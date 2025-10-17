◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目は右翼線へ三塁打を放って本拠地は大きく盛り上がった。続く右中間への適時二塁打で生還して先取点となるホームを踏んだ。

ブルワーズの先発は本来は救援のアシュビー。大谷はレギュラーシーズンで３打席で２打数２安打１四球、ポストシーズンでも第１戦で四球を選び、第２戦でも７回１死三塁の４打席目に対戦し、４試合、２０打席ぶりの安打となる右前適時打を放ち、これまで全５打席で出塁するなど相性はよかった。

両軍無得点で初回先頭の１打席目は、２球で追い込まれたが、カウント１ボール、２ストライクから５球目の外角低めのスライダーに体勢を崩されながら食らいつくと、右翼線へ落ち、俊足を飛ばして一気に三塁まで進んた。地区シリーズ以降では７戦、３１打席目で初めて出た長打だった。さらに続くベッツの右中間への適時二塁打で生還。幸先よく先取点のホームを踏んだ。

ドジャースはレギュラーシーズンで６戦全敗だったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第１、２戦で敵地ながら２連勝。大谷は、６日（同７日）の地区シリーズ第２戦、敵地・フィリーズ戦の４打席目で右前適時打を放ってから、今季ワースト１９打席連続無安打とブレーキだったが、１４日（同１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦、敵地・ブルワーズ戦の４打席目に右前適時打を放ち、４試合、２０打席ぶりの安打をマークし、復調の兆しを見せていた。

前日１５日（同１６日）には今季の開幕後では初めて志願してフリー打撃を敢行。推定飛距離１５０メートルの特大弾など３２スイングで１４本が柵越えと復調へ快音を響かせた。会見では「しっかりした打席をまずは送れるように、打席のクオリティーを高めていくというのがまず１番最初にやるべきこと」と静かに闘志を燃やしていた。ロバーツ監督も「グレートだった。フィールドに出て打球の軌道を確かめることも重要。ルーチンを変える姿勢は評価できる。いいことだと思う。悪いことではないと」評価していた。

あす１７日（同１８日）の第４戦では先発登板する予定となっている。試合前にはキャッチボールをして最終調整していた。