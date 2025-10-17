お寺の強烈な掲示板に「本性が出るよね…」手書きの格言に1.5万いいね「まさにそれ」「気をつけたい」【ママリ】

今日のお寺の掲示板「人間性は弱者への態度に表れるもの」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「そうなの？」と驚いたり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

誰しも気をつけてはいても、他人に対しよくない言動を取ってしまうこともあるのではないでしょうか。時間がないとき、心の余裕がないときなど、ついイライラをぶつけてしまうことはあります。





住職を務める・専念寺/ネコ坊主(@yabumoto610)さんは、毎日お寺に手書きの格言を掲示しています。ある日の「本性が出るよね」…とお寺の掲示板に貼られた格言が注目を集めました。改めて「気を付けなければ」と気持ちを引き締められた格言です。

今日のお寺の掲示板

何食ったらそんなオシャレなこと言えるんだろう。

「人間性は、弱者への態度に表れるものです」と書かれた格言にハッとした方もいるかもしれませんね。弱者とは肉体的な強さだけでなく立場上弱い方など、人それぞれ思い浮かべる人は違うのでしょう。相手によって態度を変えていれば、ときには信頼を失ってしまうことも。心に余裕があるなしに関わらず、気をつけたいものですね。



この投稿には「上司にも、顧客にも、政治家にも言える」「これめちゃくちゃわかります！」といった共感の声が寄せられていました。短い格言の中にもメッセージが込められ、考えさせられました。専念寺では毎日手書きの格言が掲示されていますので、明日は何かな？と楽しみができますね。

家事のやる気を出すハック「玄関でピンポンを押し…」斬新さに12万いいね

餃子さん。(@no_beer_nolife)さんの投稿です。毎日続く終わりのない家事に、時にはうんざりしてしまうことがありますよね。今日はやりたくないと思っても、結局あとにしわ寄せが来るだけ…。



餃子さん。さんは、家事のやる気がないときに、あることでモチベーションを上げました。さて、どうやって気持ちを切り替えたのでしょう？

家事のやる気がないので

玄関へ行きピンポンを押し

「家事代行から来ましたー今日は一日中よろしくお願いしますーぅ」と言いながら家に入ってあたかも家事代行のスタッフとして

家事してる。今。一人で。

いつもと違ったシチュエーションを演じて、モチベーションを上げるとは斬新です。餃子さん。は家事代行のスタッフとして、家事に取りかかりました。しかも、ちゃんと玄関からピンポンを押して、家事代行者を演じることで、自分で自分のやる気スイッチを入れたのですね。



この投稿には「参考にさせていただきます」「すごい！天才」「その手があったか！」などのリプライが寄せられていました。家事のやる気が出ない日は誰にでもあるはず。遊び心で解決するアイデアを、真似してみたくなる投稿でした。

「家事育児の何がしんどいって…」たった2文字の結論に共感の7千いいね

ズボラかーちゃん(インスタ6万人)(@zubora_kachan)さんの投稿です。皆さんは育児をしていて、どういうときに大変だと感じますか？



大変だと感じるポイントは人それぞれでしょう。投稿者・ズボラかーちゃんさんは、子どもを持つまで考えもしなかったことを、昨今感じているといいます。

家事育児の何がしんどいって「中断」よな。洗い物してる途中で「ママ！」「ママー！」洗濯物干そうとした瞬間「ママ見て！」で、全部ストップ。没頭できる幸せなんて考えたこともなかったのに、子育てで初めて知ったわ……。

今やろうと思ったのに…ということを中断したり、考えていた予定がこなせなかったりすると、モヤモヤ・イライラがたまりますよね。手を止めてわが子に向き合わなければと思いつつ「仕事が終わらない」「家事が片付かない」と焦る気持ちをかかえるのもつらいものです。



子どもに手がかからなくなり自分の時間を持てるようになると、また物事に没頭できる幸せをひしひしと感じられるのかもしれません。



この投稿に「すごい腑に落ちました」「自分のタイミングでできることがどれほど楽か…」など、共感のリプライが寄せられました。わが子はもちろん愛おしいですが、親には親のやるべきことがある…。この葛藤は、親たち共通の悩みなのかもしれませんね。多くの共感が寄せられた、育児の大変さをシンプルに表現した投稿でした。

