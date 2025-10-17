ロシアでさえ「ノーベル賞を欲しがるトランプ」は「ネタ」にされている…「オバマも持っているから」「お札に描かれたいから」底知れぬ名誉欲の行く末

トランプに教えたい「平和の尊さ」

10月10日、ノーベル平和賞が発表された。案の定、挙げられたのはアメリカ大統領、ドナルド・トランプの名前ではなかった。

授与者となったのはベネズエラのマリア・コリナ・マチャド氏だった。「自国の選挙管理委員会は投票結果を改竄している」と訴え、公式発表とは異なる集計結果を公表する活動がノーベル委員会から評価された。世界ではこのような平和と自由のために命懸けで活動し、祖国に戻れなくなったとしても懸命に頑張っている人がいる。

日本は「平和国家」を自認しているが、平和の尊さをどの程度理解しているのかについては疑問に残る。例えば、2017年にはマララ・ユサフザイがノーベル平和賞を授与されたことはどの程度覚えられているのだろうか。彼女はパキスタンで2012年にタリバンに銃撃されたという経験を持つ。当時16歳だった彼女はいったいなぜそのような目に遭ってしまったのか。女性の教育への弾圧に対して反対しただけである。

これは文字通り一例にすぎない。世界にはたかが「票をちゃんと数えろ」や「独裁やめろ」どころか、「平和は大切」と言ってしまったために命懸けで、その場どころか国からも逃げ出さないといけない人々がいる。下手したら、「学校に行きたい」と言っただけで、怖い人たちが飛んでくる。

平和のありがたさは失ってから理解したとろで、容易く取り戻せるものではない。少なくとも「戦争がない状態」だからと言って「平和」とは言えないことを理解しないといけない。

平和や普通の暮らしのために命懸けで活動を続ける人々は世界にはいる。こうした人たちはノーベル平和賞欲しさのために活動しているわけではないだろうが、これらの人々を「可視化」させるための舞台としての価値は少なくとも今のノーベル賞にはあるだろう。このような評価もできることは忘れてはいけないだろう。

不思議なことに、このことに異を唱える人が世界に一人はいる。それがドナルド・トランプだ。

打ち砕かれたトランプの「野望」

トランプが平和のありがたさを理解しているかについては知らないが、彼はここ最近、平和についてはある意味誰よりも語ってきたかもしれない。

彼に言わせると就任以来、彼は8つの戦争の終結に関わってきており、ノーベル平和賞に値するだけの活動をしてきた。実際に数えてみるとアルメニア・アゼルバイジャン間のナゴルノ＝カラバフ紛争、タイとカンボジア、ルワンダとコンゴ共和国、イスラエルとイラン、インドとパキスタン、エジプトとエチオピア、セルビアとコソボ、そしてイスラエルとハマスの間の戦争でたしかに8つになるため、彼の言葉に偽りはない。

とはいえ、これらの戦争はいずれも「トランプがいなければ解決できなかった戦争なのか」と問われると疑問が残る。例えば、ナゴルノ＝カラバフ問題へのトランプの貢献はせいぜい「調印式のための場所を提供した」以上のことをしておらず、トランプが大統領でなければ、アゼルバイジャンとアルメニアはワシントンではなく他の場所で式を開催していただろう。

また、イスラエルとハマス間の対立は解消していないし、現在進められている和平への機運がどの程度長続きするのかについては、予断を許さない状況となっている。そのため、「トランプへのノーベル平和賞授与をしない」というノーベル委員会の判断は正常なものであるといえよう。

「ドル札に肖像を描かれるため」？

そもそもなぜ、トランプはここまでノーベル平和賞にこだわっていたのか。

なぜここまで狂信的になれるのかについては「オバマへの当てつけ」を含めた様々な説が囁かれてきたが、筆者としては一番腑に落ちた説明が「トランプは100年後、ドル札に描かれるために頑張っている」というものである。

これはロシアでの言論弾圧と戦っていたら、活動基盤がトランプ政権からの影響とも争うことになった「壁の向こう側」のロシア語の論客の議論だが、そこでは「トランプにとってはただ歴史に名前を残すのでは不十分で、後世も語り継がれ続けるための実績集めが2期目の一番の原動力である」という旨の解説がされていた。たしかに「あなたは将来お札に描かれるだけの活躍をした素晴らしい大統領だ」以上にトランプが喜びそうな評価はないだろう。

自分の住みたい国の将来ために両方からの弾圧に抗っている人たちの出した解説とすれば、なおさら妙に説得力が増してくる。

報道を見る限り、アメリカではトランプ記念コインが発行されることになっているが、現職どころか在命中の大統領経験者が描かれた通貨発行の合法性をめぐり議論が行われている。「お札に描かれたい」話は現実にはあるようだ。

こうした謎な名誉欲をトランプは隠しているわけではなく、例えば先日のイギリス訪問では「国賓として2度もいらしたのはあなたが初めてです」的な歓迎に対して、トランプは「最初で最後だったらいいな」という旨の返しをしていた。

おそらくトランプからはノーベル賞が欲しい理由としては「オバマも持っているから、俺も欲しい」以上のものは出てこないだろうし、彼が「仲裁した」と言い張る戦争の詳細については自身でろくな説明ができないだろう。だが獲得できたら、「名誉」なことではあるから、今までノーベル平和賞について言及していただけだ。トランプが平和について語ってきたことは立派ではあるかもしれないが、彼がその平和の尊さを理解しているかどうかは別の話であろう。

言うべきことは言う、ウクライナ人の心情をみよ

こうしたノーベル平和賞をめぐるトランプ話は、ウクライナ人にとっては想像しただけで吐き気が止まらなくなるものだろう。少なくともウクライナにとってはトランプの動機は、たとえ不純なものであったとしても、それでも「ありがたい」ものであっただろう。

ウクライナの外交官の仕事ぶりを見てもその大変さが垣間見える。2月末にトランプ・ゼレンスキー会談の決裂、8月のアラスカでのトランプ・プーチン会談後の米露間の友好ムードをなんとかした後、現在はトマホークの使用についてアメリカに訴えている。

それでもウクライナ議会でもトランプのノーベル平和賞への推薦に対して賛成したのは450人中132人と3分の1に達することもできなかった。

トランプの機嫌を損ねるリスクを冒してでも、言うべきことはきちんと言うというウクライナの姿勢からは日本も見習うべきものがあるだろう。

授賞式を最後に平和の話なんて2度としなくなるぞ

この一連のトランプのノーベル賞騒動はロシアでも大きく取り上げられていた。あるロシアの識者は筆者に対し、「ノーベル平和賞を獲得できなくなったら、トランプは拗ねて関心をなくしてしまうのか、もしくはヤケクソになってウクライナを本格的に支援しだすのではないか」と本音を語ってくれた。同じような危惧をするロシアの識者は実際少なくないだろう。

この問題について議論したあるロシアの大学教員は「トランプにノーベル賞なんて与えてみろ。授賞式を最後に、あいつは平和の話なんて2度としなくなるぞ。自分の国の命運がこんなやつに大きく左右されることほど怖い話があるか」と指摘された。

プーチンは「こういうことにならないためにロシアは自国の主権を守り、国際秩序の形成に関わり続けられるような大国を目指すしかない」と言ってくるだろうが、ウクライナが目指したいのはロシアみたいな国ではないことをプーチンは未だに理解できていない。

別のアメリカ屋は「トランプほどノーベル賞に相応しい人間はいない」と言っていたので、驚いて理由を聞いたら、「私はノーベル文学賞の話をしている。あいつの支離滅裂なSNS投稿を真面目に読まざるを得ない人たちにはその価値がわかる」と吐き捨てていた。もっとも、ロシアのメドベージェフ元大統領も理解に苦しむようなSNS投稿をしまくっているので、ロシアはアメリカのことを馬鹿にできる立場ではないのだが。

この話を聞かせた別のロシア人は言う。

「トランプのせいで⽂学読んでいる時間確保できないからな。ロシアは来年BRICS全体であいつのノーベル⽂学賞授与を後押ししてやるよ。去年、電子投票駆使してトランプを当選させたロシアにできないことはない。だが、あいつはそれで満⾜するか」。

プーシキンやドストエフスキー、トルストイを出した国からこのような⾔葉が出てしまうなんて、尊さが問われるべきなのは平和だけではないようだ。

【あわせて読む】世界はプーチンが優位に立ったことに気づいているか〜トランプを欧州から奪い返したロシアが狙うウクライナ和平「中長期決着」の中身

