11月14日に公開される映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』の日本版ポスターと予告編が公開された。

本作は、アメリカのシンガーソングライター、ブルース・スプリングスティーンを主人公とした伝記映画。1973年のデビュー以来、今もなお活躍し続けるスプリングスティーンは、自分自身の生きる喜びや苦悩、葛藤、痛みや怒り、現代社会が抱える矛盾や様々な問題を歌い続けている。1984年に発表したアルバム『Born In The U.S.A.』は84週連続でベスト10入りを果たし、全世界で3000万枚以上を売り上げた。

2023年に発表されたウォーレン・ゼインズの小説を基にした本作では、誰にも頼らず、わずか4トラックの録音機で吹き込んだ6枚目のアルバム『ネブラスカ』を製作する若きスプリングスティーンの姿が描かれる。第82回アカデミー賞で主演男優賞と歌曲賞を受賞した『クレイジー・ハート』のスコット・クーパーが監督を務め、原作者のゼインズとともに脚本も執筆した。

主人公のスプリングスティーンを演じるのは、『一流シェフのファミリーレストラン』のジェレミー・アレン・ホワイト。マネージャーのジョン・ランダウ役は、『アプレンティス ドナルド・トランプの創り方』のジェレミー・ストロングが務める。また、ガールフレンドのフェイ・ロマーノ役で『帰らない日曜日』のオデッサ・ヤング、父親役で『アドレセンス』のスティーヴン・グレアムが出演。そして『リチャード・ジュエル』のポール・ウォルター・ハウザーが、サウンドエンジニアのマイク・バトランを演じている。

冒頭、大観衆が熱狂する巨大コンサート会場のステージで歌うブルース・スプリングスティーン（ジェレミー・アレン・ホワイト）が映し出され、誰もいない坂道を黙々と歩くスプリングスティーンの「人々が望むのは、彼らにとって理想の姿」だという心のつぶやきが重ねられる。1982年にリリースされたアルバム『ネブラスカ』に収められた楽曲「アトランティック・シティ」が流れると、過去と未来をつなぐ橋、自宅のベッドで4トラックの録音機を確認した後、スプリングスティーンがギターにカポタストを取り付けるシーンへと続く。その頃、ジョン・ランダウ（ジェレミー・ストロング）は、レコード会社の重役から「次のアルバムの期待は大きい」と迫られていた。孤独に創作を続けるスプリングスティーンとダイナーで落ち合ったランダウは、「連中はチャートしか頭にない」と売れることだけに夢中になっていると話し合う。

楽曲「アトランティック・シティ」に乗せて、幼き日のスプリングスティーンの姿へ。モノクロになった画面には、一人で酒を飲む父ダグ（スティーヴン・グレアム）の重々しい顔が映し出され、その視線は息子に向けられる。その先にいるのは、成長したスプリングスティーンだった。

「この曲は本物、今の俺にはそれだけが意味を持つ」。「ネブラスカ」の原音が録音されたカセットテープを聴いたランダウに、スプリングスティーンはこのアルバムに込めた特別な想いを伝える。固い決意を受けとめたランダウは「手に入れる、どんな代償を払っても」と確認すると、リスクを承知で原音のままリリースすることに同意する。映像は、スプリングスティーン伝説の原点である「明日なき暴走」のシャウトで結ばれる。

あわせて公開された日本版ポスターは、「走り続けろ 魂の叫びへ」のキャッチフレーズとともに、32歳のスプリングスティーンが熱狂のステージで観客の魂を鼓舞する劇的な瞬間が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）