・システムズ」は、軍に入隊して地雷処理を経験した最高経営責任者（ＣＥＯ）のドミトロ・ティトフさんの発案で、地雷探知用の無人機を開発・製造している。地雷探知機とカメラを搭載した無人機は、地上５０センチの低空飛行が可能で、従来の４分の１の時間で探知作業が行えるという。

別の企業「ローバーテック」は、地雷の爆破処理や地雷原の草刈り用の陸上無人車両（ＵＧＶ）を製造する。ウクライナ軍や民間団体で既に１５０台が導入され、生産拡大を見込む。東京での会議に出席するＣＥＯのボリス・ドロジャックさんは「エンジンの開発やアジアでの販路拡大に向けて協力できる日本企業を探したい」と期待を込めた。

戦闘終結後「除去に最低２０年」…民間人、３７０人死亡

２０２２年２月の侵略開始直後、ロシア軍はウクライナの首都キーウ付近まで侵攻し、東部や南部の広範な地域を占領した。ウクライナ軍の反転攻勢を受けてロシア軍が撤退した地域では多くの地雷が残され、復興の障壁になっている。

「ヘイロー・トラスト」ウクライナ支部のピート・スミス代表は「戦闘は続いており、ウクライナが第２次大戦後で最も多くの地雷が敷設された国であることはほぼ間違いない。もし今すぐ戦闘が終わったとしても、地雷の除去には最低２０年を要するだろう」と話す。

民間人の被害も大きな問題だ。ウクライナ非常事態庁によると、１０月１４日時点で、地雷や不発弾による民間人の死者は３７０人、負傷者は９６７人に上る。

同庁で地雷処理を担当する部門のミコラ・ディディク次長は、「前線に近い地域では、地雷を除去した直後に再び敷設されることもある」と述べ、戦闘が続く中での地雷処理の難しさを指摘。「地雷除去には長い時間がかかる。重要なのは、今後何年にもわたってウクライナへの支援を継続することだ」と訴えた。