英語で「ゾクゾクする」は何て言う？ 寒気がする時や興奮した時に役立つ英語表現

今回は、「ゾクゾクする」の英語表現を解説。この言葉は、興奮したときや感動したとき、怖くて震えたときや寒気がしたときなど、さまざまなシーンで使うことができます。よって、使い分けが必要なため、状況別の英語表現をいくつか紹介していきます。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「ゾクゾクする」の英語表現

「ゾクゾクする」と英語で言いたいとき、どのようなフレーズが思い浮かびますか？ 「怖くてゾクゾク」「寒くてゾクゾク」など、シチュエーションによっての使い分けも含めて、使えるフレーズを紹介していきます。

【1】 I got chills. 「怖くてゾクッとした」

【解説】「chill」は「寒気」や「ゾクッとする感覚」を伝えたいときに使える単語です。「That horror movie gave me chills.（あのホラー映画、ゾクッとした）」などのように「give」を使った言い方もあります。

【2】 I’m thrilled. 「興奮でゾクゾクする」

【解説】「thrilled」は「ワクワクするほどうれしい」というポジティブな意味で使われます。「I’m thrilled to finally meet you.（お会いできてゾクゾクするほどうれしい）」などのようなフレーズにして日常会話で使うことも。

【3】 I’m shivering. 「寒くてゾクゾクする」

【解説】寒さや寒気による「ゾクゾク」を表すときに使うフレーズです。「I’m shivering. It’s freezing outside.（寒くてゾクゾクする。外は凍えるほど寒い）」のように、気候に関するフレーズを付け足すのも良いでしょう。

