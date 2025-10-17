最高裁に喧嘩を売ったあの裁判官の赤裸々手記がヤバすぎる

現役の裁判官でありながら、SNSで情報発信を続けてきた男がいる。ある投稿をきっかけに野党議員が騒ぎ出し、国会議員によって構成される裁判官弾劾裁判所でクビ＆弁護士資格剥奪が宣告されてしまった。

裁判官を職業に選んだ理由

田原 岡口さんはいつごろから裁判官になろうと思っていたんですか。高校時代ですか。大学生時代ですか。

岡口 司法試験に受かったあとです。我が家はお金がなくて貧乏だったので、東京に出てきてから自分でお金を稼がなければ暮らしていけませんでした。そこで大学生時代に東池袋駅のあたりで子どもたちを集め、小さな塾を開いていたんです。

塾の仕事にのめりこみすぎてしまい、大学の授業はサボってばかりでした。だから成績はすごく悪く、「優」なんて2個しかなかったくらいです。クラスメイトは銀行員になったり手堅く就職していきましたが、私は留年しながら大学に6年在籍しました。

「公務員であれば、親に仕送りができるかな」「司法試験を受けて裁判官か検察官になろうかな」。それくらいの軽い気持ちで司法試験に挑戦しました。お恥ずかしいことに、当時の私は何も考えてなかったんです。

田原 司法試験に受かったあと、弁護士になろうとは思いませんでしたか。

岡口 弁護士になったとしても、安定的に収入が得られるとは限りませんからね。弁護士を選んだ結果、人生を失敗するのはあまりにもリスキーに思えました。

田原 司法試験をパスした人は司法修習生として2年間過ごしながら、裁判官か検察官になるか、弁護士になるか3択で選択します。

岡口 「検察修習」と言いまして、司法修習生として検察庁での仕事を4カ月間体験しました。そのときに「検察は違うな」と思ったのです。

田原 何が違うと思ったんですか。

岡口 雰囲気がものすごく体育会系だったんです。下っ端の検察官は、自分が担当する事件であってもすべてを自分で決めることができません。次席検事の決裁を受けない限り、何も仕事を進められないのです。次席からガンガン怒られ、書類を投げつけられて「出直して来い！」と怒鳴られる人もいました。

自己決定権がない不自由さと体育会系の上下関係がすごく嫌だったので「これは自分には無理だな」と思い、消去法的に裁判官の道を選んだんです。

半世紀前に潰された裁判官の言論・表現の自由

田原 前回の対談でお話いただいたとおり、岡口さんはSNSでの投稿がきっかけで裁判官をクビになってしまいました。ほかの裁判官が出す判決について「この判決は良い」「この判決は間違っている」と賛否両論があるのは当たり前です。地方裁判所が出した判決を、高等裁判所が180度ひっくり返すことだってあります。

なんで裁判官は自分の意見を公（おおやけ）に言ってはいけないんですか。裁判官には昔から言論・表現の自由がないんですか。

岡口 いえ、そんなことはありません。昔の裁判官は判決言渡し後に記者会見を開くこともありました。ところが、裁判官が法廷以外の場面で自らの姿を世間に晒すことを裁判所当局が極力制限するようになったことで、裁判官が自分の意見を外部に発信する機会もなくなっていったのです。

田原 当局の方針が変わったとき、裁判官たちから異論は出なかったんですか。

岡口 異論はあったと思います。

田原 異論は聞き入れられなかった。

岡口 その頃、当局に対しきちんと物を言う裁判官のグループがあったのですが、そのグループに属した裁判官は次々と左遷されました。

凡ミスを隠したかった東京高裁

岡口 裁判所は、あまりにも陰惨な事件や性犯罪に関する判決を公開してはいけません。2017年12月、東京高等裁判所が誤って、性犯罪に関する判決をウェブサイトで公開してしまいました。その判決のURLを添付しながら書きこんだ私の投稿が問題視されてしまったのです。おそらく東京高裁は、自分たちのミスを隠蔽しようと考えたのではないでしょうか。

田原 万単位のフォロワーをもつ岡口さんがツイッターで紹介しなければ、東京高裁の凡ミスが広く知られることはなかったかもしれません。自分たちのミスを世に知らしめた岡口さんを叩いて、東京高裁がミスを上書きしようとした可能性がある。

岡口さんの書きこみを見た被害者遺族は怒りました。遺族と直接会って折り合いをつけようとはしなかったんですか。

岡口 遺族は東京高裁に来られていたんですよ。そのとき私が会って謝罪すれば済んだ話のはずです。ところが「遺族と会ってはならない」「遺族の代理人（弁護士）とも会ってはならない」という職務命令が裁判所当局から下ってしまいました。

田原 なんで会っちゃいけないんですか。遺族は「傷ついた」と思っているんだから、岡口さんが遺族と話し合うことが何より大事じゃない。

岡口 理由はよくわかりません。「この問題は岡口が悪いことにしよう」ということで話を済ませたかったのではないでしょうか。東京高裁によるマスコミへの一方的なリークもあり、マスコミが私一人を非難するようになったため、私は世間的にもすっかり悪者になってしまいました。

坂上忍が司会を務めていた「バイキング」（フジテレビ系）という情報番組でも、私のバッシング番組を何度も放送したものです。

田原 フジサンケイグループは、どっちかというと政府の応援団ですからね。岡口さんは裁判所当局を批判する『最高裁に告ぐ』（岩波書店）という本を2019年に出版しました。この本に対する反応はどうでしたか。

岡口 この本はおかげさまで、それなりに売れました。共同通信などいろいろなメディアが著者インタビューに来たものの、なぜか一つとして記事にならなかったのは不思議なことです。

沈黙するマスメディア

田原 お話を聞いていると、岡口さんが袋叩きにされて職まで奪われてしまうのは、どう考えても理不尽です。法曹界では岡口さんの応援団もおり、全国各地の弁護士会が反対の声明や意見書を出しました。弁護士の世界でこういう運動が起きているのに、なんでマスメデイアが罷免を問題にしないんでしょう。

岡口 どの新聞社やテレビ局も、司法担当記者が若すぎることも原因だと思います。最高裁でも、記者クラブとの懇親会を毎年2回開くんですよ。そこに集まる20代の若い記者は、初回からいきなり「お前のところの新聞はちゃんと最高裁を褒めているのか」と上から釘を刺されます。

裁判所と新聞社には明確な上下関係があり、裁判所当局を非難する記事を記者は書きたがりません。記者が言うことを聞かないと、裁判所から情報をもらえなくなりますからね。

田原 情報をリークしてもらえなくなって干されたら、むしろ堂々と裁判所を批判すればいいだけですよ。

岡口 日本人は総じて「裁判所が間違った判断をするはずがない」と考え、裁判所のことをものすごく信じています。

田原 僕は「絶対正しい」とか「絶対間違っている」と思うこと自身が、とても危険だと思っている。物事が正しいか間違っているか議論するのが民主主義でしょう。「絶対正しい」とか「絶対間違っている」と思いこんで思考停止するのは、中国でありロシア、つまり独裁国家のやり方ですよ。

岡口さんの罷免を覆（くつがえ）し、名誉を回復する方法はないんですか。

岡口 裁判官罷免の弾劾裁判は一発勝負で確定するため、再審の道はありません。今の私にやれることは二つだけあります。罷免された2週間後に、最高裁から退職金の不支給処分を受けてしまいました。この処分を覆すため、審査請求という形で今戦っています。

もう一つ、「罷免された裁判官は5年後に資格回復の裁判を起こせる」という規定があるんですよ。罷免の5年後に復権が認められると、剥奪された弁護士資格を再び取り戻せます。

田原 それにしても、とんでもない話だ。岡口さんが置かれた実態を多くの人が知るべきです。本当にがんばってください。僕も心から応援しています。

