トヨタが「次期カローラ」を初公開！ 最新サメ顔×一文字ライト採用！ まるで“ポルシェ風”のクーペシルエットがカッコいい！ コンセプトモデルの正体は？

最新サメ顔×一文字ライト採用！

2025年10月13日にトヨタのオウンドメディア「トヨタイムズ」で生配信された「5ブランドプロジェクト」では、冒頭に豊田章男会長が登場し、「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」に向けたブランド（企業）CMを公開しました。

動画では、過去の名車や現行のトヨタ車が世界各地を走り、多様なユーザーから愛されていることをアピール。そして最後に「カローラ」の次期型を示唆するコンセプトモデルが登場します。

これが新しい「カローラ」だ！（画像：「トヨタイムズ」動画より）

この「カローラ コンセプト」（仮名）は、フロントに「C」をかたどった日本国内向けのエンブレムではなく、グローバル向けの「T」の形をデザインしたトヨタマークが配されていることがわかります。

外観は、クーペのようなワイド＆ローのシルエット、リアもクーペのように内側に絞り込まれており、前後ともに横基調（横一文字）のLEDシグネチャーを配して先進性を強調。

フロントマスクは、バッテリーEVであることを想像させるフロントグリルレス（ラジエーターの大開口部が見当たらない）が印象的で、ヘッドライトまわりのデザインは、現在の「ハンマーヘッド」の正常進にも映ります。

また、フロントフェンダーには、充電用と思われるリッドが備わっていて、BEVであることを裏付けているようにも受け取れます。

クーペのような流麗な弧を描くルーフラインは、フロントスクリーンから流れるようにつながっていて、ルーフはブラックもしくは、ガラスルーフ化されているようですが、コンセプトカーですので、ガラスルーフかもしれません。

左右2枚ドアを備えるサイドビューは、フロントフェンダーを起点とした大胆で鋭角なプレスライン（プレスラインというよりは、凹ませた鋭い形状）が印象的。

リアは、下からあおっているような映像であることもあり、ワイドでハイデッキな造形に、前述の横基調のライトシグネチャーが浮かび上がるとともに、中央に「COROLLA」のロゴが配されています。

映像では分かりにくいですが、テールゲートを備えたハッチバックだとすると、「カローラスポーツ」の次期型を示唆したコンセプトカーかもしれません。

どことなく“ポルシェ的”なリアビューではありますが、ワイド＆ローのクーペスタイルとキャビンを小さく見せる手法は、コンセプトカーらしく王道、定番的ともいえるでしょう。

※ ※ ※

このカローラ コンセプトは、あくまでコンセプトカーではあり、デザインスタディではあるものの、市販化を想定していないわけではなく、次期カローラを示唆する完成度と受け取ることもできそうです。