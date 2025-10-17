【KEYUCA】バッグ＆帽子が今だけ10％オフに！A4サイズ対応トートに多機能キャスケットも...優秀アイテムが超オトク《19日まで》

2025年10月16日現在、KEYUCAでは対象のバッグと帽子は10％オフで買えるお得なキャンペーンを開催しています。

対象となるのは、オンオフ問わず使えるデザインから冬のムード漂うデザインまで、全40点の帽子とバッグ。新作も人気アイテムも、お得にゲットできるチャンス！

注目のアイテムを一部紹介します。

機能もデザインも大満足♡いまが買い時かも

A4サイズに対応できて軽量、そしてシンプルで品のあるデザインのバッグは、通勤用に持ってこい。

広い開口部とマチ付きのデザインでスムージーに出し入れができる「合皮軽量エッジハンドルトート」（5940円→5346円）、15Lの大容量サイズ・撥水加工・スーツケースにセットできるベルトをはじめ豊富な機能を持つ「N撥水ブレッタリュック M」（7590円→6831円）、肩掛けとしても手提げとしても使える「フェイクスエード2WAYバイカラーハンドルトートM」（7590円→6831円）など......。使い心地をとことん追求したバッグはどれも必見です。

そして、1点足すだけで上品な冬の雰囲気が漂う帽子とバッグは、絶対押さえておきたいところ。

モコモコのファー素材と丸底形状のキュートさに収納力の高さまで持ち合わせた「N ファーくり手バッグ」（4620円→4158円）に、印象的なデザインに99.9％以上のUV遮蔽率、UPF50＋、吸水速乾といった嬉しい機能を詰め込んだ「ウール混キャスケット」（4290円→3861円）、ウール混のフェルトと合皮の組み合わせで暖かさも高級感も叶う「ウール混合皮コンビキャップ」（4290円→3861円）など、魅力的なアイテムばかりです。

開催期間は、店舗が10月19日まで、オンラインショップが10月20日10時まで。

バツグンの機能性と品のあるデザイン性を両立したアイテムがお得に手に入りますよ。

気になる人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）