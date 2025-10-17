各社から出版拒否された裁判官手記、いったい何があったのか？

現役の裁判官でありながら、SNSで情報発信を続けてきた男がいる。ある投稿をきっかけに野党議員が騒ぎ出し、国会議員によって構成される裁判官弾劾裁判所でクビ＆弁護士資格剥奪が宣告されてしまった。

各社から出版を拒否された書『裁判官はなぜ葬られたか』（講談社）を上梓した岡口基一氏本人に、田原総一朗がとことん迫る。

ツイッター投稿をきっかけにクビにされた裁判官

田原 岡口さんはツイッター（現・Ｘ）黎明期の2008年から、現役の裁判官でありながら積極的に投稿を続けてきました。

2017年12月、岡口さんは女子学生の殺人事件について以下の投稿をします。

〈首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男〉

〈そんな男に，無惨にも殺されてしまった17才の女性〉

この書きこみについて、裁判官訴追委員会（衆参両院議員が10名ずつ選ばれ、委員を務める）が岡口さんの罷免（ひめん）を求める訴追を裁判官弾劾（だんがい）裁判所に起こしました（2021年6月）。

岡口 2024年4月、弾劾裁判所で裁判官罷免が認められ、私は法曹資格を剥奪されました。

田原 裁判官を辞めさせる弾劾裁判は、そうそうしょっちゅう起こされるわけではありません。裁判官がクビになった事例は、戦後80年を通じて岡口さんが8人目です。なお弾劾裁判の裁判員は、判事（裁判官）が務めるわけではありません。衆参両院議員が7名ずつ選ばれ、裁判員を務めます。

岡口さんは昨日今日SNSで発言し始めたわけではありません。今までさまざまなメッセージをSNSで発信されてきました。問題とされた以外の投稿について、裁判所からクレームは来ませんでしたか。

裁判官のSNSルールって？

岡口 当局はそういうことは絶対言いません。そこに口出ししてしまったら、当局が裁判官の表現の自由を侵害することになりますからね。当局は非常に慎重に行動し、絶対自分たちが悪者にならないようにします。私のような裁判官がいた場合、自分の意思でＳＮＳをやめさせる方向にもっていくのが普通です。

田原 裁判についてSNSで発言するとき、ルールはあるんですか。

岡口 判決が確定した事件だけです。先の投稿は、東京高等裁判所での判決を受けてのコメントでした。現職裁判官だったころの私は、審理が進行中の事件については一切コメントしていません。自分が裁判官として直接関与した事件についても、一切投稿はしませんでした。自分が関与しておらず、なおかつ判決が確定している事件についてコメントしてきただけです。

田原 なんで自分が裁判官として関与している事件にはコメントしないんですか。

岡口 「裁判官は判決ですべてを語る」という建前があるからです。

田原 職務として関わった事件についてあれこれ物申しているわけでもないのに、岡口さんの投稿は国会議員の裁判員によって問題視され、裁判官をクビにされてしまいました。

野党議員が国会でバッシング

田原 なぜ岡口さんが国会議員からクレームをつけられ、弾劾裁判で袋叩きにされることになったんですか。

岡口 私の著書（『最高裁に告ぐ』岩波書店）に詳しく記しましたとおり、民進党の真山勇一・参議院議員（当時）が、私のツイッターでの発言を初めて国会で取り上げました（2018年4月10日、参議院法務委員会）。このとき最高裁判所長官代理の堀田眞哉（まさや）人事局長は、次のように答弁しています。

〈裁判官につきましても、私生活上の自由はあるところでございまして、ツイッターそのものを全て一律にやめるよう指導することはできない〉（国会議事録より）

田原 つまり裁判所としては、岡口さんのSNSでの発言を咎（とが）めるわけではなかった。

岡口 2019年5月8日には、国民民主党（2018年5月、民進党と希望の党が合併して誕生）の津村啓介・衆議院議員（現在は立憲民主党の衆議院議員）も国会で私のツイッターについて取り上げました（衆議院法務委員会）。

田原 なんで裁判官が意見を書くことを、野党議員が2人も国会で取り上げたのでしょうね。

岡口 民進党は当時あまり存在感を発揮できていなかったため、衆目を惹く話題で存在感を出そうとしたんじゃないでしょうか。真山勇一さんは日本テレビのアナウンサー出身ですから、メディアがどんなニュースに食いつくかよくわかっていたはずです。

日本の裁判所は国会議員から攻撃を受け続けてきたので、昔から政治家の圧力に対して非常に弱いのです。政治勢力にイチャモンをつけられると、組織防衛本能がものすごく働きます。野党とはいえ、政治家からクレームが来たら「ただちに問題を排除しなければいけない」と身構える。これが裁判所当局の思考回路です。

田原 岡口さんは最終的に罷免までされるわけですが、それに対してマスメディアから批判はなかったんですか。

岡口 マスコミは完全に国会議員寄りでして、多くの新聞テレビが、左も右も問わず全部「岡口が悪い」という論調でした。

