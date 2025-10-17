ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

のんびり過ごす日も、街歩きも。フレンチテリーで快適に【アディダス】のスウェットがAmazonに登場!

1


アディダスのスウェットは、のんびり過ごしたい日も、街歩きの日も、心地よく包み込む一枚。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


ソフトなフレンチテリーファブリックを使用したプルオーバータイプのスウェット。ドロップショルダー仕様で動きやすく、リラックスした着心地を実現する。

→【アイテム詳細を見る】

3


袖のスリーストライプスと胸元の小さなロゴが、スポーティーなアクセントに。リサイクル素材と再生可能素材を70%以上使用し、環境への配慮も兼ね備えた一着。

→【アイテム詳細を見る】

4


日常のスタイルに、快適さとサステナブルな選択を与える一枚だ。