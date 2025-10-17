

この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。

■これまでのあらすじ

妹を苦しめたボスママと取り巻きに立ち向かうため、姉リゼは妹のミゼになりすまし行動を開始。ノバラに呼ばれて参加したランチ会でノバラに腕相撲を挑み、見事勝利。しかし本当のボスママは別にいた。真のボスママ・ツバキは家に押しかけてくると、ミゼはもっと非力だったと指摘する。



一難去って…訪問者虫が良すぎる頼みに…ボスママグループの訪問を終えて疲れたリゼですが、また訪問客が。玄関を開けるとそこにいたのはボスママの取り巻きの一人ユリでした。ユリは中1の上の子の家庭内暴力に悩んでいました。リゼの腕っぷしの強さを見込んでのことか、泣きついてきたのです。調子のいい頼みとはいえ、これはチャンス…リゼは新たに作る自分のグループに加入することを条件に、助けることを申し出るのでした。



著者：横山 了一 (KADOKAWA)

「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら 『ボスママに徹底的に復讐する話1』著者：横山 了一 (KADOKAWA)「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子のヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!? 痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。

(ウーマンエキサイト編集部)