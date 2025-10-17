商品にならなかった化粧品をアップサイクル絵の具に。化粧品研究員が教えてくれた思い

料理でも編み物でもいい。もし、あなたがあるものを作ったとする。時間をかけて何度も試作を繰り返した結果、ようやく完成したらどんな思いになるだろう。さらに多くの人が喜んでくれたとしたら、きっとその喜びは計り知れないだろう。そして完成までに生じた試作や失敗したものが、また新たなものに生まれ変わったら、とても嬉しい気持ちが生まれるだろう。

自分の「なりたい」を支える魅力的なメイクアップ化粧品を生み出す化粧品研究員の河崎梓さんたちも、あるアクションを起こしたという――。

2022年から毎年開催している「考えよう！ 『ミライの地球』Frau SDGs eduこども プレゼン・コンテスト」では、こどもたちから、SDGs17のゴールに沿って、「2030年に創造したい世界」をテーマに自分たちで考えたアイディアを募集し続けてきた。4回目を迎えた本年は夏休みに「FRaU×KANEBO こどもコンテストワークショップ」を開催。実はこのワークショップが開催された背景には、KANEBOが「考えよう！ 『ミライの地球』Frau SDGs eduこども プレゼン・コンテスト」に深く共感してもらえたことがある。

参加したのは、小学生から中学生までのこどもとその保護者、約90名。日ごろからテレビなどのメディアでも多く見かけ、著書も出版されている講師陣が登壇。いきものの性別の話やジェンダー、ゴミ資源の話など、こどもたちに知ってほしい問題を教えてもらった。

今回は3時限目の化粧品研究員による「この絵の具って何からできてるの？ 化粧品は絵の具にだって変身できる！ メイクの力は無限大！」の授業について。

メイクには、誰もが幸せになれる力や明るい未来を創る可能性を秘めている――。化粧品ブランド「KANEBO」は「I HOPE.」を掲げ、「美ではなく希望を語る」というコピーのもと、ワクワクする楽しさや前向きな気持ち、自身を引き出して自分らしく生きる支えになるメイクアップ商品を出している。

3限目の授業は、「KANEBO」から化粧品の研究員・河崎梓さんを講師にお迎えした。「お化粧品ってどうやってできるの？」というモノづくりや、最終的に商品にならなかったメイクアップ化粧品を使ったアップサイクル絵の具についてなど、参加したこどもたちは、話を聞きながらテーブルに用意されたアップサイクルボールペンを使い、キラキラした字や絵も書いて楽しんだ。司会はFRaUwebの新町真弓編集長が務めた。

メイクの理由は人それぞれ

――それでは早速始めましょう。まずは河崎さん、化粧品にはどんな種類があるのでしょうか。

「化粧品は、大きく三つにわかれます。ひとつがスキンケア。次がファンデーションなどのベースメイク。そしてアイシャドウやチーク、リップなどのポイントメイクに分類されます。スキンケアから説明しますね。

皆さん、外から帰ったら手を洗い、うがいをしますよね。同じように顔を清潔にするのが洗顔料です。また植物にお水や肥料をあげるように、顔にうるおいを補充するのが化粧水、乳液、美容液。そして肌を紫外線から守るのが、日焼け止めです」（河崎梓さん、以下同）

――お子さんの中で、日焼け止めを塗ったことのある人は？ ……（会場のほとんどのこどもたちが手を挙げた）。みんな塗ったことがあるみたいですね。

「ベースメイクは、隠したいものを隠したり、肌をきれいに見せるためのものがあります。化粧下地やパウダーなどもベースメイクに入ります。毛穴など気になる部分を整えたり、お化粧した状態をなるべくキープできるものなど、製品によっていろいろな機能があるんですよ。

次がポイントメイクです。アイシャドウ、チーク、リップなどは色を付ける働きがあります。アイブロウやマスカラ、アイライナーは、線を書いたり、強調したりするものです。

“強く見えそうだから”、“好きなキャラクターになれそうだから”、“もっと素敵な自分になれそうだから”など、メイクをする理由は人によって違います。そしてそのどれもが正解です。自分の個性を引き出して、自信を持つことができるのがメイクなんですよ」

化粧品ができるまで

――それでは次に、お化粧品がどうやって作られるのか教えてください。

「ひとつの製品が生まれて皆さんのもとに届くまでには、たくさんの人が関わっています。まずブランド担当。どんな製品を作ろうか、どうやってお客様に伝えるかを決めます。製品作りの中ではリーダー的な存在です。ブランドの世界観やトレンド、お客さまの声を大事にしています。思いが強くて熱い人が多いですね。

次は研究です。研究は製品の機能、世界観に合わせてさまざまな原料を組み合わせて製品を開発しています。技術だけではなく、色や質感による表現を追求しています。もの作りや図工が好きな人とか、算数や理科といった理系の科目が得意な人が多いですね。

次は生産です。発注量に合わせて工場で製品を作るお仕事です。店頭で品切れにならないように計画的に素早く、かつ最高の製品を作ります。責任が重くて失敗できない仕事なので、慎重な人が多いですね。

販売は、お客様のお顔立ちや要望に合わせて最適な製品を提案する接客のプロフェッショナルです。最近ではオンラインカウンセリングも充実し、より気軽に化粧品に触れる機会が増えています。これらの人たちがそれぞれの役割を経てから、化粧品が皆さんの手元に届きます」

――河崎さんは、小さいころから算数や理科がお好きだったんですか。

「理科がすごく好きでした。私は入社から14年、ずっと研究をしています」

バーチャルテスターでメイク体験

――事前に皆さんから質問をいただいていますので河崎さんに答えていただきます。日焼け止めがベタベタするのが嫌で使えません。どうしたらいいでしょうか、という質問です。

「私も（2時限目の講師をした）バービーさんと同じくテニスを学生のころにやっていて、中学生のときから日焼け止めを使っていました。当時に比べ、今の日焼け止めは非常に進化しています。これからの進化も楽しみにしていてくださいね。お子さんが使う場合は、保護者の方が近くで見て、異常を感じたらすぐに洗い流すようにしてください」

――男の人がお化粧するって変ですか？

「そんなことはありません。今の男性はメイクで清潔感を出す方も増えましたね。長い間、性別によってわかれていたメイクの概念が、少しずつ融合されてきました。開発でも男性、女性にこだわらず、いろんな人に使えるような化粧品づくりを意識しています」

――お化粧でかわいくなれますか？

「はい。何が似合うかを試したいときは、化粧品を一度に試すのは難しいでしょうから、バーチャルテスターをおすすめしています。KANEBOのホームページにある写真加工アプリでも試すことができますよ。自分の顔にメイク顔を投影し、色味などを似合うかどうか確認できます」

開発から生まれる製品の影に

――河崎さんの化粧品開発の話に戻りたいと思います。河崎さんはどんなお化粧品を作っているのですか。

「私が一番得意としているのが、アイカラーを作ることです。アイカラーは、目元に陰影をつけて、立体的な視覚効果を持たせるメイクアップ化粧品。中身のほとんどは、粉でできています。この粉を少量の油、色をつけるための着色剤、キラキラさせるためのパール剤を混ぜてギュッと押し固めて作ります。

使う油は、軟膏としてよく使われるワセリンや植物性の油など、しっとり感を感じるものから、密着するものまでいろんな種類があります。顔から出てくる余分な皮脂を吸って、テカリを予防したり、汗でお化粧が崩れるのを防いだり、仕上がりがナチュラルで使いやすいように調整することもできます。また、粉に油を含ませると、お団子状になります。適度に固めることで、コンパクトケースに複数の色を入れて持ち歩きしやすいようにします。

次に着色剤です。色を組み合わせると、無限の数の色を作ることができます。そしてアイカラーの魅力を語る上で欠かせないのが、パール材。輝きやきらめき、複雑な色変化を表現できます。

これらを組み合わせて、理想の色を求め、商品化までに何度も試作をします。色や輝きはアイカラーの魅力そのものなので、神経を使って細かく調整しています。評価をする際は、さまざまな肌色の人で試し、どんな肌色の人でもきれいに発色するか、色味が違って見えないかなども確認しているんですよ。

ブランド担当と研究部員で何度も、試作と評価を繰り返します。こういった過程を経てひとつの製品が完成するんです。

その中で、採用されなかった試作品は、今までは捨てるしかありませんでした。年間に数百万の製品を開発しています。その一つ一つの製品の裏には、色や質感を追求して、やむを得ず選ばれなかった色がたくさんあるんです。製品化が決まったとか、納得いく色ができたという嬉しさと達成感の影で、選ばれなかったきれいな色を捨てなければいけない心のモヤモヤがずっとありました。

アップサイクルって？

これを何かに生かせないかなと思ったのがアップサイクルを始めたきっかけです。3年ほど前から絵の具をアップサイクルする取り組みを始めました。株式会社モーンガータさんとの出会いによって、アイカラーの粉を、絵の具に加工していただくことができたんです」

――たくさんの色ができる中で、化粧品にならなかったものも出てくる。それが変身できるんですね。

「皆さんは、リサイクルという言葉を知ってますか。不要になった製品を一度資源に変えてから、新しい製品を作ることを指します。 一方、アップサイクルというのは、元のものを生かしつつ、今までとは違う魅力を持つものに生まれ変わらせることを指します」

――そのものを生かしながら、違うものにするということですね。

パールによるきらめきなど、化粧品ならではのきれいな色や質感があって、普通の絵の具とはひと味違う彩りを楽しむことができるんですよ。試作のたびに生じる色や質感は違うので、絵の具も毎回少しずつ色が異なるんです。唯一無二の色と出会えるところも魅力かなと思います」

――研究する人、作る人、いろんな人の思いが繋がっているんですね。机の上にアップサイクルボールペンと紙を準備したので、皆さん試してみてください。アイカラーにはパールが入っているから、このアップサイクルボールペンもキラキラしていますね。

研究員が伝えたいメイクの話

――最後に、河崎さんからメッセージをお願いできますか。

「化粧品には、無限の可能性があります。今回は、アップサイクル絵の具のおかげで地球をきれいにすることに繋げることができました。絵の具に姿を変えて、化粧品とは違う形で、人々の心にわくわくやきらめき、希望をもたらしています。限られた資源を生かして、求められる化粧品を作るのはもちろんですけれども、地球のためにも、できることを考えていきたいなと思います」

