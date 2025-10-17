◆第１２回角田商事杯 日本少年野球東北中央支部・東北南支部新人大会▽３位決定戦 仙台泉ボーイズＡ（東北中央）７―６郡山ボーイズ（東北南）（９月２１日・上山市民球場）

来年３月の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選、東北南支部予選の組み合わせが決まった。ともに２５日に開幕、順調にいけば１１月１日に代表チームが決定する。９月に２年生以下の新チームでの第１２回角田商事杯東北中央支部・東北南支部新人大会で３位になった仙台泉ボーイズ（東北中央）、４位の郡山ボーイズ（東北南）は１１日に開幕したゼット杯第３７回東日本選抜大会（ヨーク開成山スタジアムほか）に出場した。

※ ※ ※

３位決定戦で敗れたものの、郡山が大会３勝を挙げる躍進を果たした。

終盤に粘りをみせた。２点を追う６回だ。２死一、三塁から３番・石井の中前適時打で１点差に迫ると、４番・松本の三塁強襲安打で２者が生還し逆転した。７回に逆転を許し敗戦も意地を見せた。

大橋主将は「バッティングはみんながつないでくれた。守りの弱さが出た。守備を鍛えないと」と収穫と反省を口にした。

監督代行を務めた藤井泰広コーチ（３１）は「最後まで粘りをみせた。去年の経験が生きている」と評価。３年生が４人と少なかったため、旧チームから試合経験を積めたことも大きい。

今までは推薦出場だった東日本選抜大会に自力で“初出場”。「みんなで意識高く戦いたい」と大橋主将は意気込んだ。

【郡山ボーイズの戦績】

▽２回戦（９月１３日）郡山 １０―０ 名取常磐

▽３回戦（９月１４日）郡山 ６―０ いわき

▽準々決勝（９月１４日）郡山 ８―１ 喜多方

▽準決勝（９月２０日）白河 ７―３ 郡山

【郡山ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 大橋魁翔、石井斗真、奥寺真拓、荻野檜人、松本清吾、境田蒼空、谷沢悠、佐藤歩、駒木慎太郎、根本誠士、根本健太、相樂宥人、西山大雅、円谷琉聖、吉田拓透、鈴木秀太郎、鹿野匠、小野広瑛

▽１年生 根本蒼輔、押山悠太、須釜夏輝、渡邊峻矢