HIPSHOP×バック・トゥー・ザ・フューチャーで日常に冒険を♡

公開から40周年を迎えた世界的人気SF映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』が、HIPSHOPとのコラボでアンダーウェアに♡主人公やタイムマシン、タイムサーキットなどの名シーンをポップに落とし込み、着るだけでワクワク感が広がります。速乾性と伸縮性に優れ、スポーツやフィットネスにも最適。日常にちょっとした冒険気分をプラスできる限定アイテムです♪

映画の世界を再現したデザイン

HIPSHOPのアンダーウェアは、『バック・トゥー・ザ・フューチャー』の名シーンやアイテムをアート素材と組み合わせ、ポップでエネルギッシュに表現♡

タイムマシンやタイムサーキットなど、ファン心をくすぐるデザインは、隠れたファッションとして楽しめる一枚に。ギフトにもぴったりです。

快適な着心地と機能性

ボディ素材には速乾性と伸縮性に優れたポリエステルを使用し、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープ♡

M / L / LLの3サイズ展開で、スポーツやフィットネスのアクティブシーンにも対応。普段使いはもちろん、ギフトやコレクションとしても楽しめる仕様です。

パッケージもファン心をくすぐる

コラボアイテムはパッケージにもこだわり、映画の世界観を細部まで再現♡ 購入者にはオリジナルショッパーもプレゼント（数量限定）。

身にまとうたびに映画の冒険が蘇り、日常に前向きなエネルギーを与えてくれます。HIPSHOPならではの遊び心溢れる限定コレクションです♪

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved..

HIPSHOP×バック・トゥー・ザ・フューチャーで日常を彩ろう♡

HIPSHOPの『BACK TO THE FUTURE Series』アンダーウェアは、40周年を迎えた映画の世界観をポップに表現♡

速乾性と伸縮性に優れ、M/L/LLサイズ展開で日常からスポーツまで快適に着用可能。限定パッケージやオリジナルショッパー付きで、コレクションやギフトにも最適です。

身にまとうだけで冒険気分を味わえる特別なアイテムをぜひ手に取ってみて♪