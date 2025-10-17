元放送作家の鈴木おさむ氏が１４日付で自身のインスタグラムを更新。妻でお笑いトリオ「森三中」の大島美幸との結婚記念日の様子を報告した。

「今日は１０月１４日。僕と妻の結婚記念日で、２４年目突入日です」と書き出し、「そんな結婚記念日。お祝いのご飯に行こうと。選んだのがサイゼリヤ。妻と笑福は二人でたまに行っていて。３人で行くのは数年ぶり」と記し、１０歳の長男との３ショットを投稿した。

「結婚一年目。サイゼリヤに行ったことのなかった僕を妻が連れてってくれて小エビのカクテルサラダのうまさを力説。確かに激ウマ。激安。感動したのを覚えてます。そんなことを思い出したく。

結婚記念日サイゼリヤでフルマックス喰い！」とつづった。

他にも料理を注文したことを明かし、「すごすぎる！！いやー、食った。食った。サイゼリヤ最高だと言って店を出てきた記念日の夜。というわけで。２４年目も。よろしくお願いします。来年２５年目？銀婚式やる年に突入？？？」と締めくくった。

この投稿にファンからは「仲良しですね」「癒やされます」「幸せですね」「おめでとうございます」などの声が寄せられている。