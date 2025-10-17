【秘蔵写真】望月衣塑子がミュージカル『アニー』の主役として熱唱したとき…政治家・山尾志桜里との分かれ道

東京新聞の名物記者・望月衣塑子は、官房長官や立花孝志、石丸伸二、参政党・神谷宗幣代表らの記者会見に出没。何度でも手を挙げ続け、侃々諤々（かんかんがくがく）のQ&Aセッションを繰り広げることで知られる。

ユーチューバーとしても活躍する彼女が、初めての自叙伝を刊行した。俳優を夢見る少女が、いかにして「闘う記者」に変貌したのか。数奇な半生の秘密が明かされる。

萩原朔太郎にあやかって命名された「衣塑子」

名物記者の「衣塑子」（いそこ）というファーストネームは、初見の人にとっては難読の部類に入るかもしれない。この名前は、詩人・萩原朔太郎（さくたろう）にあやかって命名された。

〈１９７５年７月16日、私は東京都練馬区大泉で生まれ、育った。詩人・萩原朔太郎が大好きだった母は、私を絵描きにしたかったらしい。モノを作る職業、何かを創造する職業に就いてほしいと願っていたそうだ。

萩原朔太郎にあやかって、男の子が生まれたら「朔」（はじめ）という名前をつけるつもりだった。ところが赤ん坊がお腹から出てきたら、男の子ではなく女の子だ。そこで萩原朔太郎の「朔」に「土」をつけた「塑」という文字を間に挟み、「衣塑子」と命名された。〉（『ブレない人』14ページ）

望月の父は、業界紙の記者として働いていた。父が東京綜合写真専門学校に進学すると、意外な著名人と同窓生になった。晩年は情報番組のコメンテーターとしても活躍した、映画監督の崔洋一だ。

〈写真専門学校で父は映画監督の崔（さい）洋一さんと同窓生だった。あるとき崔さんが父の家に泊まりにくると、夕飯にハンバーグが出てきた。１９６０年代末の日本では、ハンバーグは高級品の部類だったのかもしれない。「この家はハンバーグが出るのか。望月はお坊ちゃまじゃねえか」と崔さんはビックリしたそうだ。〉（『ブレない人』16ページ）

望月衣塑子が映画女優になりかけた日

少女時代の望月衣塑子は、「劇団黒テント」や「劇団青い鳥」、野田秀樹（現「NODA・MAP」主宰）が率いる「夢の遊眠社」、つかこうへいの芝居に通い詰める早熟の小学生だった。小学４年生のとき、望月は練馬児童劇団に通い始める。幼いながら、天性の舞台度胸があったのだろう。俳優デビューのチャンスはすぐに訪れた。

〈人気テレビドラマ『あばれはっちゃく』シリーズで一世を風靡（ふうび）した山田典吾監督が、『あっこちゃんの日記』（85年上映）という映画を作るという。白血病で亡くなってしまった「あっこちゃん」という女の子（実話）を描くヒューマンストーリーだ。

出演者をオーディションで一般公募するというので、受けてみることにした。するとどういうわけか、３次面接（最終選考）まで残った。「あっこちゃん」の主演を勝ち取れるかどうかという４〜５人まで絞られたのだ。

残念ながら、あと一歩のところで主演を逃してしまった。「ここまで残ったんですから、あっこちゃんの友だち役で出られますよ」と言ってもらったものの、母は「主演でないのなら、けっこうです」と断ってしまう。内心「せっかく映画に出られるチャンスなのに、もったいない。主演でなくてもいいじゃん」と惜しかった。今思えば、端役でもいいからあのとき映画に出ておけば良かったと思う。少なくとも、のちのちまでの語り草にはなったはずだ。

オーディションが終わったあと、助監督が近寄ってきて母と私に声をかけてくれた。

「この子は演技の才能がすごくあります。今回はあっこちゃんになれませんでしたけど、これからもお芝居をやりませんか」〉（『ブレない人』20〜21ページ）

ミュージカル『アニー』の主役に抜擢される

望月衣塑子に俳優デビューを夢見させたきっかけは、小さなころ読んだ往年の名作コミックス『ガラスの仮面』だ。

〈幼いころ、私は演劇と共にコミックス『ガラスの仮面』（著者：美内すずえ）の虜（とりこ）になった。主人公の北島マヤは、ラーメン店の住みこみ店員として働くシングルマザーのもとで育つ。貧乏な家庭で育ったマヤちゃんには、令嬢のライバルよりもずっと才能があった。その才能が月影千草先生に見出され、マヤちゃんは次第に演技のおもしろさに魅せられていく。マヤちゃんが隠れた才能を芽吹かせ、演劇の世界に飛びこんでいくプロセスはあまりにも魅惑的だった。

北島マヤの生き方は、母がいつも連れて行ってくれる舞台で躍動する俳優陣と完全にリンクする。だんだん「私も舞台女優をやりたいな」と思うようになった。〉（『ブレない人』19ページ）

残念ながらあと一歩のところで映画出演のチャンスは逃したものの、舞台俳優の卵としてのデビューは果たした。主演作品は、「トゥモロ〜〜 トゥモロ〜〜」の挿入歌で有名な『アニー』だ。

〈練馬児童劇団のミュージカル『アニー』に主役として出演したことがある。ブロードウェイ・ミュージカルの傑作に自分なりに挑戦した経験は、今も忘れられないエキサイティングな思い出だ。

山尾志桜里さん（菅野志桜里さん／元衆議院議員）と猪木寛子さん（アントニオ猪木さんと倍賞美津子さんの娘）がダブルキャストで主演した『アニー』のオーディションも受けたことがある。プロから俳優の卵まで、ものすごい数の応募が集まるオーディションの壁は高く厚い。残念ながら大舞台『アニー』のオーディションもクリアはできなかった。〉（『ブレない人』21ページ）

このときボタンの掛け違いがあれば、『アニー』の舞台で山尾志桜里と望月衣塑子の共演が実現していたかもしれない。

なお自叙伝『ブレない人』には、少女時代の望月衣塑子のプライベートショット、結婚式当日の様子など、本邦初公開の秘蔵写真も掲載されている。マニア垂涎の蔵出しフォトにも着目しておきたい。

（第２回「就職氷河期世代の望月衣塑子が直面した危機／マスコミの入社試験で落とされまくる日々」へ続く）