日本の女性の多くは「自分が嫌だったこと」から子どもを回避させようとしている。別の選択肢が示すもの

エッセイ、ノンフィクション、小説。さまざまなジャンルで文筆活動を続ける人気作家、ブレイディみかこさん。

最新刊『SISTER “FOOT”EMPATHY シスター フット エンパシー』（集英社）。女性どうしのつながりを意味する「SISTERFOOD シスターフッド」と、足元の「FOOT」をかけ合わせたタイトルで、女性たちがどうつながっていけばいいかについて熱く語っている。

刊行後に帰国したタイミングでインタビュー。その第1回では、一緒に日本に来ていた息子さんの友人の体験を中心に、「違う立場や環境の人たちがごちゃ混ぜになること」の意味や、「他人の靴を履いてみる」という言葉で表されるエンパシーの重要性を具体的に語った。

インタビュー第2回では、アイスランドの「女性の休日」と言われるストライキを入り口に、「いい学校」や「日本の親」について深堀りする。

1975年、アイスランドの伝説のストライキ

ーー最新刊『SISTER “FOOT” EMPHASY』の冒頭に、1975年にアイスランドの女性たちのストライキの話が出てきます。

ブレイディみかこ（以下、みかこ）：これは雑誌『SPUR』での連載だったので、この記事を書いたのは2022年。昨年、このストライキについてのドキュメンタリーがアメリカとアイスランドの合作で作られて、NHKのBSでも3回放送されました。そして、今年の10月25日、『女性の休日』というタイトルで映画として公開されるというのですから、このタイミングにはびっくりしました。

ーーこんなストライキがあったとは、映画やNHK放送まで全然知りませんでした。

みかこ：イギリスでは、フェミニズムや女性の問題に関心のある人たちにはよく知られています。アイスランドは、そういうすごいことをやった国なんだという認識をみんなが持っているみたいです。特にフェミニズムに関心のあるライターなんかは、折に触れ、記事を書いたりしているんですよね。

ーーアイスランドは、ジェンダーギャップ指数で1位を16年間独走中。日本は今年118位でずっと低迷したままです。アイスランドは、1975年から6回大きなストライキをやっている。続けることで、女性の地位を守り続けてきたんですね。

みかこ：私、実はこれを小説にしようと思って、今もずっと調べ続けてるんですが、調べるほど分かってくるのは、当時のアイスランドに、草の根の女性たちの組織がいかにたくさん存在したかということなんです。それが必ずしも政治的なだけじゃなくて、例えば子供を預かり合ってるとか、趣味でつながっていた人たちもいるみたいだし。SNSのない時代だから、本当に草の根でつながるしかなかったのだけれど、そういうことが今の時代に必要なんじゃないかと強く感じてしまいます。

アイスランドの女性たちのストライキの組織のあり方は、トップダウン的じゃなかったんですね。誰か一人すごいリーダーがいて、その人が声をかけて、情報が上から下に降りていったのではなくて、もっと水平に繋がっていた。いろんな地域にいろんな女性たちの団体があって、それがきちんとつながりあっていって、そして一つの大きな動きになったという。

私たちも、その草の根のグループや集まりを作ることから始める時かもしれませんね。まさに足元半径5メートル以内ぐらいの女性たちの集まりです。『サードプレイス』と呼ばれる場所が、日本はそれがすごい少ないと思うんですよ。

職場でも家庭でもない「第三の場所」

ーー「サードプレイス」とは、どういうイメージですか。

みかこ：イギリスはみんななにかボランティアやってる感じなので、まずそのボランティアの人の集まりがサードプレイスになってますね。あとパブも、サードプレイスの象徴だと言われています。正式名称はパブリックハウスですから、公共の家なんですよね。職場でもない、家庭でもない、第三の場所がある。

そこに行ったら会える人たちがいて、くつろいだ自由な雰囲気で語り合い、その人たちと一緒に何かをする。よくパブの中でサッカーチームが結成されたりとか、なにかのチャリティが始まったりするんですけど、人間って集まれば何か一緒にやろうっていうことになったりするわけです。

でも日本って、職場と家庭以外の場所を持ってない人がすごく多いという印象です。どの世代の人にサードプレイスの話をしても、そういう場所がない、思い浮かばないという人が多い。

サードプレイスが多い国は民主主義が発達するとも言われていますし、お互いにつながるための足元の拠点が全くないと、アイスランドの女性たちのストライキみたいな動きにも発展しないですよね。

今ならSNSで、誰か著名な人や人気のある人が声を掛ければ簡単にできるように思われそうですが、やはりそんなことはなかなか起こらない。その前の地道な、小さな集まりや組織の中で、女性たちのつながりが出来上がり、ある拍子にそれらの拠点がバッと一つになったというのがアイスランドの例です。だから、日本もまずはサードプレイスを、それぞれが半径5メートル以内の狭いところに築くことから始めれば、もっと先に進めるかもしれない。

だからシスターフット＝足元なんですけど。

ーー日本だと、仕事が忙しい、家庭が忙しい、受験があるとかでその余裕がないのが現実かもしれません。

みかこ：いや、日本の女性はもっと手を抜いていいと個人的には思っています。受験にしても、このあとどういう時代になるかわからないわけですよね。イギリスは、最近そういう報道が多いですが、例えば弁護士事務所を例に取れば、これまでは初歩的な契約書の作成から新入社員は仕事を覚えたのに、今はそれをAIが数秒でやってしまうから、もう新卒は必要ないのではという議論とか、新卒の学生の就職がAIの出現で脅かされていると騒がれている。以前はブルーワーカーの仕事がテクノロジーの発達に脅かされていると言われていましたけど、実はホワイトワーカーのほうが危ないのではと言われ始めた。

つまり、今までの感覚で、ひたすら受験勉強して、いい学校に行って、いい大学に行って、エリート的ないい仕事に就きなさいという親の感覚が、かなりずれたものになる時代に入っている。今こそ子どもたちを、こうしろ、ああしろと古い常識で縛るのではなくって、何が好きなの？何がしたいの？という姿勢でやりたいことをやりなさいと背中を押したほうが、将来的には良いアドバイスかもしれないですよね。

「いい学校」とは何か

ーー著書『ぼくはイエローで、ホワイトで、ちょっとブルー』には、名門のカトリック系の小学校から「元底辺中学校」に進む話が出てきます。「いい学校」とは何だと思いますか。

みかこ：人がいいという学校と、自分の子供にとっていい学校は違うから、自分の子供に合っているところがいい学校だと思います。人がいいって言ったって、それは人の判断なので。私は世間的な目とかあまり気にならないほうで、自分が生きたいように生きてきた人間なので、子どもも生きたいように生きさせたい。息子が行った中学は、あの子に合ってました。

ーーその「合ってる」というのが、親の決めつけじゃダメですよね。それには子どもの意見が上手に聞ける関係じゃないといけませんね。

みかこ：子どもに選ばせないと後で恨まれると思います。で、子どもに決めさせて、失敗させて学ばせていくっていうのもすごく大事。あとあまり大げさに考えないこと。イギリスの場合、中学5年間ありますけど、日本は3年ですよね。その３年間ですべてが決まってしまうとか、今つまずいたらもうダメだとか、そういう考えをまず親が持つべきではないでしょうし、もし子供が持っていたら、そんなに深刻に考えなくてもいいと楽にしてあげるべきじゃないかと思います。

長い人生から見れば、３年は短い。イギリスの中学の5年間だって、違うな、合わないなと思ったら、学校を変わることもイギリスの人たちはやりますし。うちは幸運なことに、「あの中学に行ってよかった」と今も息子は言いますから、彼には「いい学校」だったのでしょう。でも、他の生徒にとってはまったくそうじゃなかった可能性もあります。

自分が嫌だったことは、外を変えればいい

ーーFRaUでこどもコンテストワークショップというものを開催したのですが、参加者の保護者の方の中に「小学校受験をギチギチにやっている間、紺以外の服が着られなくて苦しかった」とおっしゃっている方がいました。

みかこ：自分で自分の首を絞めている人が、多いのかもしれませんね。日本の女性は、一番睡眠時間が短い（＊）そうです。それは子育てでも何でも全て完璧にしようとしているからかもしれない。5時に起きてお弁当を作って、キャラ弁みたいな凝ったことをして、時間がかかる大変なことをやっていたら、睡眠時間を削るしかないですよね。でも、「やり遂げた」という気分にはきっとなりますよね。

自分も母親からそうされてきたから、同じようにするのが務めなんだという義務感もあるかもしれないけど、そのサイクルを断ち切って手抜きを始めるのも、後の世代のためかもしれないですよね。

ーー「子どものため」だと思って、いろいろやってしまう。親が二重になりなさいと言って、プチ整形に連れて行く事例もあります。

みかこ：日本の女性は縛られているのかなあ……。一重にコンプレックスや偏見があるのかもしれませんが、英国では一重の東アジアの女性がとても美しいという人も少なくない。

今50代くらいのお母さん世代は、自分が男尊女卑的な環境の中で生きた経験をもっているから、子どもにはその苦しい環境の中で最適化できるように、整形しなさいとか、言いたいこと言うのはやめなさいとか、空気読みなさいとかそういうふうに育ててしまう部分があるのかな。だとすればそれは悲しいことだと思います。変えなければいけないのは、女性の容姿や振る舞い方ではなく、社会だろうと私は思うので。

そこは、本書にも書いているアイスランドの女性たちのストライキに学べる部分じゃないでしょうか。自分たちがきつい思いしているから、政治や社会を変えようと、外側に向かっていったのがアイスランドの女性たちでした。

＊10月17日公開予定のインタビュー第3回「「最初は無視されていたけど」右翼の男性とボランティア先で会って起きた奇跡」では、「サードプレイス」の重要性を、あるボランティアで出会った男性とのエピソードを中心に聞いていきます。

【インタビュー第1回】裕福な家の男の子が日本で「タクシードライバーと初めて話して」得た大きな気づき