動きやすく、心地よく。70パーセント以上サステナブル素材のスウェット【アディダス】のスウェットがAmazonに登場中‼
のんびり過ごす日も、街歩きも。フレンチテリーで快適に【アディダス】のスウェットがAmazonに登場!
アディダスのスウェットは、のんびり過ごしたい日も、街歩きの日も、心地よく包み込む一枚。
ソフトなフレンチテリーファブリックを使用したプルオーバータイプのスウェット。ドロップショルダー仕様で動きやすく、リラックスした着心地を実現する。
袖のスリーストライプスと胸元の小さなロゴが、スポーティーなアクセントに。リサイクル素材と再生可能素材を70%以上使用し、環境への配慮も兼ね備えた一着。
日常のスタイルに、快適さとサステナブルな選択を与える一枚だ。
