◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 阪神5×-3DeNA(16日、甲子園球場)

DeNAに連勝し日本シリーズへ王手をかけた阪神の藤川球児監督が試合後、選手をたたえました。

同点で迎えた10回裏、先頭の中野拓夢選手がヒットで出塁すると、森下翔太選手が劇的なサヨナラ2ランホームランを放ち試合を決めました。

この日の勝利に藤川監督は「すごかったですね。チーム全体が我慢強く戦いながらいきましたけど、全国のタイガースファンが応援しているでしょうから、自分たちの計り知れないパワーが働きますね」とコメントしました。

サヨナラホームランを放った森下選手について「森下はすごいですね」と一言。「個人ではなくてみんなでつないでそのシーンを迎えてますから、相手を少しずつ攻めて、みんなでつないで、へび年ですからへびのようにゲームができたんじゃないかと思います」と笑顔で答えました。

5回表の終了時には雨で一時中断となりましたが「（先発の）才木がちょうど登板が終わった場面での雨でしたから、天気にも恵まれてうまく付き合えたんじゃないですかね」と天気も味方につけたと喜び、日本シリーズ進出に向けて「ゲームは激しいですけど、全国のタイガースファンのみなさんにこの時期までこんな熱い野球を見せられてチームを預かる立場として誇りに思って、明日また丁寧に行きます」と意気込みました。