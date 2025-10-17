

便スキャン機能を搭載したTOTOの最新トイレを取材した（写真：筆者撮影）

TOTO株式会社は2025年8月1日に『便スキャン』付きトイレ『ネオレストLS-W／AS-W』を発売した。

便の形や量、色を自動計測し、利用者は自身の便の状態や傾向をスマートフォンアプリで確認できる。さらに、便データに基づいた生活のアドバイスまで表示される。

「27年度には年間販売7300台を目指しています」（同社）

便と健康を結び付けたキャッチーなこのトイレ、その開発の裏側を探った。



便情報を自動で記録できる次世代型トイレ『ネオレストLS-W／AS-W』（写真：筆者撮影）

健康意識は高まっていても、便を記録する人は少ない

「近年人々の健康意識は目に見えて高まっています。ですが、TOTOが5000人を対象に行った独自調査によると、“排便後に便状態を確認する人”の割合が76%であるのに対し、“便の状態を毎回記録している人”の割合はわずか6%しかいなかったんです」



『ネオレストLS-W／AS-W』の誕生秘話を語ってくれた販売統括本部の西鶴文江氏（写真：筆者撮影）

販売統括本部の西鶴文江氏（商品営業推進部 レスト住宅商品営業グループ 企画主査、以下発言は同氏）はこう話す。

便が健康状態を表す一つの指標となり得ることは、周知の事実といえよう。排便後に何となく便チェックをした経験のある人は、先ほどの数字が指し示す通り少なくないはずだ。一方で、自身の便状態を都度記録する…？ 個人差はあると思うが、これについてはやや非日常的な行為に感じられてしまう。

しかしTOTOは、ここに目をつけた。

「自身の便状態を記録することは、継続的な健康管理に直結します。本商品は“健康に寄り添う”という新たな価値を提案する目的で誕生しました。トイレに行くだけで、無理なく日々の健康習慣につなげることができる。それを実現させたのが、本商品です」

『ネオレストLS-W／AS-W』は、新機能『便スキャン』を搭載したアプリ連動型トイレだ。希望小売価格は『ネオレストLS-W』が54万2300円〜、『ネオレストAS-W』が49万3900円〜。従来の同シリーズである『ネオレストLS』の希望小売価格は50万9300円〜、『ネオレストAS』は44万9900円〜なので、価格帯の差は5万円ほどだ。

バーコードの読み取り機能と同じ要領で便をスキャン

便スキャンセンサーはウォシュレット部分に格納され、落下中の便の形状・色・量を自動計測してくれる。



便スキャンセンサーの仕組み（画像：TOTO提供）

便スキャンセンサーには、バーコードリーダーやコピー機のスキャナーに用いられる『ラインセンサー』を採用。これ自体は既存の技術だが、便からの反射を受け取って便情報を処理するという機能は業界では前例がない。カメラとは異なり、便器の中に落ちる便のみを捉える仕組みとなっている。



指の中央辺りにうっすら見えるオレンジ色の光がLED。これを落下中の便に当て便情報を読み取る（写真：筆者撮影）

ここで読み取った便情報は、スマートフォンにダウンロードした『TOTOウェルネス』アプリに送られる。アプリでは毎日の便の状態や傾向が確認できるだけでなく、便情報に基づいた生活のアドバイス（リコメンド）まで提供されるというから驚きだ。



便情報に基づいた生活のアドバイス（リコメンド）が提供される（画像：TOTO提供）

データがアプリに反映されるまでの時間は、およそ10秒。トイレを出る頃には自身の最新の便情報をキャッチできる。

1台で6人まで登録可能なので、昨今の一般的な家族構成であれば、特に問題なく本機能を活用できるだろう。

便スキャンセンサーで収集した情報は、TOTOが独自に編み出した分類方法に基づき細かくカテゴライズされる。便の形（硬さ）は7タイプ、便の量と色はそれぞれ3タイプに分けられるそうだ。



便の情報は、TOTOが独自に編み出した分類方法に基づきカテゴライズされる（画像：TOTO提供）

「当初はそもそも便を分類するための指標がなかったので、とにかく大量の便データを撮り溜める必要がありました」

苦節2年半、トータル4年。1000の便データと対峙



開発プロジェクトを取りまとめた川田賢志氏が、当時の苦労を語ってくれた（写真：筆者撮影）

本商品の開発プロジェクトを取りまとめた川田賢志氏（ウォシュレット開発第二部 ウェルネス・通信商品開発グループ グループリーダー 以下発言は同氏）が、当時の苦労を語ってくれた。

「便の識別方法は『ブリストル便性状スケール（※）』を参考にして、本商品でも便を7タイプに分類することにしました。しかし、これは大まかな見た目上の指標であって数値化はされていません。これを数値に落とし込む作業が、本当に大変で……」

世の中にない品質基準の構築。聞くだけで気の遠くなるような行為だが、いったいどのように進めていったのだろうか。

「まずは社員やその家族、フィールドテストを通して、1000近い便データを収集しました。会議室の壁に大量の便の写真を1枚1枚貼り付けて、便の大きさをmm単位で比較検討して。7タイプの境界にグレーゾーンを残してはいけないので、とにかく情報をすべて数値化しました。非常に地道な作業です」



テスト機で使用する模擬便も同社独自開発。タイプごとに形状が異なる（写真：筆者撮影）

会議室の壁一面に貼られた大量の便の写真と向き合う日々は、年単位で続いたそうだ。

「7タイプすべてのサンプルを集めるのも一苦労でした。特にタイプ1と7は、そう簡単には集まらない。開発に関わる社員が独自で前日の食事を調整するなどして、どうにかコンプリートしました。私なんかは脂っこい豚骨ラーメンを食べるとお腹が緩くなるので、夕食にラーメンを食べて翌日に備えたこともありましたね」

同社では、新型トイレの開発におよそ2〜3年の期間を要するという。しかし、本商品に関してはこの指標を構築するだけで2年半かかったそうだ。

さらにアプリ開発やトイレへのセンサー実装期間なども含めると、商品化に至るまでに要した期間は約4年。文字通り社員が体を張り、地道に歩みを進めた。

（※）イギリスのブリストル大学で1997年に開発された、便の状態を表す世界的な基準

商品化に至るまでの苦労は、指標作りだけではない。大正時代よりトイレのパイオニアとして第一線を駆け抜けてきた同社だが、ハードウェアの開発技術には長けていても、ソフトウェア開発に関してはまだ歴史が浅い。



テスト機に模擬便を投入する川田氏。落下速度も便のタイプごとに忠実に再現される（写真：筆者撮影）

「アプリ開発自体は経験があるのですが、トイレで計測したデータと連動させるアプリを生み出すのは創立以来初の試みでした。本商品はハードとソフトが対にならなければ成り立たないので、双方の開発スピードの足並みを揃えなければならない点にも苦戦しましたね」

IoTへの取り組みに難航するだけでなく、アプリ開発では薬機法（※）の壁にもぶつかったという。

「本商品は医療機器ではないので、“健康になりますよ”“便秘が解消しますよ”などの謳い方は法律上できません。もし便状態が明らかに良くなかったとしても、直接的に治療に結びつくような表現はできないんです。しかし、リコメンドの内容が薄いとそれはお客様の健康の気づきにはなりません。限られた範囲内で最大の価値を提供するため、リコメンドは非常に丁寧に作り込みました」

（※）医薬品や化粧品の効果や安全性を消費者に正しく伝えるための法律

TOTOが目指す次世代の健康トイレ

「凄まじい勢いでアップデートを続ける他社のコミュニケーションアプリのようなスピード感には、まだまだ弊社のアプリ開発は追いついていないのが実情です。しかし、だからといってそこを諦めようとは思っていません。関係各所と連携し、お客様のご要望もクレームも真摯に受け止め反映させながら、ソフトウェア競争力を高めていきたい」

同社が改善を図るのは、もちろんソフト面だけではないようだ。

「便スキャンセンサーに関しても進化の余地はたくさんあります。便のにおいや尿の状態など、便座に座っている時間を通して収集できるデータはまだまだ溢れていますから。本商品は“健康に寄り添う”という新たな価値提供の皮切りであって、ゴールではないんです」

進化し続ける次世代トイレ。同社が推進する“健康×トイレ”の試みは、消費者の心をつかめるか。

（杉井 亜希 ： フリーランスライター／イラストレーター）