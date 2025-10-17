義母がくれた“30年前のベビー服”。でも、本音は“ゴミ”だと思っている【ママリ】

良かれと思って渡される古いものに戸惑うママ

義母が旦那の小さい時に使っていたものをとっておいて、孫様にと出してきます。

30年前のおもちゃや服を渡されるのですが

そもそも30年前のものを綺麗にとっておいて渡してくる神経が理解出来ません。

思い出として残すなら自由にしていいと思うのですが

いつか産まれるかもしれない孫へ渡そうととっておくのって、めちゃくちゃ有難迷惑だなーと感じます。

ちょうどサイズアウトしたタイミングで捨てるからいる～？とかなら分かりますし、実際姉に貰っています。

わざわざとっておいて使うタイミングであげる意味がわかりません。

本音は着て欲しいのだと思うのですが、30年前の服ってダサいですしもはやゴミだと思ってしまいます。

良かれと思ってるつもりなんでしょうが

こちらは共働きですしお金に困っていないので、全然いらないです。

元々、古いものを取っておくタイプのようで

自分達で使わなかったカーペットやマットレスを渡された事もあります。

最近は、おもちゃ等は渡されても義実家に行く時に使うので置いといてください。と伝えています。

数ヶ月に1回ですが、行くたびに新しい30年前のおもちゃが出てきて、恐怖です。

もう、出てくるたびにドン引きして、今では本人の前でめっちゃ笑ってます。

押し付けてこなくなっただけマシなので、拒否はしないのですが

昔の育児から情報が更新されない老害なので、旦那と子供だけで義実家は絶対に駄目と旦那に伝えています。

たぶん私だけでは無いと思うのですが…

あれ何ですかね？笑 出典：

qa.mamari.jp

親族から、子どもの頃に使っていた古いおもちゃや服を渡されて困惑してしまった経験はありますか？くれた人にとっては思い出深い大切なものでも、現代の感覚では受け入れ難く感じてしまうこともありますよね。今回は、そんな状況に悩むママの投稿と、同じような経験を持つママたちからの回答をご紹介します。

30年前のおもちゃや服を義母から孫に渡されることに困惑しているママの正直な声です。お金に困っているわけでもなく必要性も感じていないにも関わらず、古いものを大切にとっておいて渡してくる義母の価値観が理解できないそうです。



義実家で使うものとして置いてもらうなど、対処法を取っているそうですが、訪問のたびに新たな古いものが出てくることに恐怖を感じています。

似たような経験を持つママは、どのように切り返しているのでしょうか。

ママから寄せられた回答

質問に対してママから寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

汚くて触らせたくない古いおもちゃの数々

「もはやゴミ」「老害」…めちゃくちゃ笑ってしまいましたすみません😂



うちの義実家も、服はないですが旦那が遊んでいたおもちゃやら本やらが出てくる出てくる💦

古いプラレール、落書きされた本、見たことない形の積み木…

なんとなく汚くて触らせたくないです…

昔のおもちゃを渡してくるの本当なんなんでしょうね？！笑



うちも一切持って帰ってません。

「ここで遊ばせるので置いといてください～」とうまく？かわしています。



お互い、旦那さんが察してくれればいいのですが…🤣🤣🤣 出典：

qa.mamari.jp

同じような体験をしているママからの共感の声ですね。古いプラレールや落書きされた本など、衛生面で不安を感じる古いおもちゃが次々と出てくる状況に困惑しながらも、うまく切り返しているそうです。

40年前の子供服を持参してくる義母への対処

40年前の子供服を渡されたママからの体験談です。サイズも合わずデザインも古いものを、断れずに受け取ってしまった夫への不満もあるようです。使いたいと思えないものを受け取るのは困ってしまいますね。

毛玉のセーターを渡される苦痛

あぁ、、、わかりみがすごすぎます笑



わたしがおかしいのかと思っていたのですが、みなさんゴミとか貧乏性って言ってて少し安心しちゃいました。😭



義母がモノが捨てられない病？のようで色々押し付けられるのがすごく苦痛です。



断ることも出来ずに苦笑いしてるのですが中々わかってもらえず、、、



夫が昔着ていたであろう毛玉のついたセーターを渡されて『まだサイズ大きすぎるので着れないですね』と一旦回避したものの家に置いて帰られました。



今度息子に聞いて

『着ない』と言ったら返そうと思います。義母の思い出ってみなさん仰っててまさにその通りだなと。



夫にキレ散らかしたいところですが自分のモノだから夫も嬉しいみたいで自分が心無い嫁のようでなんだかモヤモヤしていましたが夫にも責任があるので処分を夫に任せるのも一つですね🥰笑



また、自分も義妹へ子どものお古は渡さないようにしようと強く思いました😅(欲しいと言われたら考えよう...) 出典：

qa.mamari.jp

良かれと思って取っておいたものではなく、物を捨てられない義母からの押し付けに悩むママも少なくないようです。上手な回避方法を模索しつつ、義母に直接断りにくい場合は夫の理解と協力も必要ですね。

古いものを渡したがる義母への心構え

義母が古いおもちゃや服を孫に渡したがる場面は、多くのママが経験している共通の悩みですね。義母にとっては思い出深い大切なものでも、現代の育児環境や衛生観念からすると受け入れ難いものが多いのが現実です。



完全に拒否してしまうとトラブルの原因にもなってしまうため、「義実家で使わせていただく」という方法で上手に対処しているママが多いようです。夫にも協力してもらいながら、お互いの立場を尊重した解決策を見つけたいですね。

イラスト：きさらぎ

記事作成: morina

（配信元: ママリ）