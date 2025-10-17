◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ブルワーズ―ドジャース（2025年10月16日 ロサンゼルス）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは16日（日本時間17日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に臨む。試合前にはパット・マーフィー監督（66）が会見に臨んだ。

本拠地でまさかの連敗スタートとなり、第6戦以降の本拠地に戻るには敵地の3試合で最低2勝する必要がある。「みんな緊張してるし、腹の底には“負けたくない”という思いがある。でも大事なのは、自由に戦うこと。それが一番難しいんだ。自由に戦うには、自分自身と状況にしっかり自信を持っていないといけない。そうすれば初めて自分のベストを出せる。うちの選手たちには、そうやってプレーしてほしいと思っている」と語った。

。

第1戦はスネルに8回1失点、第2戦では山本由伸に1失点の完投を許した。指揮官は「あの2人は特別だよ。球界でも数えるほどしかいないレベルだ。3巡目でも打者に優位を与えない。それが本当のエース」と語った。そして大リーグの投手陣全体に話が及び「全体的には、投手はどんどん良くなっている。ただケガが多いのは野球の大きな課題だね。個人の考えでは、ストライクゾーンの上限を少し下げたほうがいいと思う。上のボールを投げる“速球マン”ばかりになっている。103マイルが高めに来たら誰も打てない。もう少し低いゾーンなら攻撃も活性化するはず」と語った。

「相手が良すぎただけだ。ヤマモトのスプリットを見極めるのは、他の誰かのスプリットとは全く違う。同じ軌道でも、回転や変化の質が違う。つまり、あの2試合で打線が崩れたんじゃない。相手が最高のパフォーマンスをしただけだ。良い投手は、ほとんどのチームを抑える。それだけの話」と語った。