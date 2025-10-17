ブルワーズ・マーフィー監督「スネル1人の年俸がうちの投手陣全体より高いらしい」



ブレイク・スネル PHOTO:Getty Images

ナ・リーグ優勝決定シリーズで2連敗を喫したミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督が、前日会見でドジャースの強力投手陣を称賛した。

中でも、シリーズ第1戦で好投したブレイク・スネル投手について「誰かが言っていたが、スネル1人の年俸がうちの投手陣全体より高いらしい。それには理由がある。彼は本当に素晴らしい」と語り、苦しい状況でも相手をリスペクトする姿勢を見せた。

マーフィー監督は「スネルが見せたピッチングは、彼のベストと呼ぶにふさわしいものだった。信じられないよ」と脱帽。

さらに「ドジャースは健康な投手陣を取り戻し、球界屈指の投手力を誇っている。フィリーズのような強力打線でも打ち崩せなかった。彼らは最高の状態にある」と分析した。

一方で、自軍の主砲クリスチャン・イェリッチの不振については「彼のせいではない。ドジャースの投手がそれだけ素晴らしいということだ」と庇い、「彼はまた応えてくれる。私は彼を信じている」と力強く語った。

最後にマーフィー監督は「我々は不利な立場にいるが、言い訳をする時ではない。行動する時だ」と前を向いた。

