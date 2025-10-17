ひとり暮らしの高齢者が増加の一途を辿るなか、「親の孤独死」は、もはや特別な話ではありません。そのような現実を前に、私たちはどのように向き合うべきなのでしょうか。

毎朝の「おはよう」が途絶えた日

都内のIT企業に勤める小林拓也さん（48歳・仮名）の朝は、地方でひとり暮らす母親・千代さん（72歳・仮名）へのショートメッセージから始まるといいます。たいてい拓也さんが「おはよう」と送ると、ほどなくして「おはよう」と返事が来る。それが、小林さん親子の「今日も無事」の合図でした。

「母は持病もなく、70代としては元気なほうだと思っていました。ただ2年前に父が亡くなってからは、ひとり暮らしだし、やっぱり心配ですよね。だから『毎朝、ひと言でいいからショートメッセージを送りあう』と決めたんです。本当に、たわいもないやり取りですよ。『今日は暖かい』とか、『庭の花が咲いた』とか。でも、そのやり取りだけで、ずいぶんと安心できたんです」

その日も、拓也さんはいつものように午前7時過ぎに「おはよう」とメッセージを送りました。しかし、待てども待てども返信はなく、時間だけが過ぎていきました。

「いつもなら、遅くとも30分以内には返事があるんです。寝坊かな、くらいに最初は考えていました。でも、午前9時を過ぎても連絡がない。さすがに、胸騒ぎがしました」

拓也さんは、千代さんの携帯電話に何度も電話をかけました。しかし、呼び出し音が虚しく響くだけで、誰も出る気配はありません。会社のデスクで、生きた心地がしなかったと拓也さんは振り返ります。

「仕事なんて、まったく手につきませんでした。頭の中で、ありとあらゆる悪い想像が駆け巡って。まさか、倒れているんじゃ……と。居ても立ってもいられず、午後には会社を早退して、新幹線に飛び乗りました」

東京駅から実家までは、新幹線と在来線を乗り継いで3時間ほどの距離です。車中、拓也さんは祈るような気持ちで、千代さんの無事を信じようと必死でした。

「どうか、ただの思い過ごしであってくれ、と。携帯をなくしただけとか、充電が切れただけとか。そんなことであってくれと、何度も自分に言い聞かせました」

実家の最寄り駅に降り立ったのは、夕暮れ時でした。タクシーに乗り込み、見慣れた景色の中を走り抜ける時間が、永遠のように長く感じられたといいます。

「家の前に着くと、明かりがついていませんでした。その瞬間、嫌な予感が確信に変わっていくのを感じました。玄関のドアに手をかけると、鍵がかかっていない。恐る恐るドアを開けて、中に足を踏み入れました」

家の中は、シンと静まり返っていました。散らかっている様子はなく、いつもと変わらない、千代さんの几帳面さがうかがえる空間が広がっています。拓也さんは、リビングのほうへ向かいました。そして、そこで信じられない光景を目にすることになります。

千代さんが、ソファのそばで静かに倒れていたのです。傍らには、読みかけの本と、まだ湯気の立っていそうな湯呑み。まるで、ついさっきまで穏やかな時間を過ごしていたかのような、あまりにも日常的な光景でした。

「孤独死っていうんですかね。どうしてもゴミ屋敷のような、荒れ果てた部屋を想像していましたが、本当に、日常の延長線上に母は倒れていました。それが私にとっては“まさかの光景”で、かえって受け入れることができずに、ただ泣くしかなかった。こんなに穏やかな空間で、たった1人で逝ってしまったのかと」

「孤独死」と「孤立死」は違う

内閣府『令和6年版高齢社会白書』によると、65歳以上のひとり暮らしの高齢者数は、男女ともに増加傾向にあり、2020年には男性約231万人、女性約441万人にのぼります。1980年には、65歳以上の人口に占めるひとり暮らしの割合は男性4.3％、女性11.2％でしたが、2020年にはそれぞれ15.0％、22.1％まで上昇。2040年には男性26.1％、女性29.3％になると見込まれています。

このような社会背景のなかで、「孤独死」という言葉を耳にする機会が増えましたが、似た言葉に「孤立死」があります。この2つは、しばしば混同されがちですが、意味合いが異なります。

「孤独死」は、誰にも看取られずに1人で亡くなることです。家族や友人との交流があっても、亡くなる瞬間にひとりであれば「孤独死」とされます。一方で「孤立死」は、社会的に孤立した状態で亡くなることを表し、近隣住民との付き合いがないなど、孤立している状態が背景にあります。

千代さんは、社会的に孤立していたわけではなく、隣近所とのコミュニケーションも比較的活発だったそうです。

東京都監察医務院が公表しているデータによれば、2021年に東京23区内で自宅で死亡が確認された65歳以上は6,033人で、そのうちひとり暮らしの男性は2,613人、女性は1,350人でした。また、自宅で亡くなった人のうち、死後1日以内に発見されたのは3,321人でしたが、ひとり暮らしに限ると男性614人、女性415人となり、発見が遅れる傾向にあるようです。

現代社会において、高齢の親を持つ誰もが「親の孤独死」に関して当事者になる可能性があります。単身高齢者が増え続けるなか、「孤独死」はもはや特別なことではないのです。日々のコミュニケーションは、万が一の際の早期発見に繋がる命綱となるのです。

また、冬場のヒートショックや夏場の熱中症、あるいは転倒といった住環境に潜むリスクは、元気な高齢者の命を突然奪うことがあります。日々のコミュニケーションとともに、物理的な安全対策を両輪で考えることで、孤独死の確率を下げることができるかもしれません。

［参考資料］

内閣府『令和6年版高齢社会白書』

東京都監察医務院『東京都監察医務院で取り扱った自宅住居で亡くなった単身世帯の者の統計』