ペンの持ち方から寝相まで…死刑に参加した刑務官が明かす《死刑囚の生活》を縛る「細かすぎる規則」の実態

2025年6月27日、座間市のアパートで男女9人を殺害したとして死刑が確定した、白石隆浩死刑囚の刑が執行された。死刑執行は2年11カ月ぶりのことだった。

死刑とは犯した罪を自らの死によって償う刑罰で、刑法11条で死刑は刑事施設内において絞首にて執行すると定められている。日本では死刑判決はどう行われ、死刑囚はどんな生活をして、死刑はどのように執行されるのか。

本記事では、漫画家・一之瀬はちさんが実際に死刑に立ち会った刑務官に取材したマンガ『刑務官が明かす死刑の現場』を取り上げる。

自由に見えて実は窮屈…「死刑囚の生活」の実態

刑務所や拘置所の生活は規則ずくめだとよく言われるが、その細かさは想像を超えている。死刑囚が「どのように服を着て」「どこに物を置き」「いつ眠り」「どう書き物をするか」まで、すべてが厳格に決められているのだ。

私物の置き場所も徹底されている。布団や洗面道具、衣類などはすべて決められた位置に整理しておかなければならず、点検窓から刑務官が部屋の状況を確認できるよう、受刑者が机に座る位置までもが細かく規定されている。

正面を向いて座ることが禁止されているのは、手元を机に隠せないようにするためだ。こうした備品置き場のルールも、不正防止のための大切な仕組みとされている。

作者の一之瀬はちさんも、ここまで厳格なルールが存在することに驚いたという。

「労働の義務がなく、日中には昼寝の時間まで設けられている死刑囚は、一見すると懲役囚（拘禁者）よりも自由度が高いように思えました。ですが、実際には房のなかで座る位置や姿勢まで指定されるなど、生活の至るところに細かい制約が多く、自由とはほど遠い環境だと感じました」

ペンの持ち方から寝相まで、制限だらけ

書き物は自由だが、備品の管理と同様、非常に厳しい制限がある。

たとえばノートや手紙を書くことは可能だが、必ず机に座って正しい姿勢で取り組む必要があり、筆記具や便箋の数量にも制限がある。ノートを通じて不正な情報が外部に漏れないよう、不自然にページを飛ばしたり暗号めいた文字を書くことは禁止されており、不審な記述があれば廃棄される。

また、就寝時間についても同様に厳しい決まりがある。午後9時以降は「本就寝時間」と呼ばれ、布団から顔を出して眠る“基本姿勢”が義務づけられる。この間、本を読んだり間食したりすることは一切禁じられており、布団の中に潜り込むのすら禁じられる。死刑囚にとっては眠るときの姿勢すら管理の対象となるわけだ。

こうした規則の背景には、逃走や自殺を防ぐという安全管理上の目的がある。刑務官たちにとっては、受刑者の命を守ることと、規律を維持することが何よりも最優先課題なのである。

