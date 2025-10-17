“韓国ゴルフ界のセクシー女王”、予選落ちでも「最強」とされるゴージャスボディ

韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュがはち切れんばかりの美貌でファンを釘付けにしている。

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「秋夕の連休終盤の今週、88ccでお会いしましょう♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

(写真=ユ・ヒョンジュInstagram)

公開された写真には、韓国の京畿道龍仁市（キョンギド・ヨンインシ）にあるゴルフ場88カントリークラブでショットの練習に励むユ・ヒョンジュが写っている。

ユ・ヒョンジュは10月10日より同会場で行われた韓国女子ツアーの「K-FOOD ノルブ・ファミ・マスターズ」に推薦選手として出場。投稿は大会前の練習時に撮影されたものだと思われる。

目が行くのは圧巻の美スタイル。タイト目な長袖ポロシャツとロングパンツを合わせたゴルフウェアコーデで、くっきりとあらわになったメリハリ感はさることながら、スラリとした美脚も惜しげみなく見せつけ、多くのファンを虜にしていた。



この投稿に、ファンからは「あなたは美しすぎます」「ブラックがお似合いです！」「綺麗すぎて嫉妬しちゃう…」「スタイルはゴルファー界最強」といったコメントが寄せられていた。

ただ、肝心の成績は残念無念。初日76、2日目も76の+8で予選脱落に終わった。



